1+1 Холанда, Франция – ноль с Израилем, боль Черчесова в Казахстане, Сперцян и Тикнизян проиграли Фарерам! Главное в Лиге наций

А Италия еще выиграла у Бельгии.

В последнюю международную паузу года возобновилась Лига наций – предполследний тур. Вот только самое яркое, что случилось в четверг.

Франция, Бельгия и Италия – всего один гол в сумме. У французов главное вне поля

В группе А2 матчи прошли во Франции и Бельгии: тусклая результативность.

● Франция и Израиль не забили на необычно пустом «Стад де Франс» (0:0). Пришли лишь 20 тысяч зрителей, а главное происходило вне поля : дрались, освистывали гимн, митинговали – к сожалению, вокруг израильских матчей сейчас так. В первом тайме Израиль чуть не открыл счет, когда Раз Шломо чудом не попал по мячу вблизи ворот.

За 15 минут до конца Уоррену Заиру-Эмери не дал забить вратарь Даниэль Перец: отбил удар с маленького расстояния. Последний момент был у Кристофера Нкунку – вновь спас кипер. Несмотря на 23:3 по ударам, ничья – Франция в 12 матчах с Израилем побеждала всего пять раз. А именно 0:0 уже четвертый раз в этом году.

● Бельгия проиграла Италии (0:1) – без Кевина де Брюйне и Юри Тилеманса, но с Ромелу Лукаку. На 11-й минуте Сандро Тонали замкнул прострел Джованни Ди Лоренцо (у Сандро первый гол за сборную), а после перерыва Матео Ретеги не реализовал выход один на один. Лукаку ответил ударом головой из вратарской – и не попал в створ, а Ваут Фас пробил в штангу.

Без учета товарищеских матчей Бельгия последний раз обыгрывала Италию в 1972-м. А итальянцы победили на пятом подряд выезде в Лиге наций, список соперников хорош: Венгрия, Нидерланды, Франция, Израиль, Бельгия.

🧮 Италия набрала 13 очков, Франция – 10, у Бельгии осталось 4, а у Израиля теперь есть 1 балл. 17 ноября в последнем туре Италия примет Францию, а Израиль в Будапеште – Бельгию.

🗓️ Италию для первого места устроит и поражение в один мяч от французов, Франции надо побеждать в два, но обе команды уже вышли в четвертьфинал. Бельгии надо не проиграть крупно Израилю, чтобы сохранить третье место для стыков и отправить израильтян в лигу В.

Неполный состав Англии разбил Грецию. Ирландии и Финляндии последний тур не нужен

Англичане в неоптимальном составе исправились за домашнее поражение от греков, а Ирландия чудом не пропустила от Финляндии в группе B2.

● Англия разгромила Грецию в гостях (3:0) , несмотря на длиннющий список пропусков, разозливший Харри Кейна . На шестой минуте Олли Уоткинс замкнул прострел Нони Мадуэке, а позже Джордан Пикфорд выручил англичан после опасного удара Константиноса Цимикаса. Ближе к концу мяч после удара Джуда Беллингема отскочил от штанги в спину Одиссеасу Влаходимосу и залетел в ворота. А после дебютный мяч в дебютной игре забил Кертис Джонс – еще и пяткой, элегантно!

● Ирландия обыграла Финляндию (1:0) . В первом тайме финны дважды попали в штангу, а на 45-й минуте пропустили удар головой 20-летнего форварда «Брайтона» Эвана Фергюсона. После перерыва именно Фергюсон сыграл рукой в своей штрафной, но пенальти Йоэла Похьянпало взял Куивин Келлехер. У ирландцев за последние 11 матчей всего второй сухарь, хотя они были очень близки к пропущенному.

🧮 Англия вернулась в лидеры с 12 очками, столько же у Греции, Ирландия набрала 6, у Финляндии очков нет. Последний тур 17 ноября: Англия сыграет дома с Ирландией, а Финляндия – с Грецией.

🗓️ Для прямого выхода в лигу А англичанам нужно сыграть не хуже греков, а грекам – лучше англичан. Ирландцы досрочно попали в стыки, чтобы остаться в дивизионе В, финны уже вылетели в лигу С.

Казахстан с Черчесовым вылетел. Норвегия разгромила Словению: Холанд – не главный герой

В группе В3 Казахстан лишился шансов остаться на этом уровне, а Эрлинг Холанд сделал 1+1 – но он не самый результативный.

● Казахстан проиграл Австрии дома (0:2) . Уже на 15-й минуте Кристоф Баумгартнер красиво обыграл защитника в штрафной и забил. Через восемь минут Александр Марочкин не дал Баумгартнеру выйти один на один и получил красную, а Михаэль Грегорич с этого же штрафного забил второй.

Станислав Черчесов странновато отреагировал на вопрос про удаление: «Красная карточка не доставила радости мне. Вам доставила? У тебя красная шапочка, может, тебе радости доставила. Это мы проанализируем в команде. Безответственно он сыграл».

Казахстан вылетел из Лиги В за тур до конца. С австрийцами не складывается: четыре поражения в шести матчах и до сих пор ни одного гола. Австрия выиграла с Ральфом Рангником в 2024-м уже восьмой матч и повторила собственный рекорд 42-летней давности. У казахстанцев 0:10 по сумме пяти матчей Лиги наций.

● Словения проиграла дома Норвегии (1:4), Холанд поучаствовал . Но сначала 19-летний полузащитник «Лейпцига» Антонио Нуса прошмыгнул между тремя защитниками и пробил Яна Облака, а в середине первого тайма Беньямин Шешко ударом по центру с пенальти сравнял.

Холанд сначала попал в штангу, а перед перерывом реализовал выход один на один – между ног Облаку. Во втором тайме Нуса сделал дубль при помощи рикошета. До разгрома довел Йенс Хеуге после ассиста Холанда. Словения проиграла впервые за 14 домашних матчей.

🧮 У Норвегии и Австрии по 10 очков, на три меньше у Словении, Казахстан набрал одно. В последнем туре 17 ноября Австрия примет Словению, Норвегия – Казахстан.

🗓️ Австрии для прямого выхода в дивизион А нужно сыграть не хуже Норвегии, норвежцам – лучше австрийцев. Словенцам первыми не стать, но при определенных раскладах можно занять второе место, победив в Австрии. Казахстан точно вылетел в лигу С. Тут обсуждаем, приведет ли это к отставке Станислава Черчесова .

Македонцы вышли в лигу В. Фареры обыграли Армению и рвутся туда же

В группе С4 Северной Македонии и Фарерским островам хватило по голу для побед.

● Северная Македония обыграла Латвию (1:0) : на 57-й минуте защитник Никола Серафимов замкнул прострел после углового. За последние 13 игр Лиги наций Латвия не забивала только в двух – в обоих случаях именно македонцам. Македония выиграла у латвийцев все пять матчей.

● Армения проиграла дома Фарерам (0:1) из-за гола с пенальти Вильормура Давидсена. Наир Тикнизян и Эдуард Сперцян были в основе, команда пробила 27 раз против всего трех фарерских ударов, армяне не забили ничего. В прошлый раз они спаслись на Фарерах на 90+3 (было 2:2), но сейчас проиграли и рискуют улететь в дивизион D, хотя еще в прошлый раз были в B.

За месяц Армения проиграла дома столько же, сколько за весь 2023-й: дважды, сначала от македонцев. Не выигрывали с сентября (4:1 у Латвии), а сейчас поражение от Фарер с унизительным контекстом: там вся сборная по трансфермаркту стоит в семь раз меньше, чем один Сперцян – пока он не забивает, Армения и не побеждает.

🧮 Северная Македония с 13 очками досрочно первая, у Фарер – 6, у Армении и Латвии – по 4. Последний тур тоже 17 ноября: Латвия примет Армению, Северная Македония – Фареры.

🗓️ Македонцы уже вышли в дивизион В. Фарерам для стыков может хватить и ничьей, но если не выиграет Латвия. Армении для второго места нужна своя победа и поражение Фарер, Латвии – своя победа и фарерская потеря очков. Чтобы не занять последнее место, которое отправит в лигу D, Армении нужно не проиграть, а Латвии – победить.

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Фото: IMAGO/Yannis Halas, Vegard GrÃƒËœTt/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Franco Arland; East News /Ruslan PRYANIKOV / AFP; x.com/OfficialArmFF