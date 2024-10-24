«Штутгарт» смял «Юве», протест автобусам и фартовая победа «Лилля» над «Атлетико». Тактика ЛЧ

Третий тур общего этапа ЛЧ – все. Вот тактические заметки о матчах. Про «Реал» – «Дортмунд» был отдельный текст , про «Бавария» – «Барселона» тоже .

Смелый «Штутгарт» переиграл «Юве»

Впервые «Ювентус» столкнулся со смелым соперником – и испытал проблемы. Абсолютно заслуженное домашнее поражение (0:1) и пугающее соотношение шансов (0,25 – 2,52 по xG).

Ранее команда Тиаго Мотты выдавала неубедительные отрезки против автобусов (а потом могла преображаться в рамках этой же встречи, если рисунок раскрывался). «Штутгарт» предложил «Юве» смелый сценарий, но банально лучше прессинговал и разыгрывал.

Особенно впечатляющим было спокойствие, с которым немцы контролировали попытки давления «Юве» и захватывали контроль. Для этой цели использовалась четверка: Антони Руо, Юлиан Шабо, Анджело Штиллер и Атакан Каразор. Два центральных защитника и опорники.

Первый элемент – вариативность их расположения. Штиллер и Каразор не просто поочередно опускались к защитникам, но и могли занимать любое место в этой линии. При этом соблюдался баланс – отходили своевременно, опорная тоже не пустовала.

Второй элемент – задействование вратаря Александра Нюбеля. Когда четверка выманивала в давление четырех игроков соперников, мяч отдавали киперу. Под четкую задачу – выманивать на себя соперника и найти свободного игрока. Нюбель спокойно и уверенно выполнял это задание. Сами передачи были не очень трудными, но крайне важно было делать их вовремя.

Четверка «Штутгарта» провоцирует прессинг:

«Юве» попался – Влахович начал давление и акцентировано просит поддержки:

Нюбеля дождался сближения Йылдызом – и отпасовал на Руо:

«Штутгарт» мастерски находил свободного игрока в первой стадии. Минимум – уверенный контроль. Максимум – хорошие соотношения выхода в атаку.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

«Штутгарт» подкорректировал прессинг после стартового отрезка – до этого «Юве» ловил его

Немцы не просто выиграли – они смяли «Юве», хоть этого и не скажешь по счету (1:0). Одна из главных в миллионе причин, почему так вышло: «Штутгарт» лучше и быстрее адаптировался к сценарию.

Ключевая адаптация случилась примерно после трети тайма. «Штутгарт», сразу завладевший мячом, сменил манеру высокого прессинга после пары неприятных сигналов.

Первая версия притормаживала, но в принципе устраивала «Ювентус». Швабы стягивались к мячу и персонально разбирали адресаты короткого паса. Из-за этого у туринцев всегда оставалось две опции: переключение краев либо игра через свободного Перина. И у них получалось это использовать. За стартовые 10 минут туринцы создали два потенциально опасных выхода, манипулируя давлением.

Вот один из них: «Юве» затягивает соперника в воронку на край и переключает фланги.

Савона переводит на Кабаля, которого никто не держит.

После пары таких выходов «Штутгарт» поменял систему – больше не стягивался в зоны, которые предлагал «Ювентус», добавил контроль вратаря и дальнего края.

По сути, Хенесс отказался играть в игры Мотты. После этого чистый выход из-под прессинга у итальянцев сломался. Большинство розыгрышей заканчивались неподготовленными и почти всегда обреченными забросами.

Стартовый план «Юве» сломался еще до игры. Под получившийся сценарий нужен был Локателли

Предполагалось, что облик туринской полузащиты будет другим: Дуглас Луис – Фаджоли – Маккенни. Но бразилец получил повреждение, и Мотте пришлось изменить уже объявленный ростер: в основе вышел Тюрам.

Судя по составу, Мотта планировал нейтрализовать «Штутгарт», забрав мяч: Дуглас и Фаджоли в связке давали максимум гарантий. Косвенно это подтвердил сам тренер, констатировав после матча: «Мы не сумели взять мяч под контроль, а когда «Штутгарт» контролирует мяч, он опасен».

Неожиданная потеря Луиса – еще одна причина, по которой все у туринцев пошло не так. Тюрам не слишком хорош в захвате владения. Один Фаджоли с этим не справился.

Что еще хуже, Мотта формировал полузащиту именно под сценарий с владением и взломом соперника. А попал в контекст, где соперник задает темп и правила. Под такой футбол нужен был Локателли, а не Фаджоли: он умнее тактически, обеспечивает баланс и качество без мяча, сильнее под прессингом и намного лучше связывает линии. Его вертикальный стиль больше подходит для такой игры, чем размеренное творчество Николо.

Неслучайно «Юве» забрал мяч именно с выходом Локателли – с 55-й минуты до удаления Данило на 84-й владение приблизилось к 63%. Лока лучше заполнял пространство, создал постоянный надежный коридор паса, обеспечил быстрое движение мяча. 24 из 25 передач, которые он отдал, были точными – при том, что половину из них он отдал вперед. У туринцев появились удары и моменты

Обязательное уточнение: «Штутгарт» и на этом отрезке выглядел конкретнее и острее. Так что далеко не факт, что выход Локи с первых минут повлиял бы на исход. Но «Ювентусу», возможно, было бы проще.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Как «Брест» ограничил «Байер»

«Байер» создал против «Бреста» (1:1) лишь 0,9 xG. С начала прошлого сезона было лишь два матча хуже: финал Лиги Европы с «Аталантой» (0,8 xG и поражение 0:3) и свежая игра с «Баварией» Венсана Компани (0,1 xG и 1:1).

На самом деле речь скорее про очень слабую игру «Байера», чем про геройства «Бреста» (хотя они тоже были).

Во-первых, непривычно медленное движение мяча, постоянная статика. Обычно «Байер» крайне быстро двигает мяч – это отличает их от других команд, доминирующих во владении. Против «Бреста» – сонный перекат.

Во-вторых, аномальное количество ошибок в простых передачах. Особенно страшный период – сразу после перерыва до 60-й минуты; владение «Байера» – лишь 34,8%, хотя счет неудобный, нужно атаковать самим. И дело не в желании перейти на контратаки, даже не в смелости передач, когда ошибались, ведь порой не проходили безопасные поперечные пасы.

Оправдаться усталостью нельзя, потому что половина состава – игроки ротации.

Оправдаться комфортным местом в таблице и допустимостью потерять очки нельзя – было видно, как «Байер» истерит после перерыва. Игра попросту не получалась.

«Брест» тоже надо похвалить. Во-первых, команда отрезками защищалась через владение, что делала и в успешном прошлом сезоне Лиги 1. «Брест» не боялся порой разыгрывать коротко от ворот, всегда гарантируя численное преимущество в первой стадии атаки. Если «Байер» старался давить, к центральным защитникам спускались сразу два полузащитника: Пьер Ле-Мелу и Юго Маньетти.

Массадио Айдара выиграл все оборонительные единоборства на своем фланге: сначала против Натана Теллы, затем против Джереми Фримпонга.

Флориан Виртц реже обычного получал передачи между линиями.

В атаке все прозаично: сам «Брест» создал еще меньше, чем «Байер». Но регулярно выигранные единоборства во втором тайме позволяли готовить дальние удары. У одного Ле-Мелу ударов после перерыва, как у всего «Байера».

Фартовая победа «Лилля» над »Атлетико»

«Может быть, мы поедем в Мадрид с резервной командой», – сказал тренер «Лилля» Брюно Женезьо в конце сентября, жалуясь на неприятное расписание: «Атлетико» в среду, «Ланс» (это дерби) уже в субботу. Казалось, просто брюзжание.

Но Женезьо сдержал слово.

Лишь трое игроков, стартовавших против «Монако» (прошлый тур Лиги 1), вышли на «Атлетико». В основу попал даже 19-летний Усман Туре с нулем матчей в чемпионате Франции.

Он же и привез гол. «Атлетико» атаковал его зону, в перерыве Женезьо выпустил вместо Туре основного Бафоде Диаките.

Дальше мог быть рассказ, как Женезьо тактически переиграл и уничтожил Симеоне (итоговый счет – 3:1), но в футболе бывают фартовые победы. У «Лилля» подходов к чужим воротам меньше, чем голевых моментов у Серлота. Александро (это ЦЗ «Лилля», а не имя Серлота) упустил бы за спину и Облака, если бы он попробовал забежать. Победный гол – крайне спорный пенальти.

Бывает и такое.

Формула победы «Лилля»: плохая реализация «Атлетико» (Серлот – это просто нечто), идеальная реализация собственных моментов вкупе с судейским благоволением и удачными рикошетами и – если уж выискивать необычное – выход основных игроков «Лилля» на замену по крайней мере делал французскую команду крепче по ходу матча. Эдон Жегрова забил, Джонатан Дэвид реализовал пенальти, Осаме Сахрауи сразу пошел в обводки и поучаствовал в третьей голевой атаке.

Открыт первый недостаток Жоау Невеша

Невеш – новый центральный полузащитник «ПСЖ», купленный летом у «Бенфики» за 60 млн евро. Жоау великолепно освоился, он с отрывом лучший ассистент Лиги 1 (шесть голевых передач) и уже основной игрок.

Было сложно, но мы наконец-то нашли недостаток в его игре.

Порой Невеш отдает буквально слабые пасы. Не по мысли, а по силе. В обоих случаях на скриншотах из-за спин адресата вылетали игроки ПСВ и перехватывали мяч. В первом случае так началась голевая атака.

Все, образ идеального центрального полузащитника уничтожен.

По матчу: «ПСЖ» явно наиграл еще на голы, у Дембеле+Хакими 10 ударов (хотя ПСВ реально старался их закрыть), были серьезные отрезки доминирования, а не просто контроля, но ничего нельзя поделать, опять эта мысль в голове: «Насколько было бы проще забить с форвардом на острие» («ПСЖ» продолжает играть с ложной девяткой).

Коло-Муани, кстати, снова вышел ближе к флангу.

Артем Денисов (телеграм-канал )

47 навесов «Аталанты» – баг или фича?

«Аталанта» так и не смогла вскрыть автобус «Селтика» (0:0). Главная цифра матча – 47 навесов от команды Джанпьеро Гасперини. Далеко до легендарного перформанса «Ман Юнайтед» эпохи Дэвида Мойеса (81 кросс против «Фулхэма»), но все равно впечатляет. Естественно, первый показатель в этом туре ЛЧ. Отрыв от ближайшего конкурента – 15 штук.

Обычно такой акцент на кроссах говорит об отсутствии идей в атаке, но в данном случае идеей «Аталанты» были именно кроссы. Целенаправленно шли к ним и понимали, какие зоны нужно оголять. Ключевая связка – подачи Давиде Дзаппакосты и открывания в штрафной Марио Пашалича.

Они уничтожали «Селтик» и в стартовом рисунке, когда шотландцам не хватало ресурса в штрафной:

И даже когда гости адаптировались, уравнивая силы на дальней штанге:

Проблема «Аталанты» – реализация. Особенно постарался Пашалич – хорват запорол пять явных моментов. Показательно, что четыре из них – удары головой. Внутри одного эпизода Пашалич умудрился дважды подряд пробить головой.

Пожалуй, в претензию «Аталанте» можно занести не отсутствие альтернатив, а именно отказ от навесов. Во втором тайме реже вешали в штрафную и пытались вскрыть соперника через более тонкие передачи. Они получались гораздо хуже, чем примитивные в классическом понимании приемы.

Протест Мануэля Аканджи против автобусов

После разгрома «Спарты» (5:0) Пеп раскритиковал соперника, сказав, что даже он не ожидал такого автобуса. По словам Гвардиолы, в предыдущих матчах в ЛЧ чехи были намного смелее. На «Этихаде» команда Ларса Фрииса продолжала парковаться даже при счете 0:3.

В какой-то момент это вконец достало Мануэля Аканджи. Швейцарец неожиданно для всех перестал подниматься с мячом на чужую половину и начал тупо стоять с ним на своей. Цель – наконец-то вытурить соперника из автобуса и предложить ему попрессинговать:

Игроки «Спарты» не поняли юмора. Некоторые прямо на поле начали спорить, что делать дальше – сидеть на своей половине или все-таки попробовать подавить:

Уловка Аканджи прошла – гости наконец-то пошли в прессинг. Перед четвертым голом «Сити» получил вот такую ситуацию:

Эрлинг Холанд, естественно, разобрался, но сам отрезок поднимает более серьезный вопрос. Например, про чудовищное расслоение между богатыми и бедными, которое никак не сокращает новый формат ЛЧ. Даже уступая с разницей в три мяча, «Спарта» вообще не думала менять игру. Вероятно, понимали, что только защищая штрафную всем составом, могут зацепить хоть какие-то шансы. Под шансами имеются в виду не очки, а более-менее приличная разница в счете.

Морган Роджерс – чит-код Эмери против персональной опеки

План Унаи Эмери на игру с «Болоньей» (2:0) отлично описал Юри Тилеманс: «Он всегда подталкивает тебя к тому, чтобы побеждать в индивидуальных дуэлях. Но это особенно важно против таких команд, как «Болонья», которые защищаются персонально. Мы знали, что они будут играть 1-в-1 по всему полю, и нам придется побеждать в персональных дуэлях – будь то это острый пас или обыгрыш».

Подготовка в очередной раз не подвела Эмери. Несмотря на то, что «Астон Вилла» уже расправилась с персональным прессингом «Баварии» (1:0 в прошлом туре), «Болонья» не отступила от привычной манеры и тоже защищалась 1-в-1.

Преодолеть персоналки помог чит-код в лице Моргана Роджерса. Англичанин – одно из главных открытий сезона АПЛ. Благодаря сочетанию мощи, скорости и считывания пространства постоянно издевается над опорниками. Самый удачный улов – парочка Деклан Райс – Томас Парти из «Арсенала». На прошлых выходных от Роджерса пострадал Сандер Берге из «Фулхэма».

Против персоналок «Болоньи» Морган применил сразу три приема:

1. Классика – обводки 1-в-1. Пожалуй, самая сильная сторона Роджерса. Обыгрывал своего соперника и дальше решал на пространстве.

2. Открывания. В условиях персональной опеки особенно важный пункт. Обычно Роджерс открывается между линиями. Против «Болоньи» были важны открывания за спину – в момент, когда соперник чуть зазевался. Морган наказал в эпизоде со вторым голом.

3. Своевременные передачи. Против персоналок нужно расставаться с мячом в момент, когда соперник еще не приблизился вплотную, а партнер уже начал отрываться от своего опекуна. С этим у Моргана тоже был полный порядок.

Слава Палагин

Фото: Gettyimages.ru /Nicolo Campo/LightRocket; East News /Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media, AP Photo/Manu Fernandez; Spada/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press