В новом футбольном сезоне у Джейми Каррагера остались те же проблемы – легенда «Ливерпуля» систематически коверкает имена и фамилии гостей студии CBS.

От скауза Джейми уже пострадал Оливье Жиру, которого ведущий превратил в Оливию Жилуда . Когда в этом сезоне студия обсуждала игру «Монако», Карра произнес фамилию Иленикена лишь с помощью француза Анри.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Байер» с минимальным счетом одолел «Милан»: единственный гол в матче забил Виктор Бонифасе, еще один мяч нигерийца был отменен. После двух игр «фармацевты» занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

В Англии Виктора принято называть Бонифейсом, Каррагер выбрал другой вариант – Бонифаси. Анри и Ричардс тактично дали Джейми договорить, а потом громко рассмеялись и объяснили товарищу, как правильно произносить фамилию звезды «Байера».

Джейми, пожалуйста, не меняйся.

Бонифасе - самый крутой и смешной игрок сезона. Только посмотрите, что он вытворяет!

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