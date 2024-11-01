Семейная идиллия: Неймар и Бруна Бьянкарди не устают признаваться во взаимных чувствах - смотрим и умиляемся🥰

Бруна Бьянкарди призналась в любви к Неймару в трогательном посте в социальных сетях.

Эти двое возобновили свои отношения осенью, и их демонстрация привязанности друг к другу продолжается.

Рядом с фотографией, на которой они обнимаются на живописном пляже, Бруна написала в Инстаграм: «Amo voce 💖 (Люблю тебя)».

Напомним, что Неймар подтвердил отношения с Бруной в 2022 году, но пара рассталась в ноябре прошлого года, всего через несколько недель после рождения их общей дочери Мави, однако теперь они снова вместе.

Бруна Бьянкарди построила карьеру в качестве модели и инфлюенсера. Она сотрудничала с брендами Louis Vuitton, Off-White и Balmain.

Неймар, вернувшийся в строй за «Аль-Хиляль» на прошлой неделе, не сможет сыграть в матче Saudi Pro League с «Аль-Насром» в пятницу, поскольку он не зарегистрирован в лиге.

Бразильский нападающий, скорее всего, сыграет против «Эстегляля» в Лиге чемпионов АФК 4 ноября.