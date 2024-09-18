📸 Эндрик не отдал пас перед голом «Штутгарту». Показываем, как на его решение отреагировали Винисиус и Мбаппе
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Мадрид» на «Бернабеу» разобрался со «Штутгартом» – 3:1.
Эндрик, заменивший Беллингема на 80-й минуте, забил свой дебютный гол в главном клубном турнире Европы. Теперь 18-летний бразилец – самый юный автор гола «Реала» в ЛЧ.
Мяча Эндрика могло и не быть! Бразилец нанес сильнейший удар из-за пределов штрафной, а его партнеры, кажется, ожидали передачи. После гола Мбаппе и Вальверде не спешили бежать к юноше с поздравлениями.
Вини тоже замешкался.
В обиде точно никто не остался, ведь главное – победа и три очка в зачет.
🎥 Рюдигер весело влетел на интервью к Эндрику! Тони сказал лишь одно слово
Не сработало: Рюдигер рухнул в штрафной «Штутгарта» и скорчился от боли, но VAR все расставил по местам
📸 Жена Эндрика увидела его дебютный гол в ЛЧ с трибун. Пара расписалась за сутки до матча