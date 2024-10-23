В студии CBS Sports Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс обсудили матчи нового тура Лиги чемпионов. Ведущая предложила коллегам высказаться о грядущей церемонии вручения «Золотого мяча», торжество пройдет в Париже 28 октября.

После хет-трика Винисиуса в матче с дортмундской «Боруссией» вопрос о главном претенденте на награду, казалось, можно закрыть. Но у экспертов CBS есть другой фаворит – Родри.

Ричардс был краток: «Я все еще отдаю свой голос за Родри – за его выступление в прошлом сезоне».

Майку поддержал Анри:

«Я за Родри, желал награду Хави и Иньесте, когда они играли. Люди забывают о полузащитниках и о том, что они делают. Они сердце команды. Родри – сердце «Манчестер Сити». Я знаю, что он не выиграл Лигу чемпионов [в прошлом сезоне], но он выиграл Евро [со сборной Испании].

А Винисиус не показал себя на Кубке Америки, но является ли он при этом достойным победителем [«ЗМ»]? Да. Он потрясающий игрок, не перестану повторять. Я бы сказал, что сейчас он лучший форвард в мире. Так что он заслуживает эту награду».

Каррагер голосует за бразильца:

«Я бы выбрал Винисиуса. Они [«Мадрид»] выиграли Лигу чемпионов, а это самое важное достижение в клубном футболе. Родри приходится нелегко из-за позиции, на которой он играет... очень немногие футболисты берут «Золотой мяч», выступая на этой позиции, – будь то защитник или опорник.

Конечно, возможно, Родри мог бы взять награду, возможно, он должен ее выиграть, но всегда предпочтение отдается игрокам атаки – именно поэтому им платят большие деньги. Именно поэтому они стоят так дорого, ведь именно они воодушевляют людей, заставляют их вставать со своих мест».

«Мадрид» думал, что покупает лучшего игрока в мире [Мбаппе], когда у них уже был лучший игрок в мире. Наслаждайся своим «Золотым мячом», Вини», – добавил Джейми рассмешив студию.

Как вам аргументы от экспертов?

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