Тюкавин дублем спас дерби со «Спартаком». Как разобрался в меньшинстве на 94-й!

1+1 Барко не хватило.

«Динамо» вытащило ничью в дерби со «Спартаком» – 2:2 благодаря Константину Тюкавину.

Казалось, что динамовцы все упускают: вели, получили два мяча, глупейшее удаление. Но суперфорвард на четвертой добавленной протиснулся через защитников и сравнял.

Голы «Спартака» посвятили Маркиньосу: его отец погиб в ДТП. Барко снова тащит

Матч стартовал на пять минут позже из-за проблем с ВАР, были неполадки со связью между судьями. Вскоре система очень пригодится.

Но сначала без ВАР-помощи команды обменялись голами, уже к 7-й минуте. Константин Тюкавин забил после классного паса Муми Нгамале, Манфред Угальде уложил внешней стороной стопы в ближний Анндрею Луневу – вратарь как будто не поверил, что такое может залететь.

Костариканец посвятил гол одноклубнику Маркиньосу. Бразилец пропускает дерби из-за смерти отца в ДТП – перед игрой Деян Станкович рассказал, что Маркиньос срочно полетел в Бразилию, потому что папа разбился на мотоцикле.

А вот ключевой ВАР-момент.

На 23-й минуте «Спартак» получил пенальти после игры рукой защитника Эли Дасы. Хесус Медина догнал мяч на лицевой линии, когда казалось, что вот-вот уйдет, вернул в штрафную и попал в руку катящемуся динамовцу.

Главный судья Сергей Иванов сначала не отреагировал, ВАР пригласил посмотреть видео – и решение изменили.

Эсекиэль Барко мощным ударом вывел «Спартак» вперед, Лунев не дотянулся.

Барко тоже посвятил гол Маркиньосу: составил пальцами цифру 8, игровой номер бразильца.

Команды замолчали на 70 минут – «Спартак» вел 2:1 почти до самого конца, гол Барко выглядел как победный. У него 1+1, особенно ценно после критики за блеклую игру в Махачкале.

Как раскидал Тюкавин! Вырвал ничью после глупейшего удаления партнера

Проблем «Динамо» подкинул марокканский форвард Эль-Мехди Маухуб. Он вышел на замену на 68-й минуте в течение трех минут схватил две желтые. На 72-й – за несогласие с решением судьи Иванова после толчка Тео Бонгонды, вторую – на 75-й за нырок. Кошмарное появление марокканца. Даже несмотря на то, что карточка за симуляцию выглядит спорной, необязательно – Марцел Личка своего новичка поддержал.

Но какая разница, если у «Динамо» есть Константин Тюкавин.

На четвертой добавленной, когда динамовцы стали давить даже в меньшинстве, форвард воспользовался забросом из глубины, ловко остановил мяч.

Быстро сориентировался и прокинул между ног Даниилу Денисову – защитник «Спартака» мяча коснулся, но все равно в итоге не смог помешать.

А Тюкавин создал себе пространство и сразу пробил мимо Александра Максименко.

«До этого был момент, когда я вываливался с фланга Денисова – зная его игру в обороне, – объяснял Константин сразу после игры на «Матч ТВ». – Можно сказать, не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, второй – получилось обыграть. Немного повезло, без фарта никуда. Но как ковыряшечка – надо было еще попасть мимо Макси».

Получилось и попасть, и спасти от поражения.

На стадионе гостил, кстати, Гильермо Абаскаль, уволенный на неделе из «Гранады». Утром он запостил москвское фото с ребенком на руках, вечером приехал на «Лукойл Арену» – и увидел примерно то же, из-за чего его лишили работы. «Гранада» упустила победу над «Малагой» на 90+3, теперь «Спартак» – на 90+4.

«Спартак» давно не проигрывает дерби. Но ничьей мало обоим – «Зенит» отрывается

Команды остались на тех же местах. Отставание от лидера увеличилось: у «Зенита» уже 23 очка.

● «Спартак» не проигрывает «Динамо» в дерби с октября 2023-го, тогда влетели 0:3 в Кубке России. С тех пор побеждали в трех официальных матчах подряд, сейчас первая ничья.

● «Спартак» не проигрывает в 14 московских дерби подряд в РПЛ – более продолжительная серия была еще в 1990-х. С 1992-го по 1995-й держались 29 матчей.

Следующий матч «Спартак» проведет 28 сентября на выезде против «Локомотива». «Динамо» на следующий день поедет в Махачкалу играть с другим «Динамо».

Ну и почему «Спартак» так упустил концовку? Чернявский вообще не понял

Фото: РИА Новости /Александр Вильф