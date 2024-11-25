Самый эстетичный футболист в мире, 4-2-4-0 «Ювентуса» и новая звезда «Монако». Тактика топ-лиг

Новый выпуск тактических заметок о матчах топ-лиг. В отдельных материалах рассказано про первый матч Рубена Аморима в «МЮ», про поражение «Ман Сити» 0:4 против «Тоттенхэма» и главную беду «Сити».

«Милану» не хватило смелости против «Ювентуса» (0:0)

Фонсека назвал матч одним из скучнейших в карьере. В сезоне – точно самый скучный.

«Юве» немного не дотянул до 1 xG. «Милан» нанес единственный удар в створ через 70 секунд после окончания добавленного времени.

«Милану» помешала чрезмерная осторожность (ее отдельно подчеркнули и Фонсека, и Фофана – учли, что соперник легко отгрузил четыре мяча «Интеру»):

1. в позиционке команда держала лишних игроков в средней трети, опасаясь контратак;

2. в начале владения традиционно страдала под персональным прессингом. Единственное, что Фонсека предложил в ответ – спуски атакующих исполнителей. Чтобы перейти середину, вниз стягивались Рейндерс, Лофтус-Чик и даже Мората. Ювентини остерегались идти за ними, чтобы не раскрываться, и «Милан» разыгрывал лишнего. Но ничего из этого не выиграл – недоставало игроков на чужой половине.

Поэтому единственный реальный шанс, который был у «Милана» – использовать Рафу Леау. Фонсека подготовил для него широкую роль с забеганиями за спины, движением в полуфланге и свободой от прессинга, но португалец проиграл дуэль Савоне.

«Ювентус» сыграл без нападающих – в 4-2-4-0

Важно: так не задумывалось. Мотта взвился, когда на пресс-конференции Маккенни назвали ложной девяткой. Предполагалось, что девяткой он будет вполне конкретной. Они с Копмейнерсом должны были перегрузить оборону, отталкиваясь друг от друга, создавать пространство для себя (либо между линиями, либо за спинами) или на краях.

Периодически у них выходило: в отличие от «Милана», у туринцев появлялись моменты (лучшие заблокированы, пара ударов прошла мимо). Но чаще Копмейнерс застаивался на краю, а Маккенни ходил в глубине. Впереди появлялось пространство, но не нашлось игрока, который его займет. Заходы из глубины не срабатывали, потому что не хватало встречного движения из передней линии – защита «Милана», никем не отвлеченная, легко отслеживала перемещения.

Виейра классно дебютировал в «Дженоа» (2:2) – с раумдойтером на краю

Были вопросы, как Виейра выкрутится с любимой 4-3-3. В «Дженоа» нет ни вингеров, ни фулбеков – состав собирали под тройку защитников.

Патрик поставил одного латераля в оборону, другого в атаку, а на противоположный фланг отправил полузащитника Миретти, но роль для него подготовил совершенно особую. Фабио исполнил раумдойтера. Он начинал слева, считывал изменения в структуре и блуждал по свободным зонам, а порой, когда «Кальяри» слишком увлекался слежением за Пинамонти, взрывался за спины в неожиданных (не там, где ждешь левого вингера) местах.

Результат: гол, еще один железный нереализованный шанс, шесть созданных моментов и вовлеченность на уровне полузащитников.

«Дженоа» нанесла 20 ударов (в два раза больше, чем в среднем по сезону) и выжала 2,2 ожидаемых гола (лучше было только в 1-м туре, но тогда меньше создали с игры) против «Кальяри». Понятно, что дело не в одном Миретти, а в идеях Виейра в целом. Тренер добавил владение, прессинг и игру низом – все, чего генуэзцам недоставало и с чем они эпизодически расцветали и раньше.

Фабио лишь олицетворение удачных находок. И, возможно, готовое решение старых проблем Виейра. Раньше он мучился со стерильной атакой и слишком предсказуемой структурой. С обдуманным хаосом, добавленным Миретти, может получиться лучше.

В ближайших матчах проверим – тренер явно доволен экспериментом: «Фабио способен нести угрозу на последних метрах и в завершении, и в подыгрыше. У него есть интеллект, чтобы найти пространство, и техника, чтобы исполнить».

«Рома» уже команда Раньери, и пока это плохо

Пролетарские 4-4-2, решительно низкий блок, минимум творцов в старте, надежда на контратаки и все одиннадцать игроков внутри штрафной на стандартах – так Раньери дебютировал против «Наполи» (0:1).

После перерыва (при ничейном счете) перешел на 5-3-2, чтобы лучше защитить ширину – римляне регулярно проигрывали на краях.

Единственный пропущенный – не системная проблема: Анхелиньо ошибся с чтением траектории и оставил полуфланг пустым (здесь еще и ошибка центра защиты – тройка сыграла слишком узко). Но «Рома» предстала системно несостоятельной. До гола владение «Наполи» доходило почти до 76%. Раньери делал то, к чему не приспособлен состав: низко оборонялся, пытался контратаковать флангами (при том, что слева вышел опорник) или забросами (хотя впереди Довбик, а не Варди).

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Мусиала – самый эстетически приятный футболист мира?

Это можно написать почти после любого матча, но игра Джамала Мусиалы – искусство, в котором эстетика сочетается с эффективностью. Кажется, никто не стягивает на себя давление на чужой трети лучше Джамала. Он наслаждается перманентным вниманием трех оппонентов и делает жизнь партнеров намного проще:

Уникальность Джамала в том, что он одновременно умудряется двигаться так, чтобы получать мяч свободным между линиями, а расстается с ним, когда соберет 2-4 соперника вокруг и собьет схему противника. Его игра – бесконечная генерация преимуществ для команды и эстетики для зрителей. Таких игроков в современном футболе все меньше.

Матч против «Аугсбурга» стал очередной витриной этих талантов. Захотелось отдельно зафиксировать магию Мусиалы.

Головин забил за «Монако» Аклиуша

Головин забил первый гол в сезоне, но пока не вернулся на лидирующие роли в группе атаки. Главным игроком против «Бреста» был Магн Аклиуш. Просто оцените его рывок на 91-й минуте матча, в котором он играл с первых секунд и сделал 6 отборов и 3 перехвата (самый большой оборонительный объем):

Аклиуш забил два, был звездой контрпрессинга в первом тайме (более смелом для «Монако») и пахал на своей половине во втором (более сдержанном). Провел тотальный матч и получил заслуженные комплименты Ади Хюттера: «Он невероятно прибавил. Для меня он уже игрок уровня сборной Франции».

Позиционная атака «Арсенала» похорошела – с Эдегором и без Райса

«Арсенал» крайне уверенно разобрался с самым организованным автобусом АПЛ . В таком статусе и в группе лидеров к матчу подходил «Ноттингем Форест» Нуну. На практике матч получился легкой прогулкой для «Арсенала», который и моменты создавал, и контратаки уверенно сдерживал.

Два ключевых фактора – здоровый Мартин Эдегор в отличной форме и отсутствие Деклана Райса, который в матчах такого типа тормозит игру в пас. «Арсенал» бодро и качественно доставлял мяч в ключевую зону – фланг Сака/Эдегора, где парочка доминировала, даже когда была в численном меньшинстве.

Хорошей демонстрацией того, как этот дуэт запугал «Форест», стал гол Томаса Парти. Сака собрал на себе двоих, а Эдегор увел еще одного рывком – Парти получил безграничную свободу:

В теории Букайо необязательно встречать вдвоем (и все равно не вступать в отбор), а рывок Мартина был в зону, откуда тяжело прямо угрожать, но их слишком боятся. «Форест» оказался в худшем сценарии – и лидеров не сдержал, и остальным дал чрезмерно много свободы.

Нюанс большого триумфа Постекоглу

Эндж Постекоглу не только главный романтик, но главный противник стандартов. Иронично, тренер «Тоттенхэма» вообще на них не полагался, вынося «Манчестер Сити» 4:0. «Тоттенхэм» победил при 0,00 xG со стандартов:

Не ложная тревога: «Хетафе» забил с игры!

Они сделали это! Спустя 1240 минут и 107 ударов.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Фото: Gettyimages.ru /Marco Luzzani