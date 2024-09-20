Каррагер вновь не справился с произношением. На этот раз Джейми не сразу удалась фамилия игрока «Монако»

Скаузский акцент легенды «Ливерпуля» Джейми Каррагера вновь сыграл с ним злую шутку. Не успели мы забыть про великое «Интернашионале» и «Жилуд» (Оливье Жиру), как экс-защитник выдал новый мем.

Справедливости ради, на этот раз Каррагер не смог справиться с довольно сложной фамилией молодого форварда «Монако» Джорджа Иленикена. Этот 18-летний парень забил победный мяч в ворота «Барселоны» (2:1) и заслужил обсуждения в студии CBS Sports.

Джейми взял лист бумаги, но сразу понял, что не справится, потому обратился за помощью к Тьерри Анри. Француз, давясь смехом, предложил коллеге сперва попробовать, после сам произнес фамилию верно, но Каррагеру это помогло не сразу.

После некоторых усилий Джейми все-таки сказал фамилию правильно, а Тити от радости даже пробил головой по столу.