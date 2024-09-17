Все деньги новой ЛЧ: увеличится ли пропасть между богатыми и бедными?

Разбор Игоря Сергеева.

Перезагрузка Лиги чемпионов сгенерирует для УЕФА дополнительный миллиард евро.

Как сверхдоходы поделят между клубами? Кто выиграет от перемен? Большие лиги или маленькие? Или вообще все?

Но для начала разберемся…

…А откуда УЕФА возьмет больше денег?

Если коротко, ответ простой: больше матчей. Было 125, теперь 189.

Новый формат предполагает больше топовых матчей на групповом этапе. Это основной аргумент УЕФА в пользу увеличения суммы ТВ-контрактов.

● Суммарные доходы от британского рынка вырастут на 20 процентов – до 600 млн евро в год. С этого сезона Amazon разделит с TNT Sports вещание в Великобритании. Сделка гарантирует онлайн-платформе выбор лучших игр по вечерам вторника. BBC заключил трехлетнюю сделку на хайлайты и матч дня в среду.

● Контракт с итальянской Sky Italia подорожал со 100 млн до 220 млн евро, платформе Amazon оставили в Италии право первого выбора в среду за 110 млн евро (было 80 млн).

● Кажется, подорожали и немецкие контракты. Amazon здесь покажет 17 матчей в сезон. Финансовые условия не разглашаются, но схема схожа с итальянской, поэтому предполагаем такой же рост. DAZN перезаключил соглашение на остальные игры, предыдущее составляло 315 млн евро в сезон, новые условия неизвестны. Но вряд ли меньше.

● Французский Canal+ увеличил сделку с 375 млн до 480 млн евро в год. Ирония в том, что это недоэксклюзив – пакет не включает финал Лиги чемпионов. Главный матч евросезона является «защищенным мероприятием, представляющим особый интерес во Франции» и транслируется бесплатно на канале М6 за 4 млн евро.

При этом Canal+ впервые получил трехлетние права на показ в Австрии, гарантирующие первый выбор матча Лиги чемпионов в среду. А также трансляции всех трех финалов еврокубков.

● А вот испанская Telefónica будет платить меньше – 320 млн вместо 325 млн евро. Скорее всего, из-за неполного эксклюзива. Например, канал LaLiga TV Bar приобрел права на показ еврокубков в ресторанах и кафе.

● Растет прибыль и с других континентов. Права на трансляции в США подорожали вдвое – Paramount/CBS/Viacom подписали контракт на 1,35 млрд евро (225 млн евро в год), Плюс 205 млн евро от испаноязычного Univision. Телегигант beIN Sports перезаключил соглашение для Ближнего Востока и Северной Африки – условия не разглашаются, но предыдущая сделка составляла годовые 200 млн евро. У этого же вещателя права на показ турнира в Южной Азии.

Заметна новая стратегия УЕФА: деление эксклюзивного вещания на разнообразные пакеты для увеличения аудитории и заработков.

За победу теперь платят меньше! Но есть бонусы за места

Общий доход от обновленных еврокубков прогнозируется в 4,4 млрд евро (прошлый сезон принес 3,5 млрд) , из которых 387 млн евро (годом ранее – 327 млн) пойдут на покрытие организационных и административных расходов, 231 млн (189 млн) – для «развития европейского футбола», 22 млн (10 млн) – на проведение женской Лиги чемпионов. Остальные 3,3 млрд евро распределят между клубами следующим образом.

Участники основного турнира Лиги чемпионов получат 2,5 млрд евро (в прошлом сезоне – 2 млрд) , Лиги Европы – 565 млн (465 млн), Лиге конференций – 285 млн (235 млн). То есть почти 75 % фонда получит главный турнир.

Турнирные выплаты Лиги чемпионов в 1,6 млрд евро (1,1 млрд) распределены так (в скобках выплаты в ЛЧ-2023/24).

табличка

Призовые победителя составят более 100 млн евро (108,82 млн евро при условии восьми побед на этапе лиги). При этом они могут увеличиться – за счет перераспределения сэкономленных денег в ничейных матчах.

Напомним, ранее победитель турнира мог заработать на четверть меньше – максимум 85,1 млн евро.

Пропорции выплат между еврокубками сохранились – Лига чемпионов и остальные еврокубки все еще выглядят как разные футбольные вселенные.

Общий фонд турнирных призовых ЛЧ (как и ожидалось) подняли на 30 %, но в той же пропорции (как мы и прогнозировали) увеличился финансовый разрыв между клубами в зависимости от результатов: участники плей-офф получат минимум в полтора раза больше аутсайдеров турнира.

Треть общих выплат привязали к продаже телеправ

С этого сезона 853 млн евро (35 % от всех выплат в ЛЧ) распределят в соответствии с новым «ценностным компонентом» – комбинацией ранее существовавших коэффициентных (600 млн евро выплачивали в соответствии с клубным рейтингом за 10 сезонов) и медийных (300 млн – в зависимости от того, сколько ТВ-денег приносит страна клуба) бонусов.

Сумма осталась практически той же, но формула усложнилась в разы.

853 млн делят на две части – в официальном гайде для примера используют соотношение 75 % (европейская) на 25 % (неевропейская).

● Распределение европейской – сложная комбинация нескольких рейтигов. Сначала страны всех участников основного этапа ранжируют по вкладу в ТВ-доход, затем клубы рейтингуют по результатам за 5 лет. Например, если в этом сезоне больше всего денег УЕФА принесет Англия, то первые четыре места в медиарейтинге занимают «Ман Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (правда, необязательно в таком порядке – надо еще посчитать внутренний рейтинг).

Для справедливости к этому добавляют клубный рейтинг коэффициентов и высчитывают средний балл. Например, четвертый клуб в в одном ранжире и шестой в другом будет иметь средние пять баллов в итоговой таблице.

И только после этого деньги распределят по уже знакомой схеме – общую сумму делят на 666 равных частей, из которых последний клуб импровизированного табеля получит одну долю (960 тысяч евро), предпоследний – две доли (1,92 млн), первый – тридцать шесть (34,56 млн).

● С неевропейской частью пирога все проще – деньги делят между клубами-участниками на основании десятилетнего рейтинга коэффициентов УЕФА по той же схеме (при доходах в 25% от общих одна доля составляет 320 тысяч евро).

Подход предельно понятен: кто приносит УЕФА больше денег, у того больше кэшбэк.

Нетоповый клуб из топовой лиги (например, «Астон Вилла», «Жирона» или «Болонья») при определенных раскладах может заработать больше гранда из другой лиги («ПСЖ», «Боруссии» или «Бенфики»). А жирные контракты с богатыми странами, помноженные на рейтинге УЕФА, увеличат пропасть между топ-лигами и остальными.

Выплаты клубам без еврокубков увеличат вдвое, но УЕФА пока не раскрывает схему

Между неудачниками квалификации распределяют общий банк в 132 млн евро (ранее – 105 млн) в следующем порядке: за каждый сыгранный раунд – 175 тысяч евро, бонус «за выбывание» – от 150 до 750 тысяч евро в зависимости от этапа и турнира. Клуб-чемпион страны, не попавший в стадию лиги любого из еврокубков, гарантировано получает 260 тысяч евро.

Дополнительно между всеми европейскими ассоциациями распределят 308 млн евро (ранее – 140 млн) солидарных выплат. Деньги пойдут клубам, которые не участвуют в еврокубках – «для инвестирования в программы развития молодежи». УЕФА пока не раскрывает точных критериев: «Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время».

Эта схема похожа на прежнюю – с незначительным увеличением нижних пределов.

Солидарные выплаты были основной надеждой маленьких лиг, которые настаивали на увеличении фонда с 4 % до 10 %. УЕФА согласился на 7 %. При этом все еще непонятно, какая часть этих денег уйдет в топ-лиги. Директор УЕФА по соревнованиям Джорджио Маркетти обещал ограничить такие бонусы для и без того зажиточных Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.

Также УЕФА год назад сообщал, что клубам и лигам с более низким рейтингом могут выделить дополнительные 30 % из сверхдоходов (выше прогнозируемых перед сезоном).

***

Новый формат Лига чемпионов – очевидный ответ УЕФА на угрозу создания Суперлиги.

Почти 2,5 млрд евро (56 % всех еврокубковых доходов УЕФА и 75 % клубных призовых) поделят 36 клубов-участников основного этапа Лиги чемпионов, из которых 22 представляют Италию, Германию, Англию, Испанию и Францию. Очевидно, в плей-офф процент клубов из топ-5 будет еще больше.

«Поверьте, этот формат создан не для больших клубов», – уверял президент УЕФА Александер Чеферин.

Верим?

Телеграм-канал Игоря Сергеева

Фото: Petter Arvidson, Panoramic/Keystone Press Agency, Ralf Ibing/firo Sportphoto/Global Look Press ; Gettyimages /Julian Finney, David Ramos