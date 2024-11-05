🍷 Тренер «Балтики БФУ» подхватил традицию Фергюсона: после матчей зовет соперника на вино

Красивое из Второй лиги.

Тренер «Балтики БФУ» Анвер Конеев после гостевой ничьей с «Динамо Санкт-Петербург» (1:1) во Второй лиге Б рассказал о традиции, которую внедряет среди тренеров турнира.

«Прочитал книгу Фергюсона, это моя любимая книга. Очень советую, если не читали. Традиция там была у сэра Алекса: он после каждого матча приглашал тренера соперников на бутылочку вина. Он говорил это до матча. Я с приходом в «Балтику БФУ» решил, что тоже введу – мне очень понравилась.

Пока только один отказался – Алексей Шерстнев (тренер петербугского «Динамо»). Остальные согласились. При любом раскладе: мы выигрываем или соперник – мы дома накрываем стол. Чай, кофе, вино или пиво, что-то покрепче. Почему нет? Я сам не выпиваю – пью чай или компот из нашей столовой. И плов они шикарно готовят.

И мы сидим тренерскими штабами обсуждаем перипетии игры. Интересно же! И поверьте, в этих разговорах я взял очень много для себя. И всем так понравилась эта традиция, все уходили довольные. Спасибо Фергюсону!»

Фергюсон пил вино с соперником после матча. За 20 минут обсуждали жизнь, тактику и напиток

🍻 В английском футболе любили выпивать после матчей и до Фергюсона. Например, у «Ливерпуля» тренерский штаб собирался в бутруме (комнате для бутс) «Энфилда», чтобы обсудить игру. Все менеджеры клуба со времен Шенкли и до Роя Эванса и Кенни Далглиша – выпускники бутрума. А началось с того, что Джо Фэгану как-то подарили ящик «Гиннесса».

🍷 Сэр Алекс переработал традицию – добавил в нее вино и соперника. Вино стало страстью шотландского тренера: он долго ценил хорошее вино, но окончательно влюбился в 1991 году после выезда к «Монпелье» на четвертьфинал Кубка кубков. С тех пор Фергюсон обзавелся собственными виноградниками в Южной Африке и стал настоящим ценителем итальянского вина.

🍷 Сэр Алекс начал звать тренера соперников на бутылочку вина после матча. Обычно встреча длилась около 20 минут. За это время обсуждали игру, тактику, перспективы, просто говорили о жизни и, иногда, напиток. Фергюсон рассказывал, что лучшее вино было у Роберто Манчини, а Жозе Моуринью в первую встречу угостил его «жидкостью для снятия краски». Роман Абрамович в качестве извинения прислал тренеру «Манчестер Юнайтед» целый ящик элитного тосканского вина Tignanello.

🍷 Были и те, кто отказывался от приглашения Фергюсона. Самый яркий пример – Арсен Венгер, у которого были сложные отношения с шотландцем. Тренер «Арсенала» иронизировал над британцами, которые любят вино: «Я не пью виски». Забавно, что родители Венгера владели баром-бистро «Золотой крест», а сэр Алекс в молодости работал в пабе.

🍷 Кстати, иногда и сам Фергюсон игнорировал собственную традицию. В 2010 году после поражения от «Челси» на «Олд Траффорд» шотландец был так зол, что предпочел смотреть скачки, а не беседовать с Карло Анчелотти, который с помощником выпили по бокалу и спустя 5 минут ушли.

🍷 Фергюсон был первым, но сейчас традицию подхватили почти все. Даже самые британские британцы Сэм Эллардайс и Дэвид Мойес – последний даже пытался перенести обряд и в Ла Лигу, но испанские коллеги предложение тренера «Сосьедада» не поддержали.

А вот во Второй лиге Б традиция уже обживается.

Как дела у «Балтики БФУ» во Второй лиге?

Команда из Калининграда закончила сезон на восьмом месте. Анвер Конеев возглавил «Балтику БФУ» в конце прошлого года – и 2024-й год начал с пяти домашних побед подряд с общим счетом 12:2.

И до октября статистика в домашних встречах была очень приятная: 10 побед, 1 ничья, 1 поражение. Но потом «Балтика БФУ» проявила гостеприимство еще и на поле: подряд проиграла «Иркутску», «Динамо-2» и «Чертаново».

И, несмотря на это, все равно тренеров соперника приглашали на чай, вино и плов.

Фото: vk.com/fcbaltika_ikbfu ; Gettyimages.ru /Matthew Lewis