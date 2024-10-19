Взлет «‎Локо» – это не только Батраков. Галактионов решает заменами, раскрывает Самошникова и притягивает удачу

Секреты сенсационного старта без Глушенкова и Миранчука.

«‎Локомотив» – главная сенсация старта РПЛ. Команда, потерявшая летом Максима Глушенкова, Антона и Миранчука, Рифата Жемалетдинова, выдала лучшее начало в клубной истории. Даже в чемпионском 2002-м «‎Локо» Юрия Семина набрал 26 очков после одиннадцати туров, а сейчас – уже 27.

Илья Васильев подробно рассказал об Алексее Батракове – внезапном лидере РПЛ по системе «‎гол+пас». Но стартовый успех «Локо» связан не только с 19-летним полузащитником. Илья Коваль называет еще четыре причины мощнейшего начала «‎Локомотива».

Батраков – самый результативный в «‎Локо», но команда не так зависит от одного игрока, как в первые отрезки при Галактионове

В первых версиях «‎Локо» Галактионова всегда находился явный лидер атаки: весной 2023-го им был Артем Дзюба (8+5 по гол+пас за одиннадцать матчей), в прошлом чемпионате – Максим Глушенков (6+15).

Сейчас ярко выраженного лидера нет. Батраков элитно ворвался во взрослый футбол (уже 7+6), постоянно забивает и отдает, но не формирует стиль «‎Локо», а скорее подстраивается под него, эффективно подыгрывая и в быстрых прорывах, и при позиционной атаке. А еще дисциплинированно выполняет оборонительные задачи – и при высоком прессинге, и в среднем блоке.

Очень хороши и другие атакующие игроки «‎Локо».

Илья Самошников, запомнившийся в РПЛ левым защитником, в этом году превратился в эффективного правого вингера. Галактионов отправил Самошникова в полузащиту еще на финише прошлого сезона, но игроком, способным на постоянное обострение, Илья стал только сейчас. Самошников уже не теряется рядом с более комбинационными партнерами, часто смещаясь с правого фланга в середину. Ярчайшие примеры – голы в ворота «‎Ростова» (3:2) и «‎Спартака» (3:1).

Техническая запись – Яндекс Плюс x VSporte

Самошников явно прибавил в игре нерабочей левой ногой: ею забил три из четырех голов. Такая результативность – рекордная для Самошникова. До этого сезона Илья забил 4 гола за за 76 матчей РПЛ.

Центральный нападающий Дмитрий Воробьев, только летом перешедший из «Оренбурга», тоже идет на лучший сезон в карьере: уже 8 очков по «гол+пас» (5+3). До этого Воробьев дважды выбивал по 9 очков за «Оренбург».

195-сантиметровые центральные защитники Жерзино Ньямси и Сесар Монтес (а также травмированный Евгений Морозов) опасны на стандартах. Ньямси вколотил три гола, Монтес забил «‎Химкам» в Кубке (5:1) и был близок к голу после углового против «‎Спартака». Артем Карпукас и Дмитрий Баринов пока не забивали, но отдали по два ассиста.

В том числе – благодаря универсальности Батракова. Например, при обеих голевых Карпукаса именно Алексей прикрывал освободившуюся опорную зону.

Техническая запись – Яндекс Плюс x VSporte

Среди полевых игроков «Локо» результативных действий пока не совершали только крайние защитники Максим Ненахов и Александр Сильянов.

Благодаря Батракову «‎Локо» не только не заметил ухода Глушенкова, но и стал лучше. Максим выдал исторический сезон в Черкизове, но индивидуальной мощью делал команду слишком безыдейной. Теперь «‎Локо» гораздо менее предсказуем.

У «Локо‎» – небольшая обойма и предсказуемые замены. Но очень эффективные

На старте сезоне Галактионов признавал, что ему не хватает футболистов даже на полноценные двусторонки. После трансферов Монтеса и Эдгара Севикяна выбор расширился, но все равно по количеству задействованных игроков в РПЛ «‎Локо» занимает 15-е место.

Замены «‎Локо» предсказуемы: Владислав Сарвели выходит на место атакующего полузащитника, а Батраков опускается в опорную зону; Тимур Сулейманов меняет Воробьева в центре нападения – дает больше интенсивности и борьбы; Наир Тикнизян и Сергей Пиняев дают разные опции на левом фланге (один больше играет по краю, другой смещается в центр под правую ногу). В последние недели на правый фланг удачно выходит Севикян – против «‎Пари НН» (3:1) отдал голевой пас, против «‎Крыльев» вообще стал острейшим игроком второго тайма.

Несмотря на ограниченность выбора и предсказуемость перестановок, замены Галактионова отлично работают: Тикнизян забил победный в ворота ЦСКА (1:0), Сулейманов – «Крыльям Советов» (1:0), Сарвели отдал две голевые передачи и запустил голевую атаку с «Крыльями». А еще прибил интригу в Оренбурге (4:2) с паса другого джокера Вадима Ракова, который успел поучаствовать голом в разгроме «‎Ахмата» (5:0), выйдя со скамейки.

Конверсия замен в результаты «Локо‎» выглядит впечатляюще и на фоне РПЛ. По количеству голов, забитых игроками, вышедшими на замену, команду Галактионова опережает только «‎Краснодар».

Вариативность Галактионова проявляется не только в кадровых изменениях по ходу матчей, но и в стилистических особенностях. На старте сезона «‎Локо» был яркой контратакующей командой, не стремящейся к владению даже против новичков лиги: 40% против «‎Акрона», 48% – с Махачкалой. Такая манера идеально подходила резкой атакующей линии: пока «Локо» лидирует по голам в быстрых атаках.

Теперь «Локо» вынужденно адаптируется и к другому режиму: 56% владения с «‎Пари НН» (3:1), 58% – против «‎Крыльев Советов» (1:0). Пока получается побеждать и в них, при этом против Нижнего дважды забили в позиционных атаках.

Важный фактор лидерства «‎Локо» – везение

«‎Локомотив» – лидер РПЛ по соотношению реальных и ожидаемых голов. Более того, такого положительного баланса нет ни у одной команды из топ-5 лиг.

Перед голом Самошникова в ворота «‎Ростова» (3:2) Илья неудачно исполнил передачу пяткой – вместо нее получилась обработка себе на ход. Воробьев закрутил в девятку в матче со «‎Спартаком» с помощью рикошета от Срджана Бабича. Батраков взломал защиту «‎Пари НН» при счете 1:1 дальним ударом – Никита Медведев пропустил мяч под рукой.

В штрафной «‎Локо» тоже было несколько эпизодов, когда команде Галактионова повезло. В матчах с махачкалинским «‎Динамо» и «‎Ростовом» судьи не замечали наступы Ньямси на соперников, а против «‎Акрона» при 2:2 судья не поставил пенальти после столкновения Ньямси с Иваном Тимошенко .

«‎Локо» – топ-клуб с настроем андердога

В этот сезон «‎Локо» вошел в уникальной роли: по качеству состава все еще считался топ-клубом, по восприятию – в том числе и внутри команды (в июле Баринов говорил про «‎совсем не чемпионский состав») – середняком.

«‎Когда уходит много игроков, у всех появляются сомнения. Их надо было отбросить. Главные факторы (успешного старта – Спортс) – уровень физической подготовленности, организация, игровая дисциплина. Порядок бьет класс — это про нас», – объяснял Галактионов после победы над «‎Спартаком».

Артем Карпукас рассказывал о близком общении между игроками: «Мы можем набирать очки за счет сплоченности и единства. После домашних матчей мы переодеваемся и с семьями идем в ложу. Руководство и главный тренер берут слово, обсуждаем игру».

Атмосфера выходит за пределы раздевалки: Батраков посвящает победы болельщикам и играет за эмблему , а Раков подпевает культовым фанатским «Три гола ». Сильно изменились и публичные выступления Галактионова. Еще в апреле после вылета из Кубка тренер «‎Локо» хотел подать в отставку , а теперь выдает волчьи цитаты на пресс-конференциях.

У «‎Локо» сложилось идеальное сочетание: амбициозный состав и чутко уловивший настрой тренер, уже имевший опыт работы с молодыми игроками в сборной.

В этом сезоне «‎Локо» уже обидно проигрывал топам – «‎Динамо» (1:3) и «‎Краснодару» (0:3) – но правильно реагировал на неудачи, начиная новые победные серии. В первой трети сезона «‎Локо» затрясло только с «‎Краснодаром» – и то это был индивидуальный провал Ильи Лантратова.

«‎Локомотив» – приятная неожиданность первой части сезона. Галактионов превратил в плюс все, что казалось недостатками – игровой и психологический эффект от ухода лидеров, необходимость вводить в старт футболиста с минимальным опытом в РПЛ.

Батраков – неэгоистичный лидер «‎Локо», который не только разрывает РПЛ, но и раскрывает лучшие качества партнеров.

Новый большой вызов у «‎Локо» – уже через неделю. Качество обновившийся обороны в Петербурге проверит «‎Зенит».

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Главное об уникальном старте Батракова: разрывает в контратаках, так не начинали даже Дзагоев и Захарян

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов