«Даже мы вас обыграем». Издевка Сан-Марино, Пеп мутирует в Тен Хага и другие мемы про пять поражений «Сити» подряд
Кризис в реакциях.
Пятое поражение «Манчестер Сити» подряд – докатились до 0:4 от «Тоттенхэма». Глубокий анализ оставим Славе Палагину и Вадиму Лукомскому, а сами отметим – кризис ушел в мемы.
Удивительный факт: «Манчестер Сити» проиграл все матчи после увольнения Эрика тен Хага. Совпадение? Не думаем!
На тот же мотив шутят болельщики «Ливерпуля»: «Пеп Гваридола, когда в лиге больше нет Юргена Клоппа».
«Юрген Клопп в офисе «Ред Булла», когда видит, что «Сити» развалился в первый же сезон после его ухода».
Не забыли и про обвинения в нарушениях ФФП: «Будет забавно, если теперь «Манчестер Сити» проиграет 115 игр подряд».
Хотя появилась теория заговора, что «горожане» просто договорились проиграть этот сезон в обмен на мягкий приговор ;)
«Oasis воссоединился, а «Манчестер Сити» поддержал их и тоже вернулся в 90-е».
Отдают должное и «Тоттенхэму». Классика от ВГИКа. А лучшие комментарии про Твич, Амурант и Джо Пича – конечно на Спортсе (под этой новостью).
«Тоттенхэм», когда приходит время играть против «Манчестер Сити». Пеп проиграл лондонцам уже восьмой раз, рекордно много по карьере.
На второй картинке состав, проигравший «Гамбургу» 1:3 в плей-офф Кубка УЕФА в сезоне-2008/09. Не тот, который получил 1:8 от «Мидлсбро». Пока не тот...
На карусель остроумия заскочила и сборная Сан-Марино, она в ноябре превратилась в одну из самых грозных команд мира. Фан-аккаунт сборной пришел в твиттер «Сити» и предложил сыграть: «Думаю, мы сможем вас обыграть».
В следующем туре – выезд на «Энфилд». Bleacher Report визуализировал ощущения всех фанов «Сити» прямо сейчас.
Оговоримся: шутить над «Сити» весело, но когда твоя черная полоса становится главным событием в европейском футболе – это только подчеркивает, насколько команда была хороша.
5 поражений «Сити» подряд. Пять! Теперь Пепа унизил «Тоттенхэм» – 0:4
Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel
Нечто среднее между Буффоном и Геннадием Ветровым.