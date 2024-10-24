🎥Из-за успехов «Ливерпуля» Каррагер сошел с ума – танцевал и пел прямо в студии. Реакция Анри и Ричардса – 🙈

Есть ощущение, что «Ливерпуль» совершенно не заметил уход Юргена Клоппа. Теперь уже команда Арне Слота уверенно идет на первом месте в АПЛ и выиграла все три матча в Лиге чемпионов – против «Милана», «Болоньи» и «Лейпцига».

Главный болельщик «красных» в студии CBS Sports и по совместительству клубная легенда Джейми Каррагер так сильно впечатлился происходящим на Мерсисайде, что пустился в пляс в прямом эфире.

Кроме этого, он спел странную песню без рифмы и ритма: «Ливерпуль» и Арне Слот, хочу сказать вам спасибо за такой старт в Лиге чемпионов, хочу просто подарить вам долгий поцелуй». После этого Карра взял и поцеловал объектив камеры. И это в студии не было пива .

Майка Ричардс и Тьерри Анри отреагировали в своем стиле: француз сделал фейспалм, а англичанин рассмеялся во все 32 зуба.

Кейт Абдо сказала, что Майка слегка разочаровал ее, потому что двигался очень пассивно, пока Джейми танцевал тустеп (американский бытовой танец двухдольного размера, быстрого темпа) и при этом рассказывал про очередной тур Лиги чемпионов.

На что Тити отреагировал моментально: «Что? Тустеп? Он делал пять шагов в двух».

Вот как это выглядело на отдельном видео:

Джейми Каррагер в танцах или нет? Пишите в комментариях.

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