0:2 ➡️ 4:3 и спасительная отмена на 90+9! Вот это золотая гонка у Слуцкого 😱

Погоня за титулом продолжается.

Вот это матч у Слуцкого в Китае! Спаслись после 0:2 и получили нервную концовку в компенсированное – важнейшая победа над «Чжецзян Профешнл»!

«Шанхай Шеньхуа» рубится в чемпионской гонке против соседей из «Шанхай Порта». Отставание в два очка, поэтому даже вничью играть нельзя. Против «Чжецзян Профешнл» все-таки добыли победу, и матч получился очень веселым.

⚽️ Уже к 34-й минуте команда Слуцкого летела 0:2: отличились Леонардо Насименто и Жан Куасси. «Шанхай Шеньхуа» отыгрался еще до перерыва: У Си и Андре Луис забивали с передач новичка команды Фернандиньо Консейсао.

⚽️ Буквально в первой же атаке после перерыва «Шэньхуа» забил третий. На 64-й минуте залетел и четвертый. На этот раз роли поменялись: Фернандиньо забил один из мячей, а ассистентом в обоих случаях выступал Андре Луис.

⚽️ Казалось, можно выдохнуть. Но «Чжецзян» профессионально доработали: забили третий и обеспечили нервную концовку. При навале на 99-й минуте «Профешнл» даже сравняли: к счастью Слуцкого судья на повторе все-таки разглядел фол в атаке. Мяч отменили!

Леонид прилично понервничал в добавленное время, но команда удержала победные 4:3.

Чуть раньше «Шанхай Порт» обыграл «Сычуань» (2:0), а известный по выступлениям за «Эспаньол» У Лэй забил уже 29-й мяч в сезоне. Он и лучший бомбардир чемпионата Китая, и второй ассистент (12 голевых передач, больше только у Оскара).

Расстояние между лидерами все такое же – два очка.

Следующая серия чемпионской погони Леонида Слуцкого уже 21 сентября, «Шанхай Шеньхуа» сыграет против «Тяньцзинь Цзиньмэнь», а Спортс’’ покажет игру в прямом эфире.

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Фото: East News /stringer / ImagineChina / Imaginechina via AFP