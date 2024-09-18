Полный цикл празднования Мбаппе гола Эндрика: 😤→🗿→🤗

Многие из вас видели первый еврокубковый гол Эндрика за мадридский «Реал». Если вы его жена , то покиньте этот пост.

Но самое главное - как решение бразильца пробить восприняли его партнеры по команде.

Сосредоточимся на том, кого ради голов и покупали. Один ракурс реакции Килиана Мбаппе мы уже показали . А вот другой. Назовем его «Незабываемый».

Килиан стремглав несется к дублю.

Но пас он не получает...

«Он что, ударил???»

Реально забил?

Ну ладно!

Во дает!

Надо поздравить.

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