Каррагер собрал идеальный состав сборной Англии для Тухеля. Джейми смог здорово удивить

Не всех обрадовало назначение немца Тухеля на пост главного тренера сборной Англии. Так или иначе, в начале следующего года Томас приступит к работе у руля «трех львов».

Джейми Каррагер был из числа недовольных назначением иностранца в сборную Англии. Но легенда «Ливерпуля» смирился с новой реальности и предположил, как изменится стартовой состав команды под руководством нового тренера.

Каррагер считает, что сборную ждет перестройка, а футболисты, игравшие ключевую роль при Саутгейте, потеряют свою значимость:

«Главными игроками Гарета Саутгейта были Магуайр, Стоунз, Райс и Кейн. Как по мне, летом это была команда Кейна. Но это больше не его команда, несмотря на то, что у Харри прекрасные отношения с Тухелем. Команда должна состоять из молодых атакующих игроков».

Вот такой состав для Тухеля предложил Джейми:

Болельщики оценили выбор Карры:

💭 «Не верю, что Кейн потеряет свой статус в сборной, точно не в ближайшее время. Дело даже не в его отношениях с Тухелем, Кейн – лидер этой команды, капитан, приехал в сборную даже с травмой. Кто сможет его заменить по значимости для других игроков?»

💭 «Скажу от лица всей Англии, мы хотим, чтобы вместо Кейна в составе был Олли Уоткинс».

💭 «Колуилл на позиции левого защитника, серьезно? Теперь понятно, почему у Каррагера нет титула».

💭 «Новый тренер еще даже не приступил к работе, а вы, ребята, уже подбираете ему состав. Он не из тех английских тренеров, которые поддадутся на уговоры СМИ. Он подберет игроков, соответствующих его стилю. И да, он будет играть в три защитника, как делал всегда».

💭 «Гордона нужно заменить на Фодена, это однозначно. И, возможно, настало время найти замену для Пикфорда?»

💭 «Ставить Палмера за Кейном бессмысленно, Кейна нужно заменить на Уоткинса, тогда это сработает».

💭 «Пикфорд по-прежнему хороший выбор. Из этого состава мне не нравится только Гордон, он в последнее время сам не свой. Грилиш лучше играет на левом фланге».

А как вам состав сборной от Джейми?

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