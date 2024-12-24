Салаха пора называть легендой Премьер-лиги! Скоро он может обойти Бекхэма и Анри в двух солидных топах 🔥

Мо Салах в матче против «Тоттенхэма» оформил 2+2 по системе «гол + пас», египтянин стал первым, кому удалось забить минимум десять голов и отдать минимум десять ассистов в четырех сезонах Премьер-лиги подряд.

Фараон также стал первым игроком, которой смог достичь двузначных показателей как по голам, так и по ассистам в одном сезоне АПЛ до католического Рождества.

По результативным действиям за матч этот сезон для Салаха – лучший в составе «Ливерпуля». В среднем вингер мерсисайдцев совершает почти два результативных действия за игру.

Салаха пора называть легендой всей АПЛ, а не только «Ливерпуля». В этом году «красным» осталось провести два матча в чемпионате, если в этих встречах египтянин забьет три мяча, он сравняется в Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории Премьер-лиги. Четыре гола позволят Мо обойти Тити в столь солидном рейтинге.

По ассистам Салах тоже может считаться одним из лучших в истории турнира. Фараон отдал 80 голевых передач в Премьер-лиге, по этому показателю он сравнялся с Дэвидом Бекхэмом – игроки делят десятую строчку в рейтинге лучших ассистентов в истории чемпионата.

С какими показателями Салах завершит текущий сезон АПЛ? Делитесь своим предсказанием в комментах!

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