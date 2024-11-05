Испанец рискнул, чтобы спасти коллекцию футболок «Валенсии». Вытащил из грязного затопленного подвала

В выходные в соцсетях завирусилась история, собравшая миллионы просмотров. Валенсиец Хосе Понсе в X рассказал, как спасал свою коллекцию футболок на фоне наводнения из затопленного подвала. Миссия завершилась успехом. Хосе показал фотки грязных и промокших джерси.

Сам он тоже вымазался.

Хосе сильно рисковал: он боялся мародеров, а в подвале, где воды по колено, не было электричества

В конце октября случилось одно из самых смертоносных стихийных бедствий в истории Испании. Из-за проливных дождей в нескольких районах юго-восточной Испании (особенно в Валенсии) произошли масштабные наводнения. Кое-где за восемь часов выпала годовая норма осадков. Погибло более 200 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

Альфафар – один из муниципалитетов Валенсии, сильно пострадавших от наводнения. Именно там на минус первом этаже находилось складское помещение, где хранилась коллекция футболок Понсе.

«Идти ночью, когда в Альфафаре везде темень, безрассудно. Здесь есть мародеры, бессердечные люди, которые только и ждут, чтобы залезть в какое-то место. К счастью, со мной ничего не случилось, но я был напуган до смерти. Тот, кто бывал там, знает, о чем я говорю. Днем это самое большое несчастье, но ночью, в первые несколько ночей, это просто кошмар», – объяснял Хосе в интервью ElDesmarque.

Поступок Понсе и правда безрассудный. Были случаи, когда люди на фоне наводнения выходили, например, переставить машину – и погибали или пропадали без вести. К тому же он шел ночью, электричества не было. От этого риск заблудиться или зайти в опасную зону.

В помещении, где хранились футболки, было воды по колено, электричество отсутствовало. «Я был по колено в воде и даже не знал, куда можно наступить, но мне не хотелось, чтобы бессердечные люди украли их», – делился Понсе. Мужчина забрал около 40 футболок, хотя в коллекции их гораздо больше. Непонятно, остальные остались в том подвале или находились в другом месте.

Вернувшись в безопасное место, Хосе обнаружил, что все футболки мокрые и грязные, а весят в три раза больше сухих. Теперь они отправятся в прачечную. С этим ему поможет Ассоциация футболистов Валенсии.

Понсе хранил джерси на складе, потому что жил в фургоне из-за окупас в его доме

Хосе хранил футболки на складе, потому что не мог жить у себя. Его квартиру заняли окупас − так в Испании называют тех, кто самовольно занимает чужие дома, живет там и ничего не платит.

Понсе жил с женщиной в ее доме, а свою квартиру сдавал. Пара рассталась, и Хосе решил вернуться к себе. Он уведомил женщину, арендовавшую у него жилье. Но та отказалась съезжать − и вовсе перестала платить аренду, став окупасом.

Все началось в 2008 году, когда мир накрыл кризис. Многим в Испании нечем было платить за аренду. И власти поддержали их – разрешили жить в арендованных квартирах бесплатно. Такая мера действует до сих пор, хоть кризис далеко позади. Так что люди (и маргиналы) взламывают чужое жилье, меняют замки и живут там. Таким занимаются и вроде бы приличные арендаторы – просто перестают платить и никуда не уезжают. Законные владельцы не могут выгнать их (хотя некоторые все же находят способы). Другие идут в суды, процессы растягиваются на месяцы или даже годы.

Хосе судился больше года, а во время разбирательств жил в фургоне. Из-за этого для коллекции футболок «Валенсии» пришлось арендовать складское помещение. Пока неизвестно, получилось ли у мужчины отбить квартиру или все еще в процессе.

У Хосе крупнейшая коллекция футболок «Валенсии»

Понсе с детства болеет за «Валенсию», с 80-х в числе сосьос клуба. Любовь к команде привила бабушка. «Я помню, как смотрел матчи, когда у меня выпадали молочные зубы», – с улыбкой говорил Хосе.

Будучи ребенком, он собирал атрибутику «Валенсии», а когда позволили финансы, переключился на футболки. Всерьез занялся этим в 2014-м. И стал местной звездой. У него брали интервью As, Superdeorte и другие заметные медиа. Игровые майки для Хосе ценны тем, что что это «как вторая кожа футболиста», а еще напоминают о беззаботном детстве. Всего в его коллекции более под 200 экземпляров, существенная часть – 70-80-х годов. Хосе в основном коллекционирует футболки, в которых реально играли.

Вот так выглядела комната в квартире Понсе.

Любимый экземпляр в коллекции – футболка с 4-м номером на спине, которую носил Рикардо Ариас в победном финале Кубка Испании-1979 (обыграли «Реал» 2:0). Ее Хосе приобрел у одного коллекционера из Мадрида. После финала Ариас обменялся майками с игроком «Реала» – от него джерси «Валенсии» попала к коллекционеру.

Самая старая майка в коллекции – в которой Мануэль Ботубот играл в 1976 году. Есть еще игровая джерси аргентинского форварда и чемпионата мира Марио Кемпеса, выпущенная в августе 1977 года. Оба экземпляра имеют сертификаты подлинности.

Добывать новые футболки можно в интернете. Есть коллекционеры из Германии или Японии, у которых есть игровые джерси «Валенсии». К самим коллекционерам футболки могут попадать напрямую от бывших футболистов. Из-за нужды или по другим причинам те продают джерси, которые получали в обмен на свои. За набор таких футболок просят от 8 до 10 тысяч евро.

Общая стоимость коллекции Хосе неизвестна. Но редкие джерси «Валенсии» стоят до 2 тысяч евро.

«Валенсия» – «Реал» перенесли из-за кошмарного наводнения. Годовая норма осадков – за несколько часов 🤯

Фото: Gettyimages.ru /Pablo Blazquez Dominguez