Сенсация АПЛ – «Ноттингем Форест». Рассказываем

Ну и Нуну!

Явление в АПЛ: обе награды игроку и тренеру месяца отправились не в топ-клуб. По итогам октября лучшими были признаны Крис Вуд и Нуну Эшпириту Санту из «Ноттингем Форест».

За последние 10 лет это лишь шестой такой случай в Премьер-лиге. Чтобы вам свело олдскулы, оглашу весь список:

● Октябрь-2014 – Диафра Сако + Сэм Эллардайс из «Вест Хэма»;

● Ноябрь-2015 – Джейми Варди + Клаудио Раньери из «Лестера»;

● Декабрь-2015 – Одион Игало + Кике Санчес Флорес из «Уотфорда»;

● Сентябрь-2020 – Доминик Кэлверт-Льюин + Карло Анчелотти из «Эвертона»;

● Октябрь-2022 – Мигель Альмирон + Эдди Хау из «Ньюкасла».

В случае Вуда и Нуну это не просто вспышка, а отражение топ-формы «Форест» по сезону. Прямо сейчас команда делит третье место с «Челси», «Арсеналом» и «Брайтоном». Перед паузой на игры сборных слегка притормозили (поражение «Ньюкаслу» – 1:3), но серьезность намерений подчеркивает даже поведение стюардов на «Сити Граунд»: журналистам все чаще советуют проверить паспорта для потенциальных выездов по Европе.

Логично покопаться в причинах такого взлета, ведь «Форест» вышел в АПЛ только два года назад, а еще в мае боролся за выживание.

1. Вероятно, главное, что знает массовый зритель про «Ноттингем Форест»: клубом управляет греческий Дон Карлеоне – Эвангелос Маринакис. Все гангстерские замашки бизнесмен оставляет на родине (там в его владении «Олимпиакос»), а в Англии его оригинальная модель управления знаменита пока только по агентским делишкам и массовой закупке игроков.

С момента выхода «Ноттингема» в АПЛ клуб подписал столько новичков, что хватило бы на пять команд – 57. Постоянных контрактов было выдано 44. Еще 13 футболистов брали в аренду. Безумная текучка. В отделе кадров, кажется, работают без выходных.

Вот очень показательный пример: летом-2022 «Форест» подписал 22 новичка, в недавнем матче с «Кристал Пэлас» из этих 22 игроков на поле появился только один – вратарь Дин Хендерсон. Проблема в том, что даже он сейчас играет за «Пэлас».

Модель «Куинз Парк Рейнджерс» начала десятых, которой, видимо, вдохновлялся Маринакис далека от идеала. Главное негативное последствие такой закупки «Форест» – нарушение PSR (правил прибыльности и финансовой устойчивости – аналога ФФП). Понимая, что надо срочно поправлять бухгалтерию, прошлым летом клуб даже продал лидера Бреннана Джонсона в «Тоттенхэм». Это не уберегло: по ходу сезона «Форест» оштрафовали на четыре очка. Клубу все равно удалось спастись, но если бы из Чемпионшипа вышли команды посерьезнее, все могло закончиться намного печальнее.

Другой взгляд на ситуацию недавно предложил Майкл Кокс. В колонке для The Athletic Майкл раскритиковал клубы, которые после выхода в АПЛ ведут себя гораздо экологичнее и покупают игроков без опыта, но с прицелом на вырост. У такой стратегии есть отличные фронтмены в лице «Брентфорда» и «Брайтона», но тренд последних лет таков, что это вообще не гарантирует выживание в АПЛ и к тому же не привлекает нейтрального зрителя.

Вопрос, который ставится в тексте: почему новички так редко пользуются стратегией «Форест», который закупается как правило опытными игроками с именем? Эту стратегию Майкл вежливо называет стрельбой по воробьям – с расчетом, что хотя бы пара выстрелов попадет в цель и со временем команда соберет приличный состав. У «Форест» это получилось не сразу, но прямо сейчас команда выглядит максимально боеспособно.

2. Еще одно отличие «Форест» от большинства команд АПЛ – стиль. «Ноттингем» – белая ворона в лиге, которая подражает строго одной манере. За это АПЛ уже достается. Вот обвинительный вердикт от Маурисио Почеттино:

«Когда мы только приезжали в Англию, в АПЛ невозможно было найти даже 2-3 команды, которые играют в одинаковом стиле. У каждого клуба была своя идентичность. Возможно, поэтому лига была настолько привлекательной – и в Англии, и за границей. Каждый мог найти что-то свое. Все играли по-разному. Сейчас каждая команда пытается строить атаки от вратаря, а когда остается без мяча, обязательно прессингует. У этого заразительный эффект».

Забавно, но после первого отъезда из АПЛ Почеттино говорил, что это именно он запустил стилистическую эволюцию. По мнению Маурисио, футбол в Англии изменился под влиянием его «Саутгемптона». Тогда это не слишком волновало аргентинца, но, столкнувшись с новой реальностью в «Челси», тренер нашел в этом повод для беспокойства.

Если исходить из слов Почеттино, все клубы АПЛ делают две вещи: коротко разыгрывают и высоко прессингуют. Фишка «Форест» в том, что они не делают ни того, ни другого. Вот показательная табличка:

В этой эксклюзивной категории команд у «Форест», пожалуй, только один союзник – «Эвертон» Шона Дайча. Есть клубы, которые мало владеют мячом, но при этом стараются либо прессинговать («Борнмут»), либо хотя бы разыгрывать от вратаря («Ипсвич»). Автобус, который игнорирует все модные фишки, паркуют только «Ноттингем» и «Эвертон».

Наши слоняры.

3. Важно понимать, что «Форест» парковался все три сезона в АПЛ. Но почему поперло только сейчас?

Водораздел – смена тренера прошлой зимой. Вместо Стива Купера, который выводил команду из Чемпионшипа, пришел Нуну Эшпириту Санту, который в тот момент зарабатывал в Саудовской Аравии на пенсию. Если упрощать, изменения формулируются так:

Автобус Купера – плохой.

Автобус Нуну – хороший.

Отражение – передачи соперников в опасный радиус. Речь про периметр поля в 20 метрах от ворот. Команда, паркующая автобус, должна пресекать попытки. При Купере это не получалось. При Нуну пошло сразу. После полноценной предсезонки вообще вышли на топ-уровень в этом отношении:

Почему не получалось при Купере? Баланс. Стив не смог построить автобус, который был бы надежен и при этом не лишал команду собственных моментов. Впадали в крайность. Первый вариант – освободить от оборонительной работы лидеров атаки (как правило, Джонсона) ценой надежности. Второй вариант – нагрузить состав тройкой ЦЗ и тройкой опорников, но ценой остроты.

Удачные вспышки были у обоих вариантов, но на дистанции проваливался и тот, и другой.

4. Уникальная черта автобуса Нуну – при взгляде на его состав не скажешь, что сейчас будут парковаться.

Вот оптимальное сочетание по сезону:

Что видим?

Во-первых, не пятерка, а четверка защитников. Неожиданность, учитывая бэкграунд Нуну в АПЛ. Его «Вулвз» почти всегда защищались в пять. Иногда одно из мест в обороне отдавали Адама Траоре, но парковаться Нуну привык именно в этой схеме. В «Форест» были единичные попытки, но база – 4-2-3-1.

Во-вторых, персоналии внутри защиты. В центре есть гуру игры без мяча Никола Миленкович, но рядом самый авантюрный ЦЗ лиги – Мурилло. При Нуну бразилец позволяет меньше фокусов, но опыт игры в футзале все равно дает о себе знать. На флангах у «Форест» тоже весьма атакующие Ола Айна и Алекс Морено.

В-третьих, только один опорник «Ноттингема» заточен на разрушение. Второй – как правило, технарь. Сейчас в основе прописался аргентинец Домингес. Основным к сезону подходил бразилец Данило. Не всегда паспорт отражает стиль, но техника – ключевое качество у обоих.

В-четвертых, атакующая группа. Состоит сразу из четырех человек. Есть трудяги Вуд и Гиббс-Уайт, но Хадсон-Одои и Эланга приходили из топ-клубов, где так много защищаться не привыкли.

Секрет Нуну – в умении хорошо обороняться весьма атакующим составом. Если хочешь выходить, надо пахать. Это ключевое требование португальца: «Предсезонка для меня – проверка, насколько далеко игрок готов зайти, чтобы играть у меня. Когда ты устал, вспотел и умираешь от жажды, но все равно продолжаешь пахать, я обязательно это учту при выборе состава. Такие простые вещи говорят в первую очередь о характере игрока».

5. Самый яркий мастер-класс Нуну в этом сезоне – победа над «Ливерпулем» Слота. Вот список всех команд, которым это удавалось:

1. Ноттингем Форест.

Выезд на «Энфилд» – единственный раз за сезон, когда Нуну отошел от классики. Схема не изменилась. Поменялась начинка. Вместо атакующей четверки в основе вышла четверка центральных полузащитников – Домингес + Йейтс + Уорд-Проуз + Андерсон. Главное условие – сохранять +1 в ключевой зоне.

Когда «Ливерпуль» разыгрывал вдалеке от ворот, +1 требовался в полузащите. Его обеспечивал Гиббс-Уайт:

Когда «Ливерпуль» продвигался к воротам, +1 требовался уже в обороне. Его давал один из опорников (на скриншоте – Райан Йейтс):

Вторая часть пазла – нанести «Ливерпулю» превентивный удар в момент, когда Слот раскусил соперника. Это один из секретов Арне по сезону: сначала – найти слабость, потом – уничтожить. Нуну опередил и в начале второго тайма спутал планы, выпустив контратакующую бригаду Эланга + Хадсон-Одои.

В итоге удалось и сдержать атаку «Ливерпуля» (1,17 xG – антирекорд Слота), и получить моменты в быстрых отрывах (гол организовала именно пара джокеров).

6. Взлет «Форест» – еще один пример важности стандартов.

В прошлом сезоне «Ноттингем» был худшей командой топ-лиг в этом аспекте. Разница голов на угловых и штрафных – максимальное зимние минус 15. Обычно такие показатели означают немедленный вылет. Среди команд с сопоставимым провалом удалось уцелеть только «Форест» и «Эмполи».

По слухам, отсутствие в штабе спеца по стандартам было даже одной из причин увольнения Купера. В итоге человека нашли, но спрогрессировать удалось благодаря сочетанию других факторов. Сам Нуну выделяет два. Во-первых, манибол на трансферном рынке: пригласили глыбу верховых дуэлей Миленковича и гения подач Уорд-Проуза. Во-вторых, полноценная предсезонка: значительную часть тренировок штаб Нуну посвящал именно стандартам.

Помогло. Прямо сейчас разница мячей «Форест» на стандартах – вполне себе осенние плюс 3.

7. В «Форест» полно игроков, которые заслуживают отдельных комплиментов.

Зельс – за игру на линии.

Миленкович – за подсказки партнерам.

Хадсон-Одои – за голы в стиле Роббена.

Гиббс-Уайт – за то, что тащит в любой непонятной ситуации.

Но, конечно же, в фокусе прямо сейчас Крис Вуд. Только оцените список нападающих АПЛ, которые забили в этом сезоне больше него:

1. Эрлинг Холанд.

Да-да, на этом все. Вуд идет вторым с восемью голами.

Секрет 32-летнего новозеландца – он умеет играть в таких олдскульных командах. У Криса – уже пять сезонов в АПЛ с 10+ голами. Один – свежий за «Ноттингем Форест». Четыре предыдущих – за «Бернли», который тренировал Шон Дайч.

Лучшее качество Вуда – подстроиться головой под любой мяч, который идет в его сторону. Пробить виском, лбом, носом, затылком, ухом – Крис может все. С начала прошлого сезона он в лидерах АПЛ по голам со второго этажа. Столько же (8) забил только Олли Уоткинс.

Недооцененная черта Криса – быть и впрямь тут как тут. Три мяча из восьми Вуд забивал после результативных ошибок соперника. Защитник коряво выбьет мяч, вратарь отобьет перед собой, кто-то тупо привезет – не волнуйтесь, Крис будет рядом и обязательно накажет.

Бонусная часть: топовое для громилы сопровождение контратак, работа без мяча и спутник для приема верховых передач.

8. Успехи в «Форест» – причина почаще говорить про талант Нуну.

Португалец – Эмери на минималках. Проваливается в топ-клубах с мощным давлением, но при этом вытягивает на новый уровень середняков, которые полностью ему доверяют.

Неплохой индикатор в случае Нуну – ожидаемые очки. «Вулверхэмптон» при нем неслучайно попал в Лигу Европы – в тот момент был реальный уровень команды, которая только-только вышла в АПЛ. «Форест» при нем чуть слабее, но тоже постепенно подтягивается. Первые намеки были еще в прошлом сезоне. Пройдя предсезонку, доказывают, что это был не флюк:

Вероятно, по ходу сезона чуть опустятся, но даже место в середине таблицы, которая отражает качество игры, – грандиозный успех для команды, которая еще недавно наигрывала на вылет. Эту разницу делает именно Нуну.

9. На финал – что способно понизить котировки «Форест»?

Кажется, слон в комнате – сценарий, в котором команде надо отыгрываться в счете. В этом сезоне с ним почти не сталкиваются. Уступали только 3 раза. В состоянии отыгрывающихся провели чуть больше ста минут. Еще реже в этом режиме в АПЛ играет только «Ливерпуль» Слота.

Для топ-клуба, который привык владеть мячом и работать над позиционной атакой, это гораздо меньшая проблема, чем для автобуса, который в силу естественных причин не ставит игру на первым номером. Тут возможны проблемы. Намеки на них – качество игры «Форест» дома и на выезде.

Судим только по таблице ожидаемых очков. «Форест» в гостевых матчах – команда уровня ЛЧ. «Форест» в домашних – просто середняк. Важно, что такая же тенденция прослеживалась у Нуну и в прошлом сезоне. Вероятно, есть прямая связь с владением. В гостях «Форест» может спокойно отказаться от мяча, дома – вынужден намного больше владеть. В этом режиме чувствуют себя некомфортно.

«Челси» в топ-3 АПЛ. Какие идеи Марески уже работают?

Фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, IMAGO/Graham Hunt, IMAGO/Giorgos Mathaios / Eurokin, IMAGO/Gareth Evans/News Images, IMAGO/Craig Thomas/News Images/Global Look Press ; Gettyimages /Marc Atk