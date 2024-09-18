Кажется Эндрик не шутил про Бобби Чарльтона: бразилец забил похожий гол «Штутгарту»

Помните, кого Эндрик назвал, отвечая на вопрос, какие игроки были его кумирами в детстве?

«Криштиану и Бобби Чарльтон», – сказал в августе 18-летний нападающий «Реала».

После этого Эндрика начали называть Бобби даже в команде, а в сети родился новый мем. Но, кажется, между ними действительно есть сходство!

Вчера бразилец забил дебютный гол в ЛЧ в ворота «Штутгарта» (3:1), убежав в контратаку на последних минутах и пробив издали, проигнорировав Мбаппе и Винисиуса.

А вот так когда-то забивал легендарный Чарльтон: