Карлос Алькарас посвятил победу в матче Мастерса в Париже Неймару, который вернулся на поле после травмы⚽+🎾

В Париже стартовал Мастерс АТР-1000, и Карло Алькарас начал свой путь с победы, обыграв Николаса Харри (5:7, 1:6).

По окончании матча, Карлос традиционно расписался на телекамере и исполнил жест, предназначавшийся Неймару – руки за уши и высунутый язык.

«Я познакомился с Неймаром в Эр-Рияде во время турнира «Шлем шести королей». Он так отмечает голы, я решил повторить для него этот жест», - объяснил Карлос.

Так пересеклись миры футбола и тенниса – недавно Неймар вернулся на поле после длительного отсутствия из-за серьезной травмы, и Алькарас решил его поддержать.