В «Мадриде» кризис? Анчелотти теряет раздевалку и доверие руководства

Впервые за последние 15 лет «Мадрид» уступил в двух домашних матчах подряд, пропустив минимум три гола за игру. После поражения в класико «королевский клуб» проиграл в матче с «Миланом».

После четырех игр в общем этапе Лиги чемпионов «сливочные» набрали шесть очков и заняли 17-ю строчку в турнирной таблице. В Ла Лиге «Реал» отстает от лидера, «Барселоны», на девять очков, имея еще один матч в запасе.

Как передает Marca, у Анчелотти начались проблемы с раздевалкой. С первого матча в сезоне тренер пытался донести до игроков важность отношения к своему делу. Судя по результатам, послание до футболистов не дошло.

Несмотря на то, что Анчелотти продолжает получать некоторую поддержку от клуба, он осознает, что в «Реале» требуются исключительно победы, которых у команды сейчас маловато. Пропущенные голы в последних матчах дают понять, что настрой футболистов «Реала» далек от того, что был в прошлом сезоне. Опасения есть не только у тренерского штаба и руководства, но и у самих футболистов.

На прошлой неделе после класико состоялась встреча между Анчелотти и Пересом, на встрече царила атмосфера спокойствия и поддержки, пишет Marca. После новой неудачи клуб захотел узнать, чувствует ли Анчелотти, что способен изменить ситуацию к лучшему, ответ был положительным, но все же сомнений остается слишком много.

Пока клуб не намерен расставаться с тренером, но доверие тает, руководство ждет реакцию на поражения. А сам Карло пока не может добиться реакции от подопечных – они либо не могут, либо не хотят. Есть вопросы к физической форме игроков «Реала», по многим показателям они уступили футболистам «Милана».

Тренерский штаб связывает результаты с отношением команды к делу. Уход Крооса ударил по игровой составляющей, а отсутствие Карвахаля серьезно повлияло на моральный дух футболистов «королевского клуба». До травмы тренер всегда говорил о важности защитника, о его игре, о том победном и боевом характере, который он передает одноклубникам.

Вокруг команды происходят события, которые отражают настроение раздевалки. В прошлом сезоне родственники некоторых игроков «Барселоны» критиковали Хави. Теперь подобное происходит на «Бернабеу».

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