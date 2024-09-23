0 xG у соперника «Баварии», уничтожение «Дортмунда» и заруба «Юве» с «Наполи». Тактика топ-лиг

И карикатурный «ПСЖ».

Новая порция тактических наблюдений о матчах топ-лиг. Матч «Сити» – «Арсенал» заслужил отдельного разбора , как и дерби «Интера» против «Милана».

Что с «Сосьедадом», пока нет Захаряна?

Все очень-очень печально.

● Пять очков за семь матчей, ни в одном «Сосьедад» не выглядел сильнее соперника, даже победа над «Эспаньолом» вышла критически сложной.

● «Сосьедад» очень плохо двигает мяч. Пример типичного билд-апа: кто-то отдает на опорника Мартина Субименди, тот не находит вариантов и пасует обратно. Владение без обострения.

● Не работает даже прессинг, ставший фишкой «Сосьедада». Настаивают на высоком давлении, но оно ничего не дает. Соперники легко перебрасывают первую линию, так получают дополнительное пространство впереди.

Причины: продажа Микеля Мерино и травма Браиса Мендеса. Центр поля «Сосьедада» опустел, а Субименди не справляется один. Причем тренер Иманоль Альгуасиль ищет ответы: например, возвращается ромб, так играли в позапрошлом сезоне. Но даже это пока ничего не меняет.

Захаряна ожидают в октябре. Арсен может стать именно тем, кто поможет Альгуасилю преодолеть кризис. Он хорошо показал себя в роли Мерино, но после травмы придется долго набирать форму. Однако это шанс Захаряна стать лидером.

«Барса» разорвала «Вильярреал»

Матч «Барселоны» и «Вильярреала» вышел очень ярким. Счет 5:1 явно не по игре, но команда Флика снова впечатлила прессингом и хладнокровием. «Барса» пользовалась каждой ошибкой и стабильно наказывала.

Уязвимое место «Вильярреала» – 35-летний Дани Парехо. Он хорош на мяче, но часто отлынивает от черновой работы. Флик знал это, а Педри и Пабло Торре провоцировали капитана на ляпы.

Перед первым голом Парехо выбросился на Педри, а Торре воспользовался моментом и выкатил на Левандовского, получив пространство.

Момент перед третьим мячом: Парехо бросает Торре и лезет на Педри, тот видит и сразу же отдает Пабло. Теперь тот забил сам.

Парехо провалил матч. «Вильярреал» надо хвалить: поддерживали высокий темп, пока хватало сил, встречали агрессивно и отрезками прямо давили. Это достижение против Флика. «Жирона», например, не смогла.

Галлахер – новый Сауль для «Атлетико»

Конор приживается в «Атлетико». Симеоне хвалит характер, англичанин подтверждает авансы на поле. Галлахер образцово работал в центре, покрыв двойной объем. Еще и забил во втором матче лиги подряд (1:1 против «Райо»).

Де Поль отдыхал. Галлахер запускал прессинг, накрывал пасы и очень помогал остальным. Во втором тайме тренер даже поставил Альвареса в центр. Конор прикрыл работящего, но номинального форварда. В итоге Галлахер вступил в 19 дуэлей, девять из них выиграл.

Галлахер напоминает пикового Сауля: работящий полузащитник, который может принести и много пользы с мячом в ногах. До универсальности Ньигеса еще далеко, но впечатления пока положительные.

Тимур Боков (телеграм-канал )

Опорная «МЮ» без разрушителей: плюсы, минусы, подводные камни

Во втором туре подряд Эрик тен Хаг выставляет суперлегковесную пару опорников Кобби Майну – Кристиан Эриксен. В запасе остаются разрушители Каземиро и новичок Мануэль Угарте. В матче с «Кристал Пэлас» (0:0) это интересным образом повлияло на разные стадии игры «МЮ».

Плюсы от размещения Эриксена и Майну в опорной: «Юнайтед» провел один из самых доминантных таймов в эпоху Тен Хага (67% владения и 9:2 по ударам). Майну и Эриксен активно потворствовали через пас. Интересная деталь – их размещение в структуре «МЮ». Майну располагался глубже (на одной линии с Диогу Далотом) и занимался продвижением. Эриксен мог подниматься и опускаться – когда замечал свободные зоны:

Минусы: когда «Юнайтед» утратил контроль, оголились классические недостатки Эриксена и Майну без мяча. Самый показательный эпизод – из первого тайма, когда «МЮ» все еще доминировал. Уже тогда «Пэлас» начал распознавать слабости опорников:

В концовке Тен Хаг разрушил связку, выпустив вместо Эриксена Угарте. Это тоже повлияло на рисунок: «МЮ» получил баланс в опорной, но ценой обострений. На отрезке с Угарте – 69% владения, 2 касания в чужой штрафной и 0 ударов по воротам. Стиль «только поперек и назад» уругвайца – не ключевая, но точно одна из причин.

Поиски оптимальной пары продолжаются.

Слот поделил соперников на удобных и неудобных. «Борнмут» – явно в первой категории

«Ливерпуль» разгромил на своем поле «Борнмут» (3:0). Гости не отчаивались и нанесли 19 ударов, но фактически игра завершилась в первом тайме. Интересную деталь после матча подсветил Арне Слот. Сравнивая игру с поражением от «Ноттингем Форест» на прошлых выходных, голландец по сути разграничил соперников на удобных и неудобных.

«Сегодня «Борнмут» хотел нас прессинговать – в этом их главное отличие от «Ноттингем Форест», который защищался только на своей половине. В эпизодах с голами мы отлично распознавали пространство, которое можем оголить. С «Ноттингемом» у нас просто не было таких шансов. Думаю, мы прибавим и в играх с теми, кто защищается низким блоком. Но на это еще нужно время», – объяснял Слот.

Первый гол «Ливерпуля» – идеальная иллюстрация к словам. Изначально «Борнмут» защищался всем составом на своей половине, как «Форест»:

Но после нескольких выманивающих передач пошли прессинговать, оставив на своей половине только четверку защитников:

Ибраима Конате и Луис Диас наказали, но похожие паттерны прослеживались и в двух других мячах «Ливерпуля». Оба раза соперник защищался только защитниками. С такими соперниками Слоту пока гораздо проще.

Слава Палагин

0 xG «Вердера» против «Баварии». Как?

0 ударов – 0 xG. Но как так получилось, что «Вердер» ни разу не ударил?

В первом тайме «Вердер» столкнулся с мощнейшими прессингом и контрпрессингом «Баварии». Команда Оле Вернера не доходила до чужой штрафной – она и до чужой половины практически не доходила.

«Бавария» высоко встречала «Вердер»: Харри Кейн и Майкл Олисе занимали две позиции на острие, на флангах давили Кингсли Коман и Конрад Лаймер, Джамал Мусиала перекрывал опорную зону, остальные игроки завышали линию защиты и включались для борьбы за отскоки или при длинных забросах «Вердера».

«Вердер» еще и всегда одинаково разыгрывал: вратарь Михаэль Цеттерер катил центральному защитнику в тройке Никласу Штарку, тот передавал мяч на фланг левому центральному Амосу Пиперу, его «Бавария» накрывала безжалостно. Две голевые атаки «Баварии» начались с удачного прессинга Пипера.

Единственный отрезок матча, когда «Вердер» хоть немного дышал, – старт второго тайма. В этот раз «Бавария» не пропустила дважды сразу после перерыва, как это уже бывало, но «Вердер» хотя бы отошел от своих ворот. Венсан Компани отреагировал заменами, которые дали импульс, и «Бавария» прибила «Вердер» новыми голами. После 5:0 «Вердер» устранился.

Карикатурный «ПСЖ» Энрике

Две характерные черты:

1. Странноватый тактический эксперимент: Рандаль Коло-Муани справа в атаке, а не на острие. Гонсалу Рамуш и Марко Асенсио травмированы, Коло-Муани открыта позиция центрфорварда, но Луис Энрике считает иначе: ставит Рандаля на фланг, а из Дезире Дуэ делает ложную девятку.

Эксперимент продлился примерно 35 минут, «ПСЖ» не создал почти никакой угрозы, потом Коло-Муани перевели в центр нападения.

2. Слишком много стерильного переката (владение – 78%), но недостаточно моментов. Даже в хороших матчах «ПСЖ» первый тайм зачастую уходит на перекат, команда нормально атакует уже во вторых таймах против уставших соперников. Против «Реймса» «ПСЖ» тоже двигался живее после перерыва, но не создал гигантских трудностей надежному автобусу. Максимум: резкость Усмана Дембеле и навесы Жоау Невеша.

«Реймс» заслужил ничью (1:1).

«Штутгарт» уничтожил «Дортмунд»

Счет 5:1 отражает содержание игры.

«Штутгарт» легко справился с прессингом «Дортмунда». Разыгрывающие опорники Штиллер и Каразор располагались глубоко, не боялись вытягивать «Дортмунд», чтобы получить больше свободы впереди. «Штутгарт» стабильно выходил из обороны в короткий пас.

«Штутгарт» стабильно давил «Дортмунд» собственным высоким давлением. Повсеместный Ундав и разъяренный стадион давили на потерянного Антона.

Два игрока «Штутгарта» провели матч жизни. Первый – Энцо Мийо. 7 попыток дриблинга, 7 успешных обводок. Один гол, один ассист, один уничтоженный Нико Шлоттербек. Второй – Джейми Левелинг. Казалось, его спринтов хватит максимум на минут 60. Нет, носился весь матч, игроки «Дортмунда» на его фоне казались статичными деревьями в окне электрички.

Левелинг вышел слева, хотя обычно играет справа, один из лидеров «Штутгарта» Крис Фюрих остался в запасе. Себастиан Хенесс приятно удивил и расстановкой: 3-5-2 в давлении, 4-4-2 в среднем блоке, максимальная насыщенность центральной оси, когда мяч у «Штутгарта» (слева Миттельштедт и Левелинг, справа только Вагноман).

А «Дортмунд»… Это просто было очень плохо. Непонятно, каким образом «Дортмунд» хотел атаковать. Окей, можно ответить общими словами: продвижение Гросса, проходы Нмечи с мячом, навесы Рюэрсона, спринты Адейеми, Брандт между линиями. Но на деле «Дортмунд» не сделал ничего, чтобы воплотить это в жизнь. Во втором тайме Нури Шахин выпустил Рами Бенсебаини на левый фланг атаки, Джейми Гиттенс играл чуть ли не восьмерку – слишком узко для игрока, любящего смещаться с фланга. Ощущение, что Шахин просто поплыл. Хенесс его уничтожил.

Артем Денисов (телеграм-канал )

Юри Тилеманс – снова звезда АПЛ

У Тилеманса была долгая адаптация к футболу Унаи Эмери. Сначала он вообще не получал времени в старте, потом начал выходить, но только под нападающим, чтобы не нарушать оборонительный баланс в центре. Сейчас же он выходит в опорной зоне рядом с Амаду Онана – выучил все защитные инструкции и управляет игрой с любимой позиции.

Роль напоминает Сеска Фабрегаса в «Челси» Моуринью – располагается глубоко, при этом не только диктует ритм, но и гарантированно отдает 2-3 гениальные передачи с прямым обострением. В матче против «Вулвз» он добыл очередной ассист – чего-то совсем нового в его действиях не было, но наблюдалась привычная для этого сезона предельная важность и максимальный личный комфорт. Просто захотелось зафиксировать, что бельгиец снова играет в любимой роли и снова очень силен.

Фран Гарсия – скрытая угроза звездного фланга «Мадрида»

Левый защитник «Реала» Фран Гарсия регулярно получал гигантские свободные зоны в момент приема мяча. Частично из-за концентрации на звездах (в этом случае на Мбаппе и Родриго), частично из-за схемы «Эспаньола» (5-3-2 со свободными флангами).

Он распознавал свободные зоны и использовал их для подготовки обострений, а иногда напрямую для создания угрозы. Учитывая явный перекос «Реала» на левую сторону поля, роль флангового защитника в атаке становится более важной. В этом отношении Фран дает больше вариантов, чем Ферлан Менди. Регулярно делает резкие рывки – отвлекает внимание или прямо обостряет.

Персональная игра Альвареса по Джексону – худшая адаптация сезона от Лопетеги

«Вест Хэм» играл против «Челси» в схеме без четкой позиции Эдсона Альвареса. Она полностью определялась позицией оппонента – Николаса Джексона. Пятерка, когда Джексон четко в атаке, но четверка, если он опустился за мячом. Альварес бегал за соперником в самом прямом и старомодном смысле – прямо везде:

Катастрофическое решение. Во-первых, даже персонально Джексон не был сдержан – наоборот, он собрал 2+1 и регулярно отрывался от Альвареса за счет скорости. Во-вторых, при таком раскладе «Челси» получал перевес в центре – с учетом смещений Марка Кукурельи там было четыре игрока против всего двух оставшихся полузащитников «Вест Хэма». В-третьих, защитники ошибались из-за необходимости постоянно переключаться между игрой в паре и тройке.

Одним ходом Лопетеги собрал лузерский хет-трик: решение не попало в тактический рисунок встречи, исполнитель под задачу был выбран плохо, игроки в процессе запутались.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Вы будете в шоке, но Конте сыграл против «Ювентуса» (0:0) в 4 защитника

4-2-фантазия вместо 3-4-2-1, которые он использовал раньше. Конте добавил игрока в середину поля, чтобы Мотте не пришлось думать, как использовать численное превосходство.

Решающую гибридную роль исполнил Мактоминей. Формально он сыграл под нападающим в базовой 4-2-3-1. Фактически никакой 4-2-3-1 не было. Во владении Скотт становился вторым нападающим, причем занимал центр чаще Лукаку – схема превращалась в 4-2-4 или 4-2-2-2 (после смещений Хвичи и Политано). Иногда менялся с Кварой, иногда создавал коридоры паса за чужой полузащитой.

Без мяча «Наполи» гибко прессинговал, атакуя мяч либо коридоры паса. Если команда охотилась за мячом, первая линия выстраивалась в ту же четверку (4-2-4), а основную работу выполнял Мактоминей – Лукаку отдыхал. Если перекрывали коридоры, Скотт опускался ниже и превращал модуль в 4-2-3-1 и дальше в 4-3-3.

Мактоминей – теневой герой матча. Не зря набегал почти 13 км (причем много в спринте): качественно перекрыл центр «Юве» и немало повлиял на атакующую фазу.

Еще одна задумка Конте: обмены Лукаку с Политано

Ром регулярно уходил на полуфланг, иногда даже не пытаясь вытянуть за собой центрального защитника. У приема было две цели:

1. Вывести Лукаку из-под опеки лучшего персональщика лиги, Бремера, в зону, где у него будет заведомое физическое превосходство;

2. Атаковать зону лучшего персональщика из глубины. Это лучший прием против защитников с такими качествами, как у Бремера: выставить мобильного форварда, который придет прямо перед завершением. Лукаку уходил ближе к краю, Политано участвовал в развитии атаки и после врывался в штрафную по центру.

Конте выгадал несколько перспективных попыток, которым не хватило последнего касания. Иначе говоря, ход себя оправдал – потому что когда против Бремера оказывался Лукаку, до попыток не доходило.

Мотта наконец снял Влаховича – и мяч снова стал круглым

«Юве» в первом тайме: 2:5 по ударам, 58% владения, но минимум присутствия в атакующей трети.

Рисунок второго тайма полностью противоположный: 7:3 по ударам, 71% владения, минимум потерь в пасе, устойчивое присутствие на чужой половине. Это при том, что «Наполи» отдыхал посреди недели.

В перерыве Мотта наконец снял Влаховича, которому пока не очень дается сложный футбол. Веа превзошел серба во всем, от точности паса до остроты, но главное: почти в четыре раза чаще касался мяча и улучшил управление пространством в последней трети.

Это выражалось в вещах, которые не схватываются статистикой, но определяют ее. Веа просто лучше читал движения. С ним розыгрыши наконец заработали.

Здесь он намеренно движется в такт с Маккенни.

Движение еще очевиднее, когда они оказываются в зоне мяча: Веа подстраивается под полузащитника, чтобы оставаться на одной линии паса.

Здесь наконец идет пас, и его адресатом становится дальний – Веа. Мак отскакивает под него.

Легко создается ситуация, при которой в два хода есть шанс выскочить один на один: Мак отыграет ниже, а Веа рванет под заброс за спины.

«Юве» развил атаку иначе, но в предыдущих клубах Мотта активно использовал этот розыгрыш. Итальянцы называют его «вуаль». На линии диагонального паса располагаются несколько исполнителей (в идеале даже больше двух), которые разбегаются в момент передачи. Такому приему тяжело противостоять: не предугадать ни реального адресата первого паса, ни следующий шаг – у игрока на приеме мгновенно появляется несколько коридоров. К тому же защита часто (как и здесь) реагирует на ход выдвижением – появляется простор за спинами.

Веа постоянно создавал такие ситуации. В других эпизодах генерировал численное преимущество, добавлял вершину треугольникам на краях (несколько ярких затяжных атак начались с его взаимодействий с партнерами в неожиданных зонах).

Вручаем премию Дарвина парню из «Пармы»

«Парма» и «Лечче» (2:2) выдали захватывающую перестрелку с двумя удалениями, 39 ударами и двумя голами в компенсированное время. И определили номинанта на футбольную премию Дарвина.

На исходе первого часа «Лечче» улетел 2-в-1 (вели 1:0, но уже потеряли игрока из-за удаления и с трудом держались), причем мячом владел быстрый Доргу. Казалось, шансов минимум.

У «Пармы» нашелся супергерой – вингер Канчельери, очень быстрый парень. Он стартовал из атакующей трети, обогнал всех одноклубников, которые играют ниже, и добрался до Доргу прежде, чем тот до штрафной. Скорость, которую он развил, пока рекордная в сезоне.

Опасность исчезла. Пас больше не проходил. Еще одно касание Доргу позволить не мог: спринтер Канчельери просто пришел бы к мячу первым. Продавить тоже не выходило: итальянец крепче.

При всем этом Канчельери завершил хищный спринт, зачем-то подкатившись под Доргу. Но по мячу промахнулся. «Парме» выставили двойной счетчик: судья удалил Маттео, «Лечче» забил со штрафного.

Мы, впрочем, рады. Даже в современном футболе лучше быть умным, чем быстрым.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Фото: Gettyimages /Henry Browne / Stringer, Naomi Baker / Staff, Octavio Passos / Stringer, David Ramos / Staff, Angel Martinez / Stringer, Harriet Lander / Stringer, Alex Livesey / Stringer, Stuart Franklin / Staff, Alex Grimm / Staff, Nathan Stirk / Stringer; Panoramic/Keystone Press Agency, Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press ; кадры трансляции «Матч ТВ»