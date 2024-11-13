Трент, Палмер, Фоден – сколько звезд мимо сборной Англии! Сразу 9 игроков: почему?

Не похоже на заговор.

Сразу девять игроков сборной Англии, которых хотели видеть, не сыграют в ноябрьских матчах. И почти все – зведзы АПЛ. Впереди у англичан концовка Лиги наций с Грецией и Ирландией.

Минус аж восемь игроков – что с ними со всеми?

Сборная осталась без Фила Фоден : травмы нет, но решили дать отдых. Из «Сити» еще вызвали Джека Грилиша – вообще-то травмированного. «Он не тренировался ни разу, – не понимал Пеп Гвардиола. – Сегодня Джек тренировался 20 минут, такова реальность. Однако они могут выбирать кого хотят, я не имею к этому никакого отношения».

Не приедет Коул Палмер , еще не долечился после травмы с «МЮ». Коул играл против «Арсенала», но с дискомфортом. Им решили не рисковать. Он и Ливай Колуилл отметились в сборной – и поехали обратно. Обоих исключили из заявки.

Отпустили и арсенальских Букайо Сака с Декланом Райсом . Было понятно, что не сыграют, но их зачем-то вызвали – сам факт разозлил Микеля Артету: «Два столь важных игрока говорят, что они не могут продолжить игру чемпионата – явно не очень хорошие новости. Не знаю, чего там [в сборной] ждут, ведь без травм они бы не ушли».

А вот Трент Александер-Арнолд точно травмирован: как пишет инсайдер Пол Джойс, пропустит пару недель из-за повреждения задней поверхности бедра. Но замена с «Виллой» помогла избежать серьезной травмы – к игре с «Ман Сити» после перерыва должен быть готов.

Вратарь «Саутгемптона» Аарон Рэмсдейл , как пишет The Athletic, сломал палец и лег на операцию. Джерред Брэнтуэйт не смог из-за давно беспокоящей травмы паха: решили поберечь.

Выходит, у всех весьма уважительные причины.

Кто заменит звезд? Есть даже дебютант

На их места приедут пятеро. Изначально в этом списке был Брэнтуэйт, но пришлось делать замену замены.

● Джеррод Боуэн, «Вест Хэм» . Клуб потратил много денег, позвал Хулена Лопетеги и идет на 14-м месте в АПЛ. Джеррод капитан, у него три мяча в 11 играх. Уже есть 12 матчей и в сборной, среди них два на Евро: отыграл суммарно 35 минут.

● Джарелл Куанса, «Ливерпуль» . 21-летний защитник был в заявке молодежки, но его подняли в главную команду. За основной «Ливерпуль» в сезоне он играет мало: тайм в первом туре АПЛ, два матча в Кубке лиги и четыре минуты в ЛЧ против «Байера», когда громили 4:0.

● Валентино Ливраменто, «Ньюкасл» . Два сбора подряд защитника вызывали, но не дали ни минуты на поле. Ливраменто до сих пор не дебютировал за Англию.

● Морган Роджерс, «Астон Вилла» . Его позвали впервые, хотя изначально тоже включали в состав до 21 года. Роджерс – один из ключевых игроков «Виллы», яркий дриблер. Унаи Эмери умолял не вызывать Моргана в молодежку, ведь он перерос уровень. Ситуация сложилась так, что просьбу удовлетворили.

● Джеймс Траффорд, «Бернли» . Вратарь из Чемпионшипа – тоже в списке. Траффорд провел пять лет в академии «Ман Сити», летом 2023-го перешел в «Бернли». Джеймс стал основным и не бросил клуб после вылета – сорвался трансфер в «Ньюкасл». В сборной уже бывал.

Все эти люди смогут проводить Ли Карсли (это еще его игры, Томас Тухель приступит 1 января), а Палмер, Сака и остальные травмированные – нет.

Под руководством временного Карсли провели четыре матча: с Финляндией (3:1), Грецией (1:2), снова с финнами (2:0) и Ирландией (2:0). Впереди еще два. Англичане и так в лиге B, к тому же из-за поражения от греков не лидируют в группе – так что в четверг на выезде у греков и в воскресенье дома с ирландцами надо побеждать.

Cкандал в АПЛ: судья назвал Клоппа «полным мудаком» на слитом видео. Он же нюхал белый порошок во время Евро

Фото: East News /Kirill KUDRYAVTSEV / AFP; Gettyimages /Alex Livesey