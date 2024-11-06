❗ Испанские СМИ бьют тревогу из-за ситуации с Мбаппе. По слухам, Килиан - главная проблема Анчелотти 😮

Relevo пишет, что Килиан Мбаппе стал главной проблемой для Карло Анчелотти в мадридском «Реале».

Diario Sport усложняет ситуацию, добавляя, что француз также недоволен своим положением в «Мадриде». Причина - игровая позиция. Килиан не хочет играть форварда. Ранее такое же предположение сделал Карим Бензема:

«Мбаппе не может играть девятку. Его позиция - левый фланг. Там, где играет Винисиус».

Ситуация сложная и, кажется, безвыходная. Давайте нырнем в соцсети.

💭 «Невероятная повестка против Мбаппе».

💭 «Мбаппе технически лучше всех нынешних игроков «Реала». Они не заслуживают его».

💭 «Но эта проблема была вызвана позицией Анчелотти по его использованию. Карло использует его как нападающего, но он вингер!»

💭 «Продайте его в «Хетафе».

💭 «Кто знал, что если добавить «огромное эго» в идеально сбалансированную команду, то это обернется проблемой. Лучше бы нормально заменили Крооса».