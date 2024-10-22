0 поражений, 78:0 разница и... не чемпионы! Шок у девушек в Швеции

Как так?!

Невезучий «Энгельхольм» прошел турнир в четвертой шведской лиге без поражений, забил 78 мячей, ничего не пропустил и все равно не взял титул! Фантастическое невезение!

Как «Люнгбихед» оказался впереди?

До победы не хватило пары очков. Зато 18 сухих матчей!

Для победы складывалось все: 78 забитых, 0 пропущенных, 15 побед в 18 матчах и 0 поражений. Правда, всего этого не хватило – у «Люнгбихед» на одно очко больше. А статистика похуже: есть одно поражение и 14 пропущенных.

С другой стороны, все 18 матчей сезона сухие – выдающийся результат. Вратарь Нелли Бенгтссон довольна: «Здорово, что у нас получилось. Если так подумать, пропустить гол очень просто – достаточно одного момента».

Тренер Ульф Йоханссон раскрыл секрет: «Высокая оборонительная игра, правильное отношение к делу, качественные отборы и хороший вратарь – все это позволило не пропустить в таком количестве игр».

Несмотря на поражение в золотой гонке, достижение все равно историческое.

Сезон без поражений – уникальное событие?

Такое бывало и в женском футболе, и в мужском. Берем главные примеры.

● В последние годы в испанской женской вышке доминирует «Барселона»: стабильно выигрывает чемпионат страны, прошлый сезон как раз прошли без поражений – 29 побед и ничья в 30 матчах!

Разница мячей устрашающая: 137:10. Некоторых крушили по 8:0 (дважды получила «Севилья») и 9:1 (столько пропустил «Леванте Бадалона»), восемь мячей получила и женская команда «Реала» – обошлись без пропущенных.

В мужском футболе примеров больше

● Самый свежий – «Байер» Хаби Алонсо, выигравший Бундеслигу-2023/24 с нулем поражений. 28 побед и 6 ничьих – шикарный результат. Правда, в этом сезоне леверкузенцы уже уступили «Лейпцигу» (2:3).

● Главных английских «Непобедимых» вы прекрасно помните: «Арсенал» Арсена Венгера в сезоне-2003/04 прошел без поражений уже 38-туровый чемпионат (26 побед и 12 ничьих). В кубковых турнирах сложилось похуже: вылет в четвертьфинале ЛЧ от «Челси», а также в полуфиналах Кубка и Кубка лиги (уступили будущим обладателям трофеев – «МЮ» и «Мидлсбро»). В лиге, конечно, взяли золото.

● В Италии выделилась «Перуджа» в сезоне-1978/79. Тогда «Перуджу» никто не победил, но титул забрал «Милан» с тремя поражениями. Все потому, что «Перуджа» при 11 победах сыграла вничью аж 19 раз и уступила лидеру три очка.

За тот «Милан» играл Фабио Капелло, который в чемпионате-1991/92 привел клуб к сезону без поражений уже в роли тренера. Перед тем сезоном Капелло сменил великого Арриго Сакки – и оставил команду на вершине: забрал четыре титула за пять лет и Лигу чемпионов. Рекорд «Милана» в том чемпионате: 22 победы и 12 ничьих. В Кубке команда проиграла «Ювентусу» в полуфинале.

Следующим достижение «Милана» повторил именно «Юве». Антонио Конте сделал это уже в 38 турах: в чемпионате-2011/12 туринцы 23 раза победили и 15 раз сыграли вничью. «Ювентус» тогда мог забрать и Кубок, но в финале получил 0:2 от «Наполи».

● Испанские команды проходили сезон без поражений только в 18-туровую эпоху почти век назад («Атлетик»-1929/30 и «Реал»-1931/32). В современной истории ближе всех к сезону без поражений подобралась «Барселона»-2017/18. Команда Эрнесто Вальверде проиграла только в предпоследнем туре «Леванте» – еще и со счетом 4:5. В остальных матчах 28 побед и девять ничьих. В том сезоне каталонцы еще забрали Кубок, пусть и с одним поражением по ходу турнира.

● В последние годы отметились и оба шотландских гранда – «Селтик» и «Рейнджерс». «Селтик» Брендана Роджерса в сезоне-2016/17 набрал аж 106 очков: 34 победы, четыре ничьих, космическая разница мячей +81. Тот «Селтик» доминировал настолько, что идеально прошел и два внутренних Кубка. Пять побед в Кубке Шотландии с разницей мячей 17:2, четыре победы в Кубке лиги с разницей 11:0. Не вышло только в Лиге чемпионов: последнее место в группе с «Барсой», «Ман Сити» и «Боруссией М».

«Рейнджерс» провел доминирующий сезон при Стивене Джеррарде. В чемпионате-2020/21 команда набрала 102 очка: 32 победы и шесть ничьих, разница мячей +79. На этот раз уже «Селтик» отстал на 25 очков.

● В Португалии «Бенфика» была непобедимой в сезонах-1972/73 и 1977/78. Причем в 1978-м этого не хватило для чемпионства, «Порту» обошел по разнице мячей. Сам «Порту» проходил без поражений чемпионат в сезонах-2010/11 и 2012/13. В 2011-м команда выиграла также Лигу Европы (с двумя поражениями) и Кубок.

Монструозный «Байер» идет на сезон без поражений. А у кого еще такое было?

Фото: angelholmsff.se ; Gettyimages.ru /Stuart Franklin, Denis Doyle