«Это прикрытие, он боится». Роналду не поехал на ЛЧ в Ирак – там злы, очень ждали

Подозревают, что из-за безопасности.

Криштиану Роналду пропустит матч азиатской ЛЧ против иракской «Аль-Шорты» из-за вирусной инфекции – игра в понедельник вечером.

Португалец очень расстроил местных болельщиков и федерацию футбола: ему готовили такой прием.

«Причина неубедительная». Федерация готовила подарки, болельщики сдают билеты на матч

«Аль-Наср» анонсировал, что нападающего не будет, за несколько дней до матча: «Капитан Криштиану Роналду столкнулся с проблемами со здоровьем. После осмотра врача было решено, что игроку нужно отдохнуть, он не сыграет с «Аль-Шортой».

В Ираке расстроились. Болельщики хотели тепло встретить португальца на трибунах. Иракская федерация футбола тоже готовилась: планировала во время матча вручить подарки Криштиану и его семье.

Чиновник федерации, генерал-майор Махмуд Абу Аль-Тамман, озвучил то, о чем многие подумали: «Мы договорились с саудовской стороной, что Роналду приедет. Его отсутствие – прикрытие из-за страха. Уверяю, Ирак – безопасная страна , здесь ничего не происходит. Это одна из самых безопасных стран в регионе на данный момент».

В медиа тоже обрушились на решение «Аль-Насра». Журналист Касем Аль-Дараджи назвал это «враждебностью и ущербом достоинству болельщиков»: «Причина отсутствия Криштиану неубедительна. Все бы пришли на этот матч, даже если бы он остался в запасе».

Другой журналист, Аллави Ахмед, добавил, что некоторые болельщики сдали билеты сразу после новости о том, что Роналду не сыграет.

Роналду, кстати, уже выходил против «Аль-Шорты» в Клубном кубке арабских чемпионов в августе 2023-го: забил победный с пенальти, другой его гол отменили из-за офсайда. Встречались не в Ираке: турнир проходил в Саудовской Аравии. Это был путь Роналду к единственному трофею с «Аль-Насром» – после «Аль-Шорты» обыграли в финале «Аль-Хилаль» (2:1).

На новый матч с «Аль-Шортой», уже в Ираке, португалец не поехал.

Национальный рекордсмен, полицейский клуб: какого соперника упустил Роналду?

«Аль-Шорта» появилась еще в 1932-м – один из старейших клубов страны. Основатель – Мудхафар Ахмед, директор полицейских школ Багдада, столицы Ирака.

Название в полной форме (Al-Shorta Sports Club) переводится как «спортивный клуб полиции», его полицейское управление и контролирует. Первая эмблема практически дублировала эмблему полиции Ирака.

Сейчас там арфа – отсылка к прозвищу, полученному от телеведущего Маджида Абдул-Хака в 1992-м. Абдул-Хак впечатлился игрой команды и сравнил ее с музыкой, исполненной на арфе. В нижней части нынешней эмблемы флаг Ирака.

«Аль-Шорта» – один из самых титулованных клубов Ирака. Семь побед в лиге, три титула чемпионата Багдада, два Суперкубка страны, один Кубок. Континентальные турниры не брали уже больше 40 лет: в 1982-м выиграли Клубный кубок арабских чемпионов (да-да, тот самый).

Помимо трофеев есть несколько национальных рекордов. Например, самая длинная беспроигрышная серия (39 матчей) и серия побед подряд в одном сезоне (11). Кроме того, «Аль-Шорта» удерживает рекорд по самому раннему чемпионству (за семь туров до конца сезона-2021/22) и крупнейшему отрыву от второго места (21 очко).

Есть и локальные достижения: это единственный клуб, выигравший все багдадские дерби в сезоне, включая домашние и выездные матчи. В столице Ирака базируются четыре клуба: еще «Аль-Кува Аль-Джавия», «Аль-Завраа» и «Аль-Талаба».

Клуб несколько раз менял название: например, в первой половине XX века было «Полицейские школы» и «Мобильные силы», а в 1983-84-м временно стали Qiwa Al-Amn Al-Dakhili («Внутренние силы безопасности»).

Новый сезон пока не стартовал, в прошлом «Аль-Шорта» стала чемпионом. Схватка с «Аль-Насром» станет отличной проверкой, чуть облегченной из-за отсутствия главного игрока соперника.

Он воевал против режима Хусейна, скрывался и избежал казни, а потом стал лучшим бомбардиром в истории Ирака

Фото: Gettyimages /Yasser Bakhsh; East News /AP Photo/ Hadi Mizban, Abdullah Mahdi / AFP