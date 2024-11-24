«Даже мы вас обыграем». Издевка Сан-Марино, Пеп мутирует в Тен Хага и другие мемы про пять поражений «Сити» подряд

Кризис в реакциях.

Пятое поражение «Манчестер Сити» подряд – докатились до 0:4 от «Тоттенхэма». Глубокий анализ оставим Славе Палагину и Вадиму Лукомскому, а сами отметим – кризис ушел в мемы.

Удивительный факт: «Манчестер Сити» проиграл все матчи после увольнения Эрика тен Хага. Совпадение? Не думаем!

На тот же мотив шутят болельщики «Ливерпуля»: «Пеп Гваридола, когда в лиге больше нет Юргена Клоппа».

«Юрген Клопп в офисе «Ред Булла», когда видит, что «Сити» развалился в первый же сезон после его ухода».

Не забыли и про обвинения в нарушениях ФФП: «Будет забавно, если теперь «Манчестер Сити» проиграет 115 игр подряд».

Хотя появилась теория заговора, что «горожане» просто договорились проиграть этот сезон в обмен на мягкий приговор ;)

«Oasis воссоединился, а «Манчестер Сити» поддержал их и тоже вернулся в 90-е».

Отдают должное и «Тоттенхэму». Классика от ВГИКа. А лучшие комментарии про Твич, Амурант и Джо Пича – конечно на Спортсе (под этой новостью ).

«Тоттенхэм», когда приходит время играть против «Манчестер Сити». Пеп проиграл лондонцам уже восьмой раз, рекордно много по карьере.

На второй картинке состав, проигравший «Гамбургу» 1:3 в плей-офф Кубка УЕФА в сезоне-2008/09. Не тот, который получил 1:8 от «Мидлсбро». Пока не тот...

На карусель остроумия заскочила и сборная Сан-Марино, она в ноябре превратилась в одну из самых грозных команд мира . Фан-аккаунт сборной пришел в твиттер «Сити» и предложил сыграть: «Думаю, мы сможем вас обыграть».

В следующем туре – выезд на «Энфилд». Bleacher Report визуализировал ощущения всех фанов «Сити» прямо сейчас.

Оговоримся: шутить над «Сити» весело, но когда твоя черная полоса становится главным событием в европейском футболе – это только подчеркивает, насколько команда была хороша.

5 поражений «Сити» подряд. Пять! Теперь Пепа унизил «Тоттенхэм» – 0:4

Фото: Gettyimages.ru /Christof Koepsel