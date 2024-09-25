🎥 Вселенная схлопнулась! Невилл и Каррагер минуту говорили друг другу комплименты

Каррагер и Невилл продолжают подкалывать друг друга даже после завершения карьеры. Вы ведь помните, как Гари удивил Джейми своим муралом в родном городе скаузера ?

Конечно, отношения манкунианца и мерсисайдца давно потеряли враждебность, парни уже продолжительное время вместе работают на спортивном телевидении Великобритании. Но все же непросто представить, как Невилл и Каррагер кидаются взаимными комплиментами, глядя друг другу в глаза.

Sky Sports решил окончательно помирить своих ведущих. Перед экс-футболистами поставили задачу: по очереди говорит друг другу комплименты. Проиграет тот, кто первым засмеется. Вот, что из этого вышло!

Гари: «У тебя в «Ливерпуле» была восхитительная карьера».

Джейми: «Ты был лучшим распасовщиком, чем думают люди».

Гари: «И ты был лучшим распасовщиком, чем думают люди».

Джейми: «Твои забегания при игре с Бекхэмом были фантастическими».

Гари: «Ты превосходно читал и понимал игру».

Джейми: «Ты был выдающимся лидером».

Гари: «И ты был выдающимся лидером».

Джейми: «Ты был отличным представителем своего клуба».

Гари: «А ты абсолютно точно один из величайших игроков «Ливерпуля». Как пели фанаты, команда, полная каррагеров».

Джейми: «Ты любимый сын сэра Алекса Фергюсона».

После этих слов Невилл не выдержал и рассмеялся! Раунд остался за Каррагером.

Нам необходимо продолжение!

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