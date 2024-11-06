За 1,2 млн евро «Брайтон» продал Дьокереша в 2021-м. Ответственный за решение сейчас в «МЮ»

Не разглядели талант.

Виктор Дьокереш покоряет Европу – второй сезон колотит за «Спортинг». А вчера лично уложил «Ман Сити» в ЛЧ – оформил хет-трик с ассистом! Теперь у него 27+8 к началу ноября. Фантастика! Особенно если знать один факт...

Три года назад «Брайтон» продал шведского форварда чуть больше чем за миллион евро. Перед «Спортингом» ему пришлось пройти закалку английскими низами и арендами.

Дьокереш попал в «Брайтон» в 20, но так и не получил шанс в основе. Тренеры чехлили и отправляли в аренды

Нападающий ворвался во взрослый футбол уже в 17. Дебютировал во второй лиге Швеции за «Броммапойкарну» в августе 2015-го и забил уже через 12 дней. Правда, первый сезон смазал провал в Кубке и вылет в третий дивизион. Дьокереш остался, закрепился в старте и после повышения в классе разорвал вторую лигу: 13 голов в 29 матчах. В последнем сезоне в Швеции Виктор подарил команде полуфинал Кубка (два гола в трех матчах).

В 2017-м Дьокереша забрал «Брайтон», но все пошло не по плану. За основу он так и не сыграл, потому что не впечатлил тренеров – на этом отрезке работали Крис Хьютон и Грэм Поттер. За четыре сезона выходил только в Кубках, ездил в «Санкт-Паули» из Второй бундеслиги (7 голов) и «Суонси» из Чемпионшипа (1 гол).

Хотя в молодежке «Брайтона» выступал прилично: 14+5 в 31 матче за команду до 23 лет. Но для основы этого оказалось мало.

Неудивительно, что сейчас болельщики винят Хьютона и Поттера, который больше доверял Аарону Коннолли, забившему всего трижды в АПЛ-2019/20. Дьокереш в это время покорял вторую Бундеслигу за «Санкт-Паули» и принес несколько побед.

Так и не дождавшись шанса в первой команде «Брайтона», швед уехал в «Ковентри». Нападающего отпустил технический директор клуба Дэн Эшуорт – он отвечал за аренды игроков «Брайтона». С июля Эшуорт занимает должность спортивного директора в «МЮ».

За шведа заплатили 1,2 млн евро – сейчас выглядит забавно, правда?

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После пробного периода в аренде «Ковентри» с удовольствием выкупил Дьокереша. Тот ворвался в основу и наконец блеснул – 43+17 в 116 матчах. В Чемпионшипе-2022/23 швед стал вторым бомбардиром с 21 голом – больше было лишь у Чубы Акпома из «Мидлсбро» (28). Однако швед выглядел разностроннее: приплюсовал аж 10 ассистов, один из лучших результатов в лиге. Акпом финишировал с двумя.

В тот период тренер молодежки «Брайтона» Саймон Раск размышлял: «Виктор был очень развит физически, несмотря на свой юный возраст, и был отличным бегуном, но чувствовалось, что он сможет совершенствоваться только тогда, когда улучшит свое футбольное чутье и технический интеллект. Теперь, очевидно, у него получается, и он стал выдающимся игроком в Чемпионшипе».

«Спортинг» обратил внимание на Дьокереша в 2023-м – как раз когда тот стал вторым бомбардиром. Португальцы выплатили рекордные для себя 21 млн евро и дали контракт на пять лет с отступными в 100 млн. Дьокереш восхитил в первом же сезоне и оформил 43+15 в 50 матчах. Такой результативности не было даже в Чемпионшипе. Во всех турнирах за четыре предыдущих года он забил 44 гола, теперь же накопил почти столько же за один.

В сезоне-2024/25 у Дьокереша уже 27+8 – к началу ноября! Швед не забил лишь в четырех матчах сезона за клуб и сборную. Его сдержали только «Порту» в Суперкубке Португалии, «Портимоненсе» в Кубке, «Эшторил» в лиге, ПСВ в Лиге чемпионов и Словакия в группе Лиги наций.

Новое напоминание «Брайтону» об упущенном таланте. Хотя сам Дьокереш публично ни в чем не винил «Брайтон» – возможно, сдержанность и помогает прогрессировать.

Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt, Mark Thompson; Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press ; East News / Patricia DE MELO MOREIRA / AFP