2:110 за 9 матчей. Кошмарный старт клуба из Монголии

Как такое возможно?

Монгольский «Тув Азарганууд» доказывает: нет ничего невозможного. Команда из провинции Туве в первых девяти турах пропустила 110 голов. Для сравнения: у лидера сезона за тот же отрезок только четыре пропущенных.

С атакой тоже беда: всего два забитых, один из них с пенальти. Разница мячей минус 108 – и это в высшем дивизионе!

Пропускают в среднем больше 12 голов за игру. Зато у соперников хорошая разница мячей

В двух предыдущих сезонах «Тув Азарганууд» финишировал пятым из десяти команд – с положительной разницей мячей. Но на этот раз не задалось с первого же тура – получили 0:14.

А дальше все только усугубилось.

Самое приличное поражение в этом сезоне – 0:3. Но это лишь потому, что оно техническое, так как против «Хангарида» команда просто не вышла. Кстати, «Хангарид» из-за этого единственный клуб (помимо наших героев) с отрицательной разницей мячей (-1). Всем остальным «Тув» позволил набить положительную статистику, так как радушно пропускает в среднем по 12-13 голов за матч.

На прошлых выходных «Тув Азарганууд» влетел 1:20. Хотя до 27-й минуты команда держалась – на табло горели 1:1. Играли в суровых условиях: под снегопад и при пустых трибунах.

Единственный мяч «Тув» забил с пенальти: отличился мексиканец Эрнесто Лусио Мендес. Но второй тайм команда проиграла со счетом 0:14. Заценить чудо-футбол можно здесь .

Еще один гол команды в этом сезоне забил 19-летний Херардо Кортес – тоже мексиканец. Это произошло в позапрошлом туре в матче против «Улан-Батора» (1:11).

В базе Transfermarkt в составе команды числится только 11 игроков – со средним возрастом около 31 года. Но это точно не весь состав: там нет ни Мендеса, ни Кортеса, что, видимо, говорит об уровне известности этих футболистов. Зато есть 36-летний правый защитник Хюго Замбрано – да, тоже мексиканец.

В Монголии часто находится очень пропускающая команда. Но «Тув» все равно выделяется

«Тув Азарганууд» основан в 2018 году, а в 2021-м пробился в монгольскую Премьер-лигу. Три сезона подряд клуб финишировал пятым, а теперь вот такой провал. Похоже, всему виной финансовые проблемы, из-за которых клуб лишился основного состава. Например, ушел Цеденбалын Тюменжаргал, который в двух предыдущих сезонах входил в число лучших бомбардиров лиги (32 и 22 гола).

Кстати, в монгольском чемпионате частенько находится команда, пропускающая неприлично много. В прошлом сезоне в этой роли выступил «Баварианс» (разница мячей -121 в 27 турах), в позапрошлом – «Лионс» (-125 в 24 матчах), в 2020-м – «Сумина Гепро» (-90 в 18 играх).

Но «Тув Азарганууд» пропускает заметно больше в среднем за игру и вообще не набирает очков. По этому показателю клуб соревнуется в вечности только с «Сумина Гепро» – в 2020-м эта команда забила за сезон семь голов и финишировала с нулем очков.

У «Тув» еще есть шанс зацепиться за ничью, но пока в такое верится с трудом. Клуб уверенно идет на дне таблицы – и наверняка вылетит.

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Фото: facebook.com/ТӨВ-Азарганууд-Хөлбөмбөгийн-КЛУБ