Кажется Эндрик не шутил про Бобби Чарльтона: бразилец забил похожий гол «Штутгарту»
Помните, кого Эндрик назвал, отвечая на вопрос, какие игроки были его кумирами в детстве?
«Криштиану и Бобби Чарльтон», – сказал в августе 18-летний нападающий «Реала».
После этого Эндрика начали называть Бобби даже в команде, а в сети родился новый мем. Но, кажется, между ними действительно есть сходство!
Вчера бразилец забил дебютный гол в ЛЧ в ворота «Штутгарта» (3:1), убежав в контратаку на последних минутах и пробив издали, проигнорировав Мбаппе и Винисиуса.
А вот так когда-то забивал легендарный Чарльтон:
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