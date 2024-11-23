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У Филипе Луиса трофей с «Фламенго» – в 39! Кто еще из молодых тренеров с титулом?

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Перспективная компания.

В Бразилии восхищаются стартом тренерской карьеры Филипе Луиса – бывший защитник «Атлетико» возглавил «Фламенго» и уже в восьмом матче выиграл Кубок Бразилии. И это в 39 лет.

Вообще, случай не уникальный: Пепу было 38, когда он оформил первый требл с «Барселоной». Хотя в последние годы путь молодых тренеров к трофеям усложнился. Им вроде активно доверяют, но отбирать чашки у топов получается не так часто.

Мы собрали европейских тренеров, которым еще не исполнилось 40 лет, но у которых уже есть трофей. Список получился не таким уж большим.

Тренеры моложе 40 лет, у которых есть трофей

Чтобы сократить область поиска, брали специалистов из топ-10 европейских лиг и вторых дивизионов топ-5 лиг.

Юлиан Нагельсманн

Сложно поверить, что Нагельсманну всего 37, ведь он тренирует уже восемь лет. Юлиан стал главным в 28 – возглавил «Хоффенхайм» в 2016-м.

С тех пор он поработал в «РБ Лейпциг» и «Баварии» – с мюнхенцами выиграл Бундеслигу и два Суперкубка Германии. В планах – чемпионат мира-2026, который Нагельсманн может выиграть до сорокалетия.

Доменико Тедеско

Тедеско возглавил «Шальке» еще до того, как ему исполнилось 32 года. После этого был неплохой период в «Спартаке» и возвращение в Германию – в «РБ Лейпциг», с которым и случился единственный на данный момент трофей, Кубок Германии-2021/22.

Сейчас Доменико работает со сборной Бельгии – и там в ближайшее время трофеев не предвидится.

Маттиас Яйссле

Система «Ред Булла» выпустила еще одного тренера-вундеркинда. 35-летний Яйссле с «Зальцбургом» выиграл два чемпионата Австрии и Кубок страны.

А потом со скандалом уехал в Саудовскую Аравию, где его «Аль-Ахли» идет на восьмом месте. Печально.

Венсан Компани

Бельгийский защитник тренирует уже четыре года: «Андерлехт», «Бернли» и теперь «Бавария». Трофей за это время всего один – победа в английском Чемпионшипе, за которой последовал бесславный вылет из АПЛ.

Тем не менее, сейчас Компани уверенно идет на первом месте в Бундеслиге, так что шансы на второй титул велики.

Фабиан Хюрцелер

Если уж мы считаем победу в Чемпионшипе за трофей, то и первое место во второй Бундеслиге – вполне себе титул. Особенно, если тренеру не самого статусного «Санкт-Паули» всего 31 год. После этого Хюрцелер укатил в «Брайтон», с которым наводит шороху в Премьер-лиге. А Джеймс Милнер описывает коуча как смесь Клоппа и Де Дзерби.

Рубен Аморим

В 2019 году португалец ворвался в большой футбол: уже в пятом матче выиграл Кубок Португалии с «Брагой», а после 13-й игры ушел в «Спортинг». И вернул лиссабонский клуб в топ: по два чемпионства и Кубка лиги, а еще – Суперкубок.

В «Манчестер Юнайтед» уже не успеет выиграть трофеи до 40-летия – оно уже в конце января.

Борха Хименес

39-летний Хименес из «Леганеса» тренирует с 2006-го. С тех пор он прошел все этажи испанской футбольной пирамиды, не очень-то удачно съездил в греческий «Атромитос», чуть не вывел «Депортиво» в Сегунду (проиграл «Альбасете» в добавленное время) и, наконец, к 40 годам дорос до Ла Лиги.

В прошлом году «Леганес» выиграл Сегунду, а сейчас идет 14-м.

Якоб Нееструп

В сезоне-2022/23 «Копенгаген» под руководством 35-летнего Нееструпа сделал золотой дубль – чемпионат и Кубок Дании. В следующем сезоне Якоб вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов – серьезное достижение для не самого богатого по европейским меркам клуба.

Нееструп закончил играть в 23 из-за страшной травмы и аварии, а сейчас еще может насобирать титулов. 

Кто за последние 10 лет брал трофеи до 40?

Мы изучили достижения тренеров моложе 40 лет за последнее десятилетие – рассмотрели двадцать европейских ассоциаций.

🇷🇺 Сложно не выделить Андре Виллаш-Боаша – его победы с «Порту» случились вне нашего временного отрезка, но в России с «Зенитом» португальский специалист выиграл все. Трофеев до сорокалетия у него накопилось много: Лига Европы, чемпионство, Кубок и Суперкубок в Португалии, чемпионство, Кубок и Суперкубок в России. Правда, после этого он ничего не выиграл.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 В Англии тренеры моложе 40 лет ухватили только Кубок Англии – Микель Артета с «Арсеналом» в 2020-м. А еще Эдди Хау выводил «Борнмут» в Премьер-лигу с первого места Чемпионшипа в 2016-м. Здесь же упомянем и Марку Силву – ныншний тренер «Фулхэма» становился чемпионом Греции в 38. 

🇩🇪 Помимо Нагельсманна и Тедеско, еще один тренер в Германии взял трофей до 40-летия. Это Эдин Терзич, который привел дортмундскую «Боруссию» в победе в Кубке Германии в 2021-м. Еще был Ханнес Вольф, выигравший вторую Бундеслигу со «Штутгартом» в сезоне-2016/17.

🇷🇸 Нынешний тренер ЦСКА Марко Николич сделал золотой дубль в Сербии (чемпионат+кубок) в 2017-м – тогда ему было всего 37. После этого сербский тренер еще пошумел в Венгрии.

🇦🇷 Еврокубки молодые специалисты в последнее десятилетие не выигрывали, но вот Копа Либертадорес в 2015-м вместе с «Ривер Плейтом» брал Марсело Гальярдо, который продолжил штамповать трофеи и после сорокалетия. Неудивительно, что аргентинцем интересовались европейские топ-клубы.

🥇 В Шотландии и лигу, и Кубок в 2015-м взял Ронни Дейла – с «Селтиком» это было не очень сложно. Сейчас норвежский специалист работает в «Аль-Вахде» из ОАЭ.

🏆 В 2016-м Кубок Бельгии с льежским «Стандардом» выиграл 35-летний Янник Феррера, за четыре года до этого бравший еще и чемпионство Саудовской Аравии. Забавно, что ассистентом у него был Вилл Стилл – нынешний 32-летний тренер «Ланса». В Швейцарии Кубок брал Людовик Маньин, в Швеции – Милош Милоевич. 

🏆 Удивительно, но Лигу чемпионов лишь раз выиграл тренер моложе 40 лет – уже упоминавшийся выше Гвардиола. Если расширять статистику еще и на Кубок европейских чемпионов, то в список добавятся Хосе Вильялонга (дважды с «Реалом» в 1950-х), Мигель Муньос (тоже «Реал» в 1960-м) и Удо Латтек («Бавария» в 1974-м).

Как вообще в топ-лигах дела с молодыми тренерами?

Сейчас в главных европейских лигах работают 14 специалистов, которым еще нет сорока: по четыре – в АПЛ и Бундеслиге, в Серии А – только Сеск Фабрегас.

⚽️ Киран Маккенна – один из самых перспективных британских тренеров. Долго работал ассистентом в «Манчестер Юнайтед», где сделал себе хорошую репутацию. В декабре 2021-го Киран ушел в «Ипсвич», с которым за два с половиной года добрался из Первой лиги Англии (третий дивизион) в Премьер-лигу

⚽️ Нури Шахин закончил с футболом в 33 года в «Антальяспоре» и сразу стал тренером. Начал так убедительно, что в начале 2024-го его позвали в штаб Эдина Терзича в «Боруссию» – предполагалось, что именно Шахин станет главным тренером в случае чего. Успехи второй половины сезона тоже связали с именем бывшего капитана. Летом Нури стал главным, но теперь кажется, что это большой аванс.

⚽️ Вилл Стилл – бельгийский вундеркинд с английскими корнями. Успехи в Football Manager убедили его оставить карьеру игрока и заняться тренерской деятельностью. В 2022-м Стилл возглавил «Реймс» и зажег в скромном клубе. Сейчас работает в «Лансе», идущем на восьмом месте в таблице Лиги 1.

⚽️ Дидье Дигар мощнейше начал тренерскую карьеру: 14 матчей без поражений с «Ниццей» в сезоне-2022/23. Правда, потом запал поутих. Сейчас он работает в «Гавре» – и тут скорее близок к отставке: всего три победы и восемь поражений в 11 турах Лиги 1.

⚽️ Иньиго Перес был ассистентом Андони Ираолы – одного из самых интересных испанских тренеров новой волны. Но Ираола уехал в «Борнмут», а помощник не получил разрешение на работу – и остался в «Райо». Сейчас идет на 12-м месте в Ла Лиге. 

⚽️ Достоин упоминания и итальянец Франческо Фарьоли. Бывший тренер вратарей «Сассуоло» и помощник Роберто Де Дзерби успел поработать в Турции и «Ницце», а сейчас ставит симпатичный футбол «Аяксу». И ему всего 35 лет. Тут кажется, что титулы – лишь вопрос времени.

А в кого из молодых тренеров верите вы?

Филипе Луис уже берет трофеи как тренер – Кубок Бразилии с «Фламенго». За 1,5 месяца!

Фото: instagram.com/flamengo/Gilvan de Souza / CRF; Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/osnapix / Hirnschal, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, Fabrizio Andrea Bertani/Keystone Press Agency, Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press; East News/AP Photo/ Francisco Seco, ALEJANDRO PAGNI / AFP

logoФилипе Луис
logoВилл Стилл
Якоб Нееструп
logoЭдин Терзич
logoМикель Артета
logoМарку Силва
Янник Феррера
logoФрансеск Фабрегас
logoКлаудио Хиральдес
logoФабиан Хюрцелер
logoЮлиан Нагельсманн
logoДоменико Тедеско
logoИньиго Перес
logoДидье Дигар
logoАндре Виллаш-Боаш
Франческо Фарьоли
logoКиран Маккенна
logoЮлиан Шустер
logoРонни Дейла
logoНури Шахин
logoМарко Николич
logoМаттиас Яйссле
logoЭдди Хау
logoОле Вернер
logoРубен Аморим
logoМарсело Гальярдо
logoБорха Хименес
logoВенсан Компани
logoФламенго