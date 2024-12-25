🤯 У Салаха точно лучший сезон в карьере! Есть еще доказательство – Мо обошел пять легенд АПЛ по важному показателю

Мохамед Салах уверенно мчится к «Золотому мячу», египтянин в этом сезоне выдает чемпионскую статистику.

Он стал первым, кому удалось забить 10+ голов и отдать 10+ ассистов в четырех сезонах Премьер-лиги подряд. Также фараон стал первым игроком, который достиг двузначных показателей по голам и по ассистам в одном сезоне АПЛ до католического Рождества.

Салах покорил еще одну планку. К боксинг дэй Мо подошел с рекордным для Премьер-лиги показателем по результативным действиям: по системе «гол+пас» у вингера 26 очков.

По этому параметру египтянин обошел результаты Энди Коула, Тьерри Анри, Луиса Суареса и Алана Ширера. Мохамед превзошел даже собственные показатели в сезоне-21/22!

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