Полный цикл празднования Мбаппе гола Эндрика: 😤→🗿→🤗
Многие из вас видели первый еврокубковый гол Эндрика за мадридский «Реал». Если вы его жена, то покиньте этот пост.
Но самое главное - как решение бразильца пробить восприняли его партнеры по команде.
Сосредоточимся на том, кого ради голов и покупали. Один ракурс реакции Килиана Мбаппе мы уже показали. А вот другой. Назовем его «Незабываемый».
Килиан стремглав несется к дублю.
Но пас он не получает...
«Он что, ударил???»
Реально забил?
Ну ладно!
Во дает!
Надо поздравить.
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