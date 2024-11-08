📸 Фанат ловко стащил кольцо у Неймара и моментально выставил драгоценность на продажу. Но есть нюанс

Неймар выбыл из строя на срок от четырех до шести недель из-за травмы, на этот раз он повредил бедро.

Очередную травму бразилец заработал в матче с «Эстеглялем» в азиатской Лиге чемпионов. Перед игрой Ней здоровался с болельщиками, по сети разошлись кадры того, как один из фанатов стащил с пальца футболиста кольцо.

Одному из фотографов удалось запечатлеть крепкое рукопожатие.

А Ней, кажется, сразу почувствовал что-то неладное. После приветствия с фанатами бразилец обернулся на трибуну.

Затем посмотрел на свою руку.

И вновь бросил взгляд на болельщиков.

Кольцо быстро было обнаружено, правда, не там, где хотелось бы футболисту. В интернете появилось объявление о продаже кольца Неймара почти за 15 тысяч евро.

Кадры ограбления бразильца быстро разлетелись по футбольным пабликам, об украденном кольце написали даже крупные спортивные медиа. Свое слово пришлось сказать самому Неймару – он отрицает факт кражи:

«Вы, ребята, с ума сходите!!! Только за эту неделю появилось уже три фейковых новости! На такой большой странице, полной подписчиков, сложно распространять ложь.. Жаль, что Бразилия так со мной обращается».

Поверим Неймару?

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