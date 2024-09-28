У Палмера покер за 20 минут! Рекордно морозит всю АПЛ 🥶

Такое впервые в истории.

Исторический день Коула Палмера: лидер «Челси» сделал покер, причем всего за 20 минут. Еще в первом тайме!

Такая дерзость – впервые за всю историю АПЛ!

Пока Коул развлекался с крепким «Брайтоном», его «Челси» временно залезал даже на второе место.

Покер Палмера – во всех деталях. Уложился в 20 минут!

Коул промолчал в первые 20 минут, но потом разошелся – и закинул аж четыре мяча.

⚽️ 21’ – гости подарили мяч Николасу Джексону, форвард не пожадничал и покатил Палмеру под мощный удар с линии штрафной;

⚽️ 28’ – фол на Нони Мадуэке в штрафной «Брайтона», судья Питер Бэнкс поставил пенальти. А Коул уверенно его реализовал;

🤯 31’ – просто невероятный удар Палмера со штрафного, как-то попал в девятку аж с 25 метров;

⚽️ 41’ – тут уже сам Коул мастерски открылся под пас Джейдона Санчо и закатил в ближний угол.

Покер Коула за 20 минут, это же просто вау!

При этом вратарь Роберт Санчес активно мешал Палмеру тащить «Челси»: сначала кошмарно сыграл на выходе и привез гол Жоржиньо Рюттера. А через полчаса подставил Мойсеса Кайседо неудачным пасом перед штрафной – забил Карлос Балеба.

Магия Коула оказалась сильнее, чем косяки Санчеса – 4:2. Днем в центре Лондона стало так морозно ! Всю АПЛ чуть не покрыло инеем.

Первый покер в первом тайме за всю историю АПЛ. Вот где история!

Осторожно, вот здесь слишком холодно – концентрация.

🥶 Палмер – первый игрок в истории АПЛ, забивший четыре в первом тайме. Да, такого не вытворял даже монструозный Эрлинг Холанд.

🥶 Коул оформил хет-трик за 9 минут 46 секунд – шестой результат за всю историю АПЛ.

🥶 Это третий хет-трик Коула за «Челси» – в 39 матчах. Уже среди лидеров клубной истории в АПЛ – рядом с Фрэнком Лэмпардом, Дидье Дрогба и Джимми Флойдом Хасселбайнком. Есть шансы обойти легенд!

🥶 Теперь у Палмера аж 6+4 за шесть игр в АПЛ – главный в топ-лигах по сумме результативных действий. Лидирует вместе с Эрлингом Холандом, но полузащитник «Челси» разнообразнее, у норвежца только десятка голов.

А ведь перед стартом сезона Палмер все знал: сам просил записать празднование покера для медиа – они просили только под хет-трик, но посмеялись и согласились на предложение. Не зря!

«Челси» среди лидеров АПЛ! Впереди сложный отрезок

Лондонцы выиграли третий матч подряд, еще ближе к лидерам – ведь «Манчестер Сити», например, потерял четыре очка за два тура. «Челси» пока третий, был близок даже к промежуточному второму месту, но «Арсенал» тоже выиграл (и тоже 4:2). Еще ждем матчи «Ливерпуля» и «Астон Виллы», команда Эмери сыграет в воскресенье.

Дальше «Челси» стартует в Лиге конференций – открывают игрой с «Гентом». Палмер не заявлен на турнир, отдохнет перед домашним матчем с «Ноттингемом». Зато потом у «Челси» напряженный график в чемпионате: выезд к «Ливерпулю», дома «Ньюкасл» и гостевой матч против «МЮ».

Закроют сложный отрезок лондонским дерби с «Арсеналом» 10 ноября.

Фото: Gettyimages.ru /Richard Heathcote, Mike Hewitt