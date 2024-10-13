Секс-контракты футболистов. Как это устроено?

18+ от Игоря Сергеева.

Контракты «на сексуальные отношения по обоюдному согласию» – новый тренд испанского и в целом европейского футбола.

После серии громких обвинений в изнасилованиях футболисты все чаще добавляют в интимную жизнь юридический регламент.

Отношения можно уложить в договор? Как это работает? А работает ли вообще?

«Стороны предоставляют тела в распоряжение друг друга…»

Секс-контракты появились даже не позавчера. Вероятно, самый ранний прецедент среди знаменитостей – голливудский роман Сильвестра Сталлоне и Бриджитт Нильсен (вместе снимались в «Рокки 4» и «Кобре») из середины 80-х.

Перед свадьбой пара заключила контракт, по которому Сталлоне мог заниматься с женой сексом не больше пяти раз в неделю в четко определенных позах. Финансовые условия: актер платил 100 тысяч долларов ежемесячно плюс 10 тысяч за каждое соитие с супругой, премия за беременность – 5 млн долларов. Сталлоне расстался с Нильсен через полтора года, когда застал ее с секретаршей. Сексуально-юридические развлечения обошлись актеру в 16 млн долларов.

Сейчас шаблонные формы подобных соглашений можно найти на англоязычных юридических сайтах: например, БДСМ-контракт (да-да, тот самый – с «доминантой» и «сабмиссив»).

Но для европейского футбола это что-то новенькое.

«Я получил такой контракт от иностранного футболиста, поэтому подозреваю, что они используются в других странах в соответствии с другим законодательством», – рассказал президент Национальной школы футбольных тренеров Испании (CENAFE) Мигель Галан на испанском телешоу En boca de todos («У всех на устах»).

Форму соглашения Галан разместил в соцсетях.

Дальше стороны определяют вариации допустимых сексуальных взаимодействий: интимные прикосновения, поцелуи с/без введения языка в рот, использование секс-игрушек, диджитал-проникновение (то есть с помощью пальцев), оральный, вагинальный и анальный секс, а также интригующие «иные действия» (необходимо вписать дополнительно). Ублажать друг друга вне договорных рамок допустимо, но согласие должно фиксироваться «с помощью аудиозаписывающего устройства».

Но самый обсуждаемый фрагмент сделки выглядит так.

Упростим канцелярит: соглашение фактически допускает пункт «непреднамеренного насилия», который в Испании уже называют «случайным изнасилованием».

Не раскрывая имен, Галан сообщил: использовать такой контракт могли как минимум два игрока из Ла Лиги и один из третьего испанского дивизиона.

«Мне известно, что профессиональные футболисты также пользовались мобильным приложением, в котором дается согласие на вступление в половую связь», – подтвердил Галан в эфире Antena 3.

«Если сегодня не будет секса, на завтра ты должен мне два»

Джессика Гойкоэчеа, на тот момент девушка защитника «Бетиса» Марка Бартры, в майском эфире программы La Resistencia пожаловалась, что во время двухнедельного отдыха на Бали у нее не было возможности проводить время с партнером, а «вопрос мастурбации осложнялся тем, что она делила виллу с шестью другими людьми».

«В течение этого месяца мы все же были вместе [остальные] 10-15 дней. И каждый день, когда виделись, мы должны были выполнять наши обязательства [заниматься сексом]. Если в какой-то день мы уставали, на следующий – в два раза больше», – добавил Бартра из зала.

«Если в один прекрасный день этого [секса] не будет, на следующий день ты должен мне два!» – моментально подтвердила Джессика.

«Очень хорошее обязательство. То, что ты не доел на ужине, пойдет на завтрак», – добавил ведущий.

В июле пара рассталась. Причины не уточнялись.

Должны ли они дальше исполнять договор? Скорее всего, нет. Неисполнение договора по причинам «эмоционального состояния» не считается нарушением, а еще обязательства можно прекратить по взаимному согласию в любой момент.

О некоем «соглашении об отношениях» с девушкой также рассказывал форвард «Реала» Эндрик, но без интимных подробностей: там запреты на использование определенных слов, «резкие изменения поведения» и зависимости. А еще они должны говорить друг другу «Я люблю тебя» при любой возможности.

Очевидно, глубинная причина таких контрактов вовсе не в количестве поцелуев и любовных признаний – в первую очередь это попытка регулировать согласие на секс. Цель закрепленных подписями интимных причуд футболистов – избежать обвинений в изнасиловании. Даже от девушек, с которыми находятся в отношениях.

«Только «да» – значит «да». Теперь в Испании важно вербально проговорить или подписать согласие на секс

В теории права существуют две основные модели законодательства против сексуального насилия:

● Без согласия, где изнасилование – сексуальный акт, на который другой человек не давал согласие (действует в Бельгии, Канаде, Индии).

● По принуждению, где изнасилование – сексуальный акт с применением насилия, физической силы или с помощью угроз насилия или физической силы (действует в Бразилии, Китае, Франции).

Главное отличие в квалификации преступления: в первом случае обвинению достаточно доказать, что жертва просто не дала согласие на половой акт, во втором – необходимо аргументировать принуждение.

В ряде стран (Хорватия, Греция, Австрия) смешанные нормы: одна – для сексуального насилия, совершенного по принуждению, другая (менее тяжкая) – совершенного без принуждения, но и без согласия.

Форма согласия на секс зависит от юрисдикции и не всегда должна быть устной или задокументированной. Например, в некоторых американских штатах действия могут быть восприняты судом как подразумеваемое согласие: наличие предыдущих отношений с предполагаемым насильником (например, дружба, свидание, сожительство или брак), согласие на сексуальный контакт в предыдущих случаях, флирт или «провокационная» одежда.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин (она же Стамбульская конвенция) гласит: «Согласие должно быть дано добровольно, в результате свободного волеизъявления человека, оцененного в контексте сопутствующих обстоятельств».

В Испании в октябре 2022 года принят закон о всеобъемлющей гарантии сексуальной свободы (Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual), который сделал согласие на секс (или его отсутствие) ключевым фактором в квалификации изнасилования.

Изменения приняты после громкого дела, известного как «нападение волчьей стаи»: в 2016 году пятеро субъектов надругались над 18-летней девушкой во время фестиваля бега быков в Памплоне.

В суде утверждалось, что видеозапись с телефонов насильников, на которой женщина неподвижна и с закрытыми глазами, – это «молчаливое доказательство согласия». В 2019 году каждому дали по девять лет лишения свободы по менее тяжкому обвинению в насилии и… кражу мобильного телефона жертвы.

Дело привело к массовым протестам по всей стране и испанской версии движения #MeToo (#Cuéntalo, «Расскажи свою историю»). Только после этого преступление переквалифицировали в изнасилование – срок наказания вырос до 15 лет каждому.

Правительство Испании заявило о намерении изменить уголовный кодекс. Теперь по закону под названием «только «да» – значит «да» (ley del solo sí es sí) при половом акте «согласие должно быть утвердительным и не может считаться данным по умолчанию или выражено молчанием». В противном случае секс может быть расценен как изнасилование.

Всего через пару месяцев испанские юридические новации опробовал на себе экс-защитник «Барсы» Дани Алвес: после посещения каталонского клуба Sutton он был обвинен в изнасиловании девушки. Футболист признал факт секса, но заявил, что все произошло по обоюдному согласию – на этом строилась линия защиты. Но доказательств не было, а девушка настаивала на обратном. В феврале 2024 года экс-игроку сборной Бразилии дали 4,5 года тюрьмы и 5 лет условно.

Это первое громкое сексуальное преступление после пересмотра испанского уголовного законодательства, но, похоже, не последнее.

В сентябре под подозрения попал 27-летний нападающий «Валенсии» Рафа Мир. По версии следствия, он познакомился с двумя девушками на дискотеке, пригласил их домой, где вместе с другом изнасиловал, а затем выгнал из дома полуголыми. Это заметила соседка, которая и обратилась в местную полицию. Вскоре испанца и его друга арестовали. Сам Мир, который только летом перешел в «Валенсию» из «Севильи», не признает вину и уверяет, что все произошло по согласию. Теперь это придется доказывать.

Очевидно, секс-сделка со случайной знакомой затруднительна – вряд ли кто-то носит с собой пустые бланки соглашений. Именно для спонтанной близости в Испании и разработали специальное мобильное приложение, но иногда даже аудио- или видеозаписи согласия может быть достаточно. Но есть обязательные условия: запись должна быть сделана добровольно без признаков монтажа (в данном случае необходимо предоставить экспертное заключение), а речь на ней разборчива.

«Чтобы записи могли быть использованы в судебном процессе, нужно принять во внимание множество аспектов, – подтверждает в исследовании судебной практики испанский юрист Жозефина Морено – Например, предполагается, что собеседник записывает другого по договоренности, не спонтанно. В любом случае оценка таких доказательств остается на усмотрение судьи».

При этом видеозапись не должна нарушать право на неприкосновенность частной жизни: то есть суд не примет визуальную фиксацию, сделанную в общественных местах, в туалетах или примерочных.

Очевидно, подписанный договор будет более надежным аргументом.

Насколько? Пока непонятно, новые нормы тщательно не проверялись и не анализировались.

Поэтому рассмотрим схожий опыт.

«Молодые люди веселятся и с наступлением ночи оказываются в сексуальной ситуации…» Пример Швеции, где новые нормы появились раньше

В Швеции модель квалификации изнасилований, основанная на отсутствии согласия, работает с 2018 года. Национальный совет по предупреждению преступности (Brå) изучил 362 судебных решения 2019 года об изнасилованиях. Согласно исследованию, количество обвинительных приговоров увеличилось на 75 % (с 190 в 2017 году до 333 в 2019-м).

Отмечается, что дела во многом похожи, но есть одно отличие – новые реже касаются изнасилований в отношениях. В большинстве случаев речь идет о молодых людях, которые «веселятся по выходным, а с наступлением ночи оказываются в сексуальной ситуации, которая, по мнению пострадавшей стороны, представляет собой акт нападения».

Вескими доказательствами в суде в основном служили записи и показания свидетелей. При обвинительных приговорах четко устанавливалось: жертва была застигнута врасплох, не подавала никаких сигналов о желании вступить в половой акт или реагировала пассивно.

Нередки случаи, когда секс, начавшийся по обоюдному согласию, переходил в несогласие из-за внезапной физической грубости насильника или совершения определенных действий, на которые пострадавшая сторона не соглашалась.

Про письменные согласия на секс не упоминается – вероятно, при их существовании дела просто не доходили до суда.

В любом случае секс-контракт выглядит как юридический оберег.

«Ни один нотариус не зарегистрирует такой договор». Возможны ли какие-то секс-контракты в России?

Рассмотрим два юридических вопроса: возможность заключения секс-контракта и включения в него согласия на «непреднамеренное насилие».

1. Российские законы прямо не предусматривают договор сексуального согласия, но это не значит, что такое соглашение запрещено.

«Гражданский кодекс гарантирует свободу договора – стороны могут заключить соглашения как предусмотренные, так и не предусмотренные законом или иными правовыми актами, – поясняет Спортсу’’ адвокат коллегии «Седьмой Мост» Константин Островский. – Так что такое соглашение возможно, но я подобного в своей практике не встречал. Но почему нет? Главное, чтобы его положения не противоречили закону.

Правда, ни один нотариус в России такой договор не заверит, потому что они [нотариусы] удостоверяют соглашения, которые носят материальный характер. А в данном случае затрагиваются личные неимущественные права. Так что это будет обычная письменная форма».

2. В России (в отличие от Испании) действует модель законодательства против сексуального насилия, основанная на принуждении: изнасилование – «сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

«Ситуация с непреднамеренным изнасилованием – точно не пройдет, – считает Константин Островский. – Даже если стороны о чем-то подобном договорятся, неготовность партнера нарушает половую свободу, гарантированную конституцией. Такой пункт будет признан ничтожным при судебном разбирательстве».

Резюмируем: интим-соглашения в России возможны, но абсолютно точно не для защиты от обвинения в изнасиловании.

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Вступившая в силу в 2014 году Стамбульская конвенция (подписанная всеми членами Евросоюза и ратифицированная подавляющим большинством) рекомендует странам-участницам криминализировать «несогласованные действия сексуального характера». Хотя 20 из 27 стран ратифицировали договор, только 13 (в том числе Испания) обновили уголовные кодексы.

Хотя в Испании не обошлось и без побочного эффекта: одновременно реформа сократила сроки тюремного заключения за менее тяжкие преступлений сексуального характера, после чего некоторым правонарушителям сократили сроки заключения по апелляции. За год в общей сложности 1155 преступников воспользовались лазейкой для смягчения приговоров, а еще 117 были освобождены из тюрьмы. Парламент страны ищет решения, которые призваны закрыть лазейку.

В 2023 году Европарламент одобрил определение изнасилования как сексуального акта при отсутствии согласия (напомним, что есть модель, где основной критерий – применение силы или угрозы). Для окончательного принятия необходимо квалифицированное большинство государств-членов в Европейском совете: на начало 2024 года 12 государств высказались за, 10 против, а пять еще не определились. Принятие директивы позволит синхронизировать нормы во всех странах Евросоюза.

Мнения полярные.

«Этот закон – результат храбрости, упорства и достоинства девушки, которая знала, как она хочет жить, не будучи осужденной никем, и которая решила идти вперед», – гордится мама жертвы изнасилования в Памплоне в 2016 году.

«Отныне ни одной женщине не придется доказывать, что насилие или запугивание были применены, чтобы это [изнасилование] было признано тем, чем оно является», – считает испанский министр по вопросам равенства Ирен Монтеро.

«Нужно развивать эмпатию и интеллект, чтобы понимать момент и есть ли согласие с обеих сторон, – уверена руководитель отдела испанской федерации планирования семьи Филомена Руджеро. – Мы должны уметь общаться и перестать предполагать, чего хочет другой человек»

«Если ты хочешь переспать с кем-то, тебе нужно приглашать адвоката и попросить подписать документы. Я этого не понимаю, – негодует экс-президент «Валенсии» Пако Роч. – Женщина равна мужчине. Я говорю это всегда. Но чего я не понимаю, так это того бреда, который происходит сейчас».

«Думаю, такому контракту нет места», – уверен президент CENAFE Мигель Галан.

«Больная сделка», – пестрит заголовком The Sun.

В Испанию пришла новая правовая реальность, в которой секс-контракт – средство юридической контрацепции.

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Фото: Associated Press /Ralph Dominguez/MediaPunch/MediaPunch/IPx; Gettyimages.ru /Juan Naharro Gimenez; David Zorrakino/Keystone Press Agency, Rober Solsona/Keystone Press Agency, Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press ; unsplash.com /Khamkéo, Jon Tyson, Emiliano Vittoriosi, Scott Graham