У Филипе Луиса трофей с «Фламенго» – в 39! Кто еще из молодых тренеров с титулом?

Перспективная компания.

В Бразилии восхищаются стартом тренерской карьеры Филипе Луиса – бывший защитник «Атлетико» возглавил «Фламенго» и уже в восьмом матче выиграл Кубок Бразилии. И это в 39 лет.

Вообще, случай не уникальный: Пепу было 38, когда он оформил первый требл с «Барселоной». Хотя в последние годы путь молодых тренеров к трофеям усложнился. Им вроде активно доверяют, но отбирать чашки у топов получается не так часто.

Мы собрали европейских тренеров, которым еще не исполнилось 40 лет, но у которых уже есть трофей. Список получился не таким уж большим.

Тренеры моложе 40 лет, у которых есть трофей

Чтобы сократить область поиска, брали специалистов из топ-10 европейских лиг и вторых дивизионов топ-5 лиг.

Юлиан Нагельсманн

Сложно поверить, что Нагельсманну всего 37, ведь он тренирует уже восемь лет. Юлиан стал главным в 28 – возглавил «Хоффенхайм» в 2016-м.

С тех пор он поработал в «РБ Лейпциг» и «Баварии» – с мюнхенцами выиграл Бундеслигу и два Суперкубка Германии. В планах – чемпионат мира-2026, который Нагельсманн может выиграть до сорокалетия.

Доменико Тедеско

Тедеско возглавил «Шальке» еще до того, как ему исполнилось 32 года. После этого был неплохой период в «Спартаке» и возвращение в Германию – в «РБ Лейпциг», с которым и случился единственный на данный момент трофей, Кубок Германии-2021/22.

Сейчас Доменико работает со сборной Бельгии – и там в ближайшее время трофеев не предвидится.

Маттиас Яйссле

Система «Ред Булла» выпустила еще одного тренера-вундеркинда. 35-летний Яйссле с «Зальцбургом» выиграл два чемпионата Австрии и Кубок страны.

А потом со скандалом уехал в Саудовскую Аравию , где его «Аль-Ахли» идет на восьмом месте. Печально.

Венсан Компани

Бельгийский защитник тренирует уже четыре года: «Андерлехт», «Бернли» и теперь «Бавария». Трофей за это время всего один – победа в английском Чемпионшипе, за которой последовал бесславный вылет из АПЛ.

Тем не менее, сейчас Компани уверенно идет на первом месте в Бундеслиге, так что шансы на второй титул велики.

Фабиан Хюрцелер

Если уж мы считаем победу в Чемпионшипе за трофей, то и первое место во второй Бундеслиге – вполне себе титул. Особенно, если тренеру не самого статусного «Санкт-Паули» всего 31 год. После этого Хюрцелер укатил в «Брайтон», с которым наводит шороху в Премьер-лиге. А Джеймс Милнер описывает коуча как смесь Клоппа и Де Дзерби.

Рубен Аморим

В 2019 году португалец ворвался в большой футбол: уже в пятом матче выиграл Кубок Португалии с «Брагой», а после 13-й игры ушел в «Спортинг». И вернул лиссабонский клуб в топ: по два чемпионства и Кубка лиги, а еще – Суперкубок.

В «Манчестер Юнайтед» уже не успеет выиграть трофеи до 40-летия – оно уже в конце января.

Борха Хименес

39-летний Хименес из «Леганеса» тренирует с 2006-го. С тех пор он прошел все этажи испанской футбольной пирамиды, не очень-то удачно съездил в греческий «Атромитос», чуть не вывел «Депортиво» в Сегунду (проиграл «Альбасете» в добавленное время) и, наконец, к 40 годам дорос до Ла Лиги.

В прошлом году «Леганес» выиграл Сегунду, а сейчас идет 14-м.

Якоб Нееструп

В сезоне-2022/23 «Копенгаген» под руководством 35-летнего Нееструпа сделал золотой дубль – чемпионат и Кубок Дании. В следующем сезоне Якоб вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов – серьезное достижение для не самого богатого по европейским меркам клуба.

Нееструп закончил играть в 23 из-за страшной травмы и аварии , а сейчас еще может насобирать титулов.

Кто за последние 10 лет брал трофеи до 40?

Мы изучили достижения тренеров моложе 40 лет за последнее десятилетие – рассмотрели двадцать европейских ассоциаций.

🇷🇺 Сложно не выделить Андре Виллаш-Боаша – его победы с «Порту» случились вне нашего временного отрезка, но в России с «Зенитом» португальский специалист выиграл все. Трофеев до сорокалетия у него накопилось много: Лига Европы, чемпионство, Кубок и Суперкубок в Португалии, чемпионство, Кубок и Суперкубок в России. Правда, после этого он ничего не выиграл.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 В Англии тренеры моложе 40 лет ухватили только Кубок Англии – Микель Артета с «Арсеналом» в 2020-м. А еще Эдди Хау выводил «Борнмут» в Премьер-лигу с первого места Чемпионшипа в 2016-м. Здесь же упомянем и Марку Силву – ныншний тренер «Фулхэма» становился чемпионом Греции в 38.

🇩🇪 Помимо Нагельсманна и Тедеско, еще один тренер в Германии взял трофей до 40-летия. Это Эдин Терзич, который привел дортмундскую «Боруссию» в победе в Кубке Германии в 2021-м. Еще был Ханнес Вольф, выигравший вторую Бундеслигу со «Штутгартом» в сезоне-2016/17.

🇷🇸 Нынешний тренер ЦСКА Марко Николич сделал золотой дубль в Сербии (чемпионат+кубок) в 2017-м – тогда ему было всего 37. После этого сербский тренер еще пошумел в Венгрии.

🇦🇷 Еврокубки молодые специалисты в последнее десятилетие не выигрывали, но вот Копа Либертадорес в 2015-м вместе с «Ривер Плейтом» брал Марсело Гальярдо, который продолжил штамповать трофеи и после сорокалетия. Неудивительно, что аргентинцем интересовались европейские топ-клубы.

🥇 В Шотландии и лигу, и Кубок в 2015-м взял Ронни Дейла – с «Селтиком» это было не очень сложно. Сейчас норвежский специалист работает в «Аль-Вахде» из ОАЭ.

🏆 В 2016-м Кубок Бельгии с льежским «Стандардом» выиграл 35-летний Янник Феррера, за четыре года до этого бравший еще и чемпионство Саудовской Аравии. Забавно, что ассистентом у него был Вилл Стилл – нынешний 32-летний тренер «Ланса». В Швейцарии Кубок брал Людовик Маньин, в Швеции – Милош Милоевич.

🏆 Удивительно, но Лигу чемпионов лишь раз выиграл тренер моложе 40 лет – уже упоминавшийся выше Гвардиола. Если расширять статистику еще и на Кубок европейских чемпионов, то в список добавятся Хосе Вильялонга (дважды с «Реалом» в 1950-х), Мигель Муньос (тоже «Реал» в 1960-м) и Удо Латтек («Бавария» в 1974-м).

Как вообще в топ-лигах дела с молодыми тренерами?

Сейчас в главных европейских лигах работают 14 специалистов, которым еще нет сорока: по четыре – в АПЛ и Бундеслиге, в Серии А – только Сеск Фабрегас.

⚽️ Киран Маккенна – один из самых перспективных британских тренеров. Долго работал ассистентом в «Манчестер Юнайтед», где сделал себе хорошую репутацию. В декабре 2021-го Киран ушел в «Ипсвич», с которым за два с половиной года добрался из Первой лиги Англии (третий дивизион) в Премьер-лигу .

⚽️ Нури Шахин закончил с футболом в 33 года в «Антальяспоре» и сразу стал тренером. Начал так убедительно, что в начале 2024-го его позвали в штаб Эдина Терзича в «Боруссию» – предполагалось, что именно Шахин станет главным тренером в случае чего. Успехи второй половины сезона тоже связали с именем бывшего капитана. Летом Нури стал главным, но теперь кажется, что это большой аванс .

⚽️ Вилл Стилл – бельгийский вундеркинд с английскими корнями. Успехи в Football Manager убедили его оставить карьеру игрока и заняться тренерской деятельностью. В 2022-м Стилл возглавил «Реймс» и зажег в скромном клубе. Сейчас работает в «Лансе», идущем на восьмом месте в таблице Лиги 1.

⚽️ Дидье Дигар мощнейше начал тренерскую карьеру: 14 матчей без поражений с «Ниццей» в сезоне-2022/23 . Правда, потом запал поутих. Сейчас он работает в «Гавре» – и тут скорее близок к отставке: всего три победы и восемь поражений в 11 турах Лиги 1.

⚽️ Иньиго Перес был ассистентом Андони Ираолы – одного из самых интересных испанских тренеров новой волны. Но Ираола уехал в «Борнмут», а помощник не получил разрешение на работу – и остался в «Райо». Сейчас идет на 12-м месте в Ла Лиге.

⚽️ Достоин упоминания и итальянец Франческо Фарьоли. Бывший тренер вратарей «Сассуоло» и помощник Роберто Де Дзерби успел поработать в Турции и «Ницце», а сейчас ставит симпатичный футбол «Аяксу». И ему всего 35 лет. Тут кажется, что титулы – лишь вопрос времени.

А в кого из молодых тренеров верите вы?

Филипе Луис уже берет трофеи как тренер – Кубок Бразилии с «Фламенго». За 1,5 месяца!

Фото: instagram.com/flamengo /Gilvan de Souza / CRF; Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/osnapix / Hirnschal, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, Fabrizio Andrea Bertani/Keystone Press Agency, Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press ; East News /AP Photo/ Francisco Seco, ALEJANDRO PAGNI / AFP