«У него есть видео, которое никогда не увидит свет». Трент признался, что у Салаха есть на него компромат

Трент Александер-Арнолд признался, что у Мохаммеда Салаха есть видеозапись, которая, как он надеется, никогда не увидит свет.

У Трента и Салаха сложились особые отношения как на поле, так и за его пределами, они играют вместе с тех пор, как египтянин перешел на «Энфилд» из «Ромы» в 2017 году.

В интервью Stadium Astro Трент признался: «Я близок с Мо. Мы так долго знаем друг друга и играем вместе, нашу связь сложно не заметить, особенно на поле».

Игрок сборной Англии также рассказал, что его часто приглашают в дом Салаха, а однажды египтянин даже снял неловкий клип с его участием.

«Когда я был у Мо, я был в шоке, потому что у него есть кошки, а я не люблю кошек. У него есть видео, которое, как я сказал ему, никогда не должно увидеть свет. Я там кричу, потому что одна из его кошек прыгает рядом со мной! Я кричу: «Мо, помоги, помоги!», - рассказывает Трент.

Еще неизвестно, будут ли Александер-Арнолд и Мохамед Салах играть на «Энфилде» в следующем сезоне. Трент был тесно связан с переходом в мадридский «Реал», в то время как Саудовская профессиональная лига и «ПСЖ» интересуются Салахом.