📸🎥 Фанаты «Атлетико» устроили жаркий прием Винисиусу. Пришли на матч в масках и выкрикивали расистские заряды

Винисиус ехал на дерби Мадрида, зная, что на «Метрополитано» его ждет жаркий прием. За пару дней до матча фанаты «Атлетико» объявили о расистской акции против бразильца – болельщиков призвали приходить на стадион в масках, чтобы остаться неузнанными и избежать последствий за оскорбления в адрес вингера.

К сожалению, некоторые поклонники «матрасников» прислушались к этому призыву. У арены «Атлетико» заметили фанатов в масках, кто-то прикрывал лица шарфами.

Внутри стадиона фанаты «матрасников» продолжили оскорблять бразильца, распевая: «Винисиус другой, Винисиус другой».

В чаше «Метрополитано» бразильца ждал очередной укол от болельщиков соперника. Во время объявления состава «Мадрида» арена освистала Вини, вместе с ним досталось и Беллингему – видимо, за открытую поддержку одноклубника.

Враждебность трибун не перенеслась на отношения между соперников. На перерыв Гризманн и Винисиус уходили в обнимку, широко улыбаясь.

Болельщики на Reddit обсудили поведение фанатов «Атлетико»:

💭 «Они не расисты. Просто болельщики «Атлетико» устроены иначе, чем обычные люди, склонные к эмпатии».

💭 «Люди реально думают, что фанаты не оскорбляют Винисиуса на расовой почве? А как вы расцениваете то, что они называют его другим?»

💭 «Винисиус даже не вышел на поле, а его уже оскорбили. А потом будут говорить, что он провокатор».

💭 «Ненавижу Винисиуса, но фанаты «Атлетико» действуют недопустимо. Это чистой воды расизм».

💭 «Честно, Винисиус заслужил. Да, расистские акции допускать нельзя, но злость фанатов оправдана поведением бразильца».

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