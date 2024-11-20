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Победный ассист Месси, новая осечка Бразилии, у Винисиуса 0 голов в отборе. Главное в Южной Америке

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Кордоба – «туловище без ног».

В Европе доиграли групповой этап Лиги наций, а в Южной Америке продолжается квалификация на ЧМ-2026. Аргентина укрепилась на первом месте благодаря победе над Перу (1:0), а Бразилия второй раз подряд сыграла вничью.

Бразилия не выиграла – теперь у Уругвая. Винисиус не забивает в отборе

Кризис Бразилии продолжается: оба ноябрьских матча – ничьи 1:1. После Венесуэлы поделили очки с Уругваем.

Пришлось отыгрываться: в начале второго тайма забил Федерико Вальверде – оббежал защитника и ювелирно уложил в дальний нижний. Бразильцы ответили голом Жерсона на 62-й минуте (эффектно пробил с лета), этим и ограничились.

Пробуксовка при Доривале Жуниоре угнетает: осенью выиграли лишь три матча из шести. Помимо двух ничьих влетели 0:1 Парагваю в сентябре. Даже победы минимальные, единственный проблеск – 4:0 с безнадежным Перу с последнего места. Бразилия на пятом месте в таблице – провал для такой сборной.

Винисиус все еще не забивает за сборную в отборе. Седьмой матч без голов – хотя старался и создавал моменты. Самая явная возможность возникла в прошлом матче с Венесуэлой: во втором тайме бил пенальти, но не переиграл Рафаэля Ромо. В итоге с начала квалификации у него только голевая в матче с Колумбией (1:2).

После матча болельщики освистали бразильских игроков. Защитник Данило видит позитив: «Все понимаю. Фанаты были расстроены. Если бы я сам был на трибунах, то хотел бы увидеть победу Бразилии. Но думаю, что наша игра обнадеживает. Мы показали ту интенсивность, которая была необходима».

Как и тренер Доривал Жуниор: «Прогресс налицо. Работа идет, даже если некоторые люди не хотят этого замечать. Но нужно время, чтобы создать идеальную команду».

Месси сконструировал победу Аргентины: отдал на победный Лаутаро и близок к рекорду по ассистам

Аргентина обыграла Перу (1:0) благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Помог ассист Лео Месси: на 55-й минуте собрал на себя защитников, прорвался и забросил в центр штрафной на открывшегося Мартинеса. Тот прошил в падении – почти бисиклетой!

● Месси пока очень хорош в этом отборе: 6+3 в девяти матчах, он лучший бомбардир турнира на данный момент (по ассистам уступает только венесуэльцу Еферсону Сотельдо и колумбийцу Хамесу Родригесу, у обоих по четыре).

Лео близок к рекорду по голевым передачам на уровне сборных: сравнялся с экс-нападающим США Лэндоном Донованом (по 58). Аргентинец может установить рекорд уже весной 2025-го – в марте по расписанию Уругвай и Бразилия.

● Лаутаро Мартинес забил 32-й мяч за Аргентину и догнал Диего Марадону. Это пятое место в списке лучших бомбардиров – лидирует, конечно, Месси (112). До остальных вполне может дотянуться: дальше Эрнан Креспо (35), Серхио Агуэро (42) и Габриэль Батистута (54).

Нападающему Перу Паоло Герреро не понравилось судейство в игре против Аргентины: «Не знаю, каков ваш анализ матча, но в плане физики, я думаю, мы были на равных. Что касается судьи, то немного сложно играть в таких условиях. Нас толкали, но судьи не зафиксировали ни одного фола. А вот каждый раз, когда мы касались Месси пальцем, ставились фолы. Никто об этом не говорит, потому что это Месси».

В итоге у Месси победный ассист, а сам Герреро ушел с поля на 64-й минуте.

Волевая победа Чили, «туловище без ног» Кордоба, 1+1 от Энсисо из «Брайтона»: что происходило в других матчах

Кратко об остальных афишах.

Чилийцы обыграли Венесуэлу (4:2). Пришлось возвращаться после раннего пропущенного (Джефферсон Саварино открыл счет уже на 13-й минуте), но к перерыву хозяева уже вели 3:2. Сразу после возобновления игры добавили четвертый – еще один не засчитали в самом конце из-за офсайда.

Это первая победа команды Рикардо Гареки за девять матчей и лишь третья в 11 при аргентинском тренере. На черную полосу пришелся вылет с Кубка Америки-2024 (две ничьих и поражение) и осенний провал в отборе (до Венесуэлы четыре поражения и ничья). Теперь не на последнем месте — сдвинули туда Перу.

Колумбия уступила Эквадору (0:1), который с 34-й минуты играл в меньшинстве. Все решил гол Эннера Валенсии на 7-й минуте. Полный матч провел Хамес Родригес, а в старте выше Джон Кордоба.

Кордоба исправно забивает за «Краснодар», но в сборной молчит: в матче с Эквадором притянул особенное внимание. В одном из эпизодов не попал в пустые с нескольких метров – ну как?!

После матча болельщики переименовали Джона в испанской Википедии. В графе «прозвище» у футболиста появилась надпись el tronco sin piernas – туловище без ног. Далее в описании следует «инвалид и не забивает ни одного мяча». Позднее изменения удалили. Другие фанаты устроили в соцсетях море мемов про нападающего, в которых сравнивали его с деревом и безногим существом.

Колумбия спустилась на четвертое место и могла падать еще ниже, но удержалась благодаря осечке Бразилии. Эквадор поднялся в топ-3.

Боливия упустила победу над Парагваем, пропустив на 91-й минуте (2:2). Не справилась даже на высокогорье.

Хотя дважды выходили вперед: на 15-й минуте однофамильцы Рамиро и Эрвин Вака расчертили гол после заброса в штрафную, остальные голы приберегли на конец. Мигель Альмирон сравнял на 71-й, девять минут спустя Боливия снова вышла вперед после гола Мигелито с пенальти, а на 91-й пропустила снова, уже от Хулио Энсисо – у полузащитника «Брайтона» 1+1.

Причем Энсисо забивал, когда на поле было два мяча! Судья Андрес Матонде Кабрера не обратил внимание.

Парагвай все еще близок к лидерам отбора, Боливия удержалась в зоне стыков, но конкуренты совсем рядом.

Сколько до конца отбора? Кто выходит на ЧМ напрямую? Ключевые факты

За шесть туров до конца расклады в таблице такие.

Напрямую на ЧМ-2026 выходят первые шесть команд, седьмая отправится в стыки с представителем другой конфедерации. Каждая из сборных играет друг с другом по два раза – дома и в гостях. Квалификация завершится за девять месяцев до самого турнира.

Если текущий порядок команд сохранится, то прямые путевки на ЧМ-2026 получат Аргентина, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Бразилия и Парагвай, Боливия сыграет в стыковых матчах.

Оставшиеся игры квалификации состоятся в марте, июне и сентябре 2025 года (даты пока ориентировочные, точное время проведения пока неизвестно).

13-й тур: 20 марта.

14-й тур: 23 марта.

15-й тур: 4 июня.

16-й тур: 7 июня.

17-й тур: 3 сентября.

18-й тур: 6 сентября.

Фото: Gettyimages.ru/Daniel Jayo, Pedro Vilela, Marcelo Hernandez 

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