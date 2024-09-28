«Ливерпуль» – лидер, «Арсенал» догнал «Сити» (вырвали 4:2 на 90+), у Пепа две потери подряд. Главное в АПЛ

«Челси» и «Вилла» тоже рядом.

«Арсенал» еле обыграл «Лестер», хотя на табло уверенные 4:2. А вот «Сити» ошибся в матче с «Ньюкаслом» – 1:1, промолчал даже Эрлинг Холанд.

Потери главных претендентов на титул приблизили к топу «Челси» (!) и «Ливерпуль».

«Лестер» упирался благодаря датскому вратарю. «Арсенал» решил двумя голами на 90+

В первом тайме не верилось, что «Арсенал» занервничает против «Лестера». Габриэл Мартинелли и забил, и отдал. Сначала среагировал на передачу Юрриена Тимбера, потом покатил на Леандро Троссарда. Казалось, после 2:0 лондонцы спокойно доведут до победы.

Но «Лестер» взбодрился на старте второго тайма. Крайний защитник Джеймс Джастин сделал дубль за 16 минут. Сравнял еще и красиво: Уилфред Ндиди подал слева, а Джастин с лета пробил в дальний угол – 2:2 к 63-й минуте.

«Арсенал» много атаковал, но подводила реализация. Прошло только в добавленное время. На 94-й Ндиди срезал в свои (гол изначально записывали на Троссарда, был бы дубль, но все-таки нет), а на 99-й Кай Хавертц занес в пустые – победа 4:2 с тяжелейшим сценарием.

«Лестер» почти сохранил ничью благодаря шикарной игре вратаря Мадса Хермансена, сделавшего 13 сэйвов. По нему били и издали, и с близких позиций. За «Лестер» снова блистает датский вратарь, флэшбеки в чемпионский сезон с Каспером Шмейхелем. Наследнику Хермансену только 24 года, он в Англии с 2023-го, «Лестер» нашел его в «Брондбю».

«Арсенал» не проигрывает 14 матчей – с апреля, когда в плей-офф Лиги чемпионов вылетали от «Баварии». У команды Микеля Артеты пять побед и три ничьих в этом сезоне. Прошлый закончили шестью победами.

Ничья «Сити» с «Ньюкаслом»: Поуп потащил, Холанд впервые промолчал

«Ман Сити» потерял очки второй тур подряд. После ничьей с «Арсеналом» (2:2) ошиблись с «Ньюкаслом» (1:1). Йошко Гвардиол забил в первом тайме, Энтони Гордон ответил с пенальти во втором. Сам же его и заработал: вывалился один на один, вратарь Эдерсон сбил.

На 90+2 «Сити» едва не вырвал победу: Бернарду Силва развернулся и плотно пробил из штрафной, но Ник Поуп вытащил мяч из-под перекладины. Всего совершил пять сэйвов – и заслужил комплименты от Пепа Гвардиолы.

«У соперника были моменты в первые десять минут матча, а также после того, как они забили, но в целом мы сыграли очень хорошо, – считает главный тренер «Ман Сити». – Против «Ньюкасла» всегда сложно играть из-за их физической мощи, они глубоко обороняются. У нас были моменты, но Ник Поуп сыграл блестяще. Поэтому мы взяли один балл».

Для «Сити» это треться ничья в четырех матчах: до 2:2 с «Арсеналом» были нули против «Интера» в Лиге чемпионов. Единственная победа на этом отрезке – над «Уотфортом» в Кубке лиги.

Эрлинг Холанд впервые в сезоне не забил в АПЛ. Контраст с 10 голами за пять туров. Против «Ньюкасла» нанес пять ударов: два в створ, один мимо, еще парочку заблокировали.

«Ливерпуль» теперь первый. Помогли 2:1 против «Вулвз»

«Ливерпуль» не ошибся, хотя выиграл у «Вулверхэмптона» всего 2:1. Начали на второй добавленной к первому тайму, когда Диогу Жота на рывке ушел от соперника и подал во вратарскую, а защитник Ибраима Конате точно пробил головой.

Во втором тайме «Вулверхэмптон» сравнял – тоже при помощи Конате. Француз проиграл борьбу Йоргену Ларсену, хотя изначально все контролировал. Конате выключился в надежде, что Алиссон сыграет на выходе. Ларсен выкатил мяч во вратарскую, Энди Робертсон подправил набежавшему Раяну Аит-Нури – 1:1.

Но уже через пару минут «Ливерпуль» заработал пенальти. Трент Александер-Арнолд подал в штрафную, а там Жоту завалил Нелсон Семеду. Мо Салах четко реализовал, у него уже четыре гола и четыре ассиста в шести матчах сезона.

«Ливерпуль» Слота выиграл шесть матчей из семи, оступился только против «Ноттингема» на «Энфилде» (0:1). Взяли четыре победы подряд с общим счетом 13:3.

Верхушка АПЛ уплотняется. В гонке даже «Челси» и «Астон Вилла»

«Сити» после осечки с «Ньюкаслом» упал на второе место, теперь впереди «Ливерпуль»: 15 очков против 14, столько же у «Арсенала».

«Челси» неожиданно проник в топ-4 – благодаря покеру Коула Палмера за 20 минут с «Брайтоном». «Астон Вилла» может сравняться с «Ливерпулем», если 29 сентября обыграет «Ипсвич».

«Сити» дальше проверит «Слован» в ЛЧ, в АПЛ встретится с «Фулхэмом». «Арсенал» ждут домашние матчи с «ПСЖ» и «Саутгемптоном». «Ливерпуль» примет в ЛЧ «Болонью», а в чемпионате поедет в гости к «Пэлас».

У Палмера покер за 20 минут! Рекордно морозит всю АПЛ 🥶

Фото: East News /Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media, Oli SCARFF / AFP, AP Photo/Ian Walton