Пиковый Неймар не вернется: уже новая травма. А его боялись все и даже Месси – вот так бразилец обыгрывал Лео

Неймар – один из самых ярких игроков в истории футбола, но его уже давно нет в заголовках благодаря финтам или голевым действиям. Бразилец на безумном контракте с саудовским «Аль-Хилалем» (100 млн евро в год), но вообще не играет.

Ней приехал в новый клуб летом 2023-го. Пять матчей, кресты, год лечения, два неполных матча и новая травма. Похоже, надрыв задней поверхности бедра.

Прежнего Неймара, который выдавал фестиваль финтов в каждом матче против любого соперника, мы вряд ли еще увидим. А он был очень хорош – третий на «Золотом мяче»-2016 (после сами знаете кого). Кстати, одного из этих «сами знаете кого» он тоже обыгрывал очень легко.

Присмотритесь: Месси осторожно сближается с бразильцем, предостерегая себя от прокидывания между ног.