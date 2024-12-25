🙄 Салах в трендах соцсетей - все ждут его поздравление с Рождеством. Но... он в спортзале. Есть идеи?☝️☪️

Католический мир вот-вот отпразднует Рождество, а фанаты «Ливерпуля» считают праздник полноценным только после поздравления Мохамеда Салаха.

В прошлом году египтянин затронул больную тему, напомнив о военном конфликте в Газе: «Мы встречаем Рождество с очень тяжелым сердцем из-за жестокой войны на Ближнем Востоке. Пожалуйста, не привыкайте к страданиям семей в Газе».

Но есть и другая сторона вопроса: египтянина часто критикуют за то, что он в принципе празднует Рождество. Египет, по сути, мусульманская страна, так что критика соотечественников довольно предсказуема. Особенно, когда речь идет о фигуре величины Мохамеда.

А сегодня Салах молчит. Точнее... занимается в спортзале.

Хочет побить рекорды АПЛ или боится критики?