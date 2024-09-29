Мадридское дерби прервали из-за фанатов «Атлетико». В Куртуа прилетел пакет с чем-то странным, Хименеса облили, а Коке и Симеоне безуспешно успокаивали фанатов

Нелюбовь болельщиков «Атлетико» к вратарю «Мадрида» Тибо Куртуа известна давно. Бельгиец отыграл три года, а потом получил табличку рядом с домашней ареной мадридского клуба.

После того, как вратарь перешел в «Мадрид» из «Челси», в стан заклятых врагов «матрасников», перед каждым дерби она страдает от тех, кому особенно не понравился такой жест.

После того, как «сливочные» забили гол, с фанатской трибуны «Атлетико» в сторону Тибо Куртуа полетела куча всякого мусора. Бельгиец слишком радовался мячу, причем делал это, повернувшись к ультрас.

Спровоцировал и в него полетело.

Главный тренер хозяев Диего Симеоне, а также Коке и Хосе Хименес попытались успокоить своих болельщиков.

Хименес, который уже давно в клубе, общался с самыми дерзкими ультрас, но в какой-то момент на него сверху что-то вылили.

Тренер «Атлетико» даже успел пообщаться с Тибо Куртуа.

Обе команды ушли в подтрибунное помещение, пока на поле прибрали, а фанаты немного успокоились. Игру возобновили спустя 10 с лишним минут.