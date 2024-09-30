📸 Эндрик снова сделал это: шарахнул с 25 метров, хотя слева был один Беллингем. А через 5 минут «Атлетико» сравнял

Мадридское дерби получилось жарким. Фанаты «Атлетико» начали оскорблять Винисиуса еще до начала встречи, а во втором тайме из-за поведения ультрас на «Метрополитано» арбитр прервал матч на 10 минут.

Когда игру возобновили, футболисты начали играть гораздо агрессивнее. Вини поддразнивал болельщиков, те отвечали свистом. Анчелотти убрал бразильца с поля, вместо него вышел Эндрик и сходу начал чудить.

Юноша пытался в подкате отобрать мяч у соперника, но в результате влетел в фотографа.

Зато кадр получился сочный.

Вскоре у бразильца появился шанс увеличить преимущество «сливочных». Эндрик мог вывести Беллингема на хорошую позицию, но решил пробить сам – с 25-ти метров. Забить не получилось, мяч пронесся у штанги.

Гол, забитый в этой атаке, очень бы пригодился «Мадриду». Спустя пару минут после неудачной попытки Эндрика пробить «Атлетико» сравнял счет – забил Корреа. Так же рискованно юноша сыграл в матче против «Штутгарта»: тогда ему повезло, после дальнего удара мяч оказался в сетке.

А Мадридское дерби закончилось ничьей. На 99-й минуте арбитр удалил Льоренте, но у «королевского клуба» не осталось времени, чтобы использовать численное преимущество. Итоговый счет – 1:1.

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