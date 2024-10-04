🎥 Каррагер вновь коверкает фамилии игроков, в этот раз пострадал Бонифасе. Реакция Анри и Ричардса – золото
В новом футбольном сезоне у Джейми Каррагера остались те же проблемы – легенда «Ливерпуля» систематически коверкает имена и фамилии гостей студии CBS.
От скауза Джейми уже пострадал Оливье Жиру, которого ведущий превратил в Оливию Жилуда. Когда в этом сезоне студия обсуждала игру «Монако», Карра произнес фамилию Иленикена лишь с помощью француза Анри.
Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Байер» с минимальным счетом одолел «Милан»: единственный гол в матче забил Виктор Бонифасе, еще один мяч нигерийца был отменен. После двух игр «фармацевты» занимают четвертую строчку в турнирной таблице.
В Англии Виктора принято называть Бонифейсом, Каррагер выбрал другой вариант – Бонифаси. Анри и Ричардс тактично дали Джейми договорить, а потом громко рассмеялись и объяснили товарищу, как правильно произносить фамилию звезды «Байера».
Джейми, пожалуйста, не меняйся.
Бонифасе - самый крутой и смешной игрок сезона. Только посмотрите, что он вытворяет!
🎥 «Ти мой лубимый нападающий». Каррагер и Ричардс провели необычное интервью с Дураном после голазо Нойеру
🎥 Петер Шмейхель под гитару исполнил песню Oasis. Каррагер, Невилл и Скотт подпевали, а Кин отказался это слушать