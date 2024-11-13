🚨 У Гвардиолы испортились отношения с частью игроков «Сити». Вероятная причина – результаты 😱

Очень неожиданный инсайд от The Athletic.

Издание пишет, что у основного состава «Манчестер Сити» напряженные отношения с Пепом Гвардиолой. Вероятно, что причина кроется в последних неудачах чемпионов Англии (четыре поражения подряд).

Ситуация с травмами остается сложной и по-прежнему считается главной проблемой «горожан». Но анонимный источник настаивает, что у некоторых футболистов «Сити» испортились отношения с тренером.

Фанаты спокойны.

💭 «Может это и хорошо. Хоть взбодрятся немного».

💭 «Думаю, Пепу пофиг. Он все равно уходит».

💭 «Мы уже видели это 100 раз: Они выиграют 20 матчей подряд и возьмут лигу».

💭 «115 нарушений - это, вероятно, и есть напряжение».

💭 «Они не привыкли проигрывать».