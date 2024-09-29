«Морозное» празднование Палмера – откуда оно взялось?

И почему вообще Колд Палмер.

Коул Палмер сделал покер за 20 минут против «Брайтона».

Полузащитник «Челси» настолько хорош, что мы видим его фирменное морозное празднование очень часто: у него 28 голов за 39 матчей. Уже были хет-трик против «Манчестер Юнайтед» и покер «Эвертону» весной 2024-го.

Но что оно означает и откуда взялось?

«Колд Палмер» – так фанаты прозвали за хладнокровие. Само празднование Коул взял у друга Моргана Роджерса

Имя Коула созвучно с английским словом cold – «холодный». Болельщики начали называть Палмера «Колд Палмер» уже осенью прошлого года – за его хладнокровную реализацию пенальти и уверенную игру в атаке хаотичного «Челси».

Палмер подхватил фанатскую идею.

В конце декабря 2023-го после гола «Лутону» он обхватил плечи, изображая замерзающего. Болельщикам это понравилось, а после матча Коул признался, что перенял это празднование у друга – Моргана Роджерса.

«Мой друг Моргс однажды отпраздновал так, когда забил за «Мидлсбро», – рассказал Палмер. – Мне понравилось, поэтому я сказал ему, что повторю празднование, если забью сам».

Роджерс забил «Вест Бромвичу» за семь дней до гола Палмера «Лутону».

Коул тогда сделал дубль, особенно запомнился второй мяч: «Я увидел, как вышел вратарь, и обвел его. Как только я обошел кипера, подумал, что защитник на фланге быстро приблизится, так что если я подожду секунду, то успею пробить. Я просто говорил себе, что нужно думать и сохранять самообладание».

Сейчас Морган выступает за «Астон Виллу». Вместе с Палмером они росли в академии «Манчестер Сити», там и стали друзьями.

С тех пор Палмер празднует так каждый гол.

А их так много.

И задает тренд для будущих игроков «Челси».

Летом 2024-го лондонцы купили южноамериканских вундеркиндов Эстевана и Кендри Паеса – они повторили «морозное» празднование Палмера в чемпионате Бразилии.

Звезда «Челси» не против такого копирования: «Забавно, правда? Это здорово. Очевидно, что они будут играть с нами в следующем году, так что это приятно. Они не присваивают празднование, просто пытаются подражать мне. Да, это немного странно, но что есть, то есть».

«Холодное» празднование было у Дрогба. Норвежское

Коул – не первый игрок «Челси», кто изобразил замерзающего человека.

В ноябре 2007-го «Челси» играл против «Русенборга» на выезде. Дидье Дрогба открыл счет и побежал к угловому флажку. Он всем видом показывал, как в Норвегии зябко.

Переняли ли Роджерс и Палмер празднование у Дрогба?

У Палмера покер за 20 минут! Рекордно морозит всю АПЛ 🥶

Фото: Gettyimages.ru /David Rogers, Justin Setterfield, Mike Hewitt, Shaun Botterill, Richard Heathcote, Nathan Stirk; East News /DANIEL SANNUM LAUTEN / AFP; Ronaldo Barreto/Keystone Press Agency/Global Look Press