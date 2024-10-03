Дуран огорчил Нойера и вышел в эфир CBS Sports. Каррагер и Ричардс попытались поговорить с ним через онлайн-переводчик 😂

В студии CBS Sports всегда есть место для серьезной аналитики, но чаще всего вирусными становятся видео, в которых с ведущей Кейт Абдо (теперь она просит называть себя Скотт), а также экспертами Майкой Ричардсом, Тьерри Анри и Джейми Каррагером что-то происходит.

В последнее время все сводится к тому, что кто-то оговаривается, что-то не выговаривает (привет, Джейми) или говорит слова с двойным смыслом, но вчера парни вышли на новый уровень.

Игровой день Лиги чемпионов подарил много интересных матчей и несколько удивительных результатов. К примеру, «Астон Вилла» сенсационно обыграла «Баварию» − 1:0. Причем единственный мяч забил лучший бомбардир англичан Джон Дуран, подкарауливший классическую ошибку Мануэля Нойера − вратарь вышел далеко из ворот.

20-летний колумбийский форвард после игры выполнял медийные обязательства перед всеми официальными вещателями, CBS Sports не стал исключением. Как известно, официальный язык Колумбии − испанский, а единственный человек, который свободно общается на нем в студии, была Кейт Абдо. Чуть хуже знания у Тьерри Анри, который три года играл за «Барселону».

Джон Дуран уже не первый год в АПЛ, на определенном уровне знает английский, но это не остановило Майку Ричардса и Джейми Каррагера. Они решили общаться не на понятном всем пятерым языке, а на испанском, которого оба не знают. Как они это сделали? С помощью онлайн-переводчика!

Джейми Каррагер достал телефон, ввел вопрос в приложение-переводчик и попытался зачитать его в эфире. После долгих смешков в студии Дюран смог понять его со второй попытки.

Затем настала очередь Ричардса. Его произношение было еще хуже, чем у коллеги. Джон Дуран на секунду задумался, прежде чем выпалить «я не знаю!»

Остальную часть интервью провела Кейт Абдо, а ассистировал ей Тьерри Анри. Надеемся, что в следующий раз Каррагер и Ричардс даже не будут пытаться говорить, к примеру, по-французски.