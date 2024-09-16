Фэнтези ЛЧ: тотальный гид. Лучшие варианты в каждой команде

Самый полезный помощник для сбора команды.

Собрать фэнтези-команду в Лиге чемпионов нужно к вечеру вторника – турнир наконец-то стартует! А наш всеобъемлющий гид поможет вам сориентироваться.

В ЛЧ это особенно важно: в состав на 100 млн помещаются по-прежнему 15 игроков, а команд аж 36. Выделяем лучших в каждой команде, опираясь на старт в национальных чемпионатах. Про джокеров поговорим отдельно, неочевидные варианты разберем в соседнем посте.

Если у вас уже есть идеи, кто должен быть в составе – приступайте сразу.

Если пригодятся ориентиры – приглашаем!

«Ювентус»

Андреа Камбьязо, защ (6). Атакующий фланговый защитник, уже забил. В чемпионате Италии за четыре тура команда Тиаго Мотты все еще не пропускала. Календарь на старте у «Ювентуса» хороший: «ПСВ», «Лейпциг», «Штутгарт», «Лилль». Тен Копмейнерс, пз (7). Новичок, за которого прилично заплатили «Аталанте». В прошлом сезоне 15 голов и семь ассистов во всех соревнованиях. Когда закрепится в основе – топовый пик.

«ПСВ»

Ирвинг Лосано, пз (7). Лучший в «ПСВ» по голам (4) и ударам (14) за пять матчей чемпионата Нидерландов. Команда Петера Боса лидирует, за пять матчей – 20 голов.

Йоэй Верман, пз (7) и Люк де Йонг, нап (7). У полузащитника уже четыре ассиста, он подает угловые. Форвард – пенальтист. Но оба сейчас с риском пропустить стартовый матч из-за травм.

«Янг Бойз»

Сильвер Ганвула, нап (6,5). Уже три гола в чемпионате Швейцарии, но «Янг Бойз» после шести туров последний: три ничьих и три поражения.

«Астон Вилла»

Олли Уоткинс, нап (7,5). Лучший ассистент прошлого сезона АПЛ. В новом с формой есть проблемы, но в последнем матче сделал дубль, были шансы и на хет-трик. В первом туре один из аутсайдеров – «Янг Бойз», удобно.

«Реал Мадрид»

Килиан Мбаппе, нап (9). Второй претендент на «Золотую бутсу» Лиги чемпионов по котировкам. Моменты будут, пенальти делит с Винисиусом.

Винисиус, пз (9). Пока в этом сезоне забивает (три гола) только в гостях.

«Штутгарт»

Эрмедин Демирович, нап (7). Новичок «Штутгарта» в первых трех турах в Бундеслиге забил трижды. В прошлом сезоне за «Аугсбург» у боснийца 15 мячей в чемпионате Германии.

Дениз Ундав, нап (7). Провел отлично прошлый сезон – 18 голов и девять ассистов в Бундеслиге, был на чемпионате Европы. Один из лидеров команды.

«Бавария»

Харри Кейн, нап (9). Лучший бомбардир чемпионата Германии и в прошлом сезоне, и в новом. Только что сделал хет-трик. В первом туре «Бавария» принимает «Динамо» Загреб – хорошие шансы на разгром.

Джамал Мусиала, пз (8). Второй по голам во всех турнирах за «Баварию» в прошлом сезоне.

«Динамо Загреб»

Сандро Куленович, нап (6). После шести туров лучший бомбардир (5 голов) чемпионата Хорватии и второй по ударам (15).

Стефан Ристовски, защ (5,5). Атакующий защитник, в этом сезоне уже есть два гола.

«Милан»

Тео Эрнандес, защ (6,5). Атакующий защитник, как раз забил на выходных. Но у «Милана» только один сухой матч из четырех на старте Серии А.

Рафаэл Леау, пз (8,5) и Кристиан Пулишич , пз (8,5). У американца два гола и два ассиста на старте Серии А. У португальца 1+2, но больше ударов и касаний в штрафной.

«Ливерпуль»

Мохамед Салах, пз (8,5). Очевидно главный в атаке «Ливерпуля». Три гола и три ассиста в первых четырех матчах АПЛ. Трент Александер-Арнолд, защ (6,5). Пока без результативных действий в сезоне, но один из лучших защитников в АПЛ по созданным шансам.

«Спортинг»

Виктор Дьокереш, нап (7,5). После пяти туров в чемпионате Португалии лучший по голам (8), по ударам (26) и касаниям в штрафной (63). Исполняет пенальти. «Спортинг» лидер лиги, форма – супер, идут с разницей 19:2.

Педру Гонсалвеш, пз (7,5). Первый в «Спортинге» по ассистам (3), второй по голам (4) и ударам (24). Календарь на старте турнира неплохой: «Лилль», «ПСВ», «Штурм».

«Лилль»

Бафоде Диаките, защ (5,5). В первых четырех матчах Лиги 1 у «Лилля» два сухаря, а у Диаките гол и ассист. Джонатан Дэвид, нап (7,5). В прошлом сезоне забил 19 мячей, больше было только у Мбаппе. В квалификационных раундах за четыре матча два гола и два ассиста, но в чемпионате Франции лишь один старт в четырех турах, один мяч.

«Болонья»

Риккардо Орсолини, пз (7). Один из лучших в «Болонье» по ударам (8), лучший по касаниям в штрафной (13). Исполняет пенальти и подает угловые.

«Шахтер»

Артем Бондаренко, пз (6,5). Сделал хет-трик на выходных, до этого был один ассист.

Николай Матвиенко, защ (5,5). Центральный защитник с двумя голами в сезоне, но последний матч чемпионата Украины пропускал.

«Спарта»

Велько Бирманчевич, пз (6,5). Три гола в шести матчах чемпионата Чехии, два с пенальти. «Спарта» лидирует, забила больше всех – 16 мячей.

Лукаш Гараслин , пз (6,5). Тоже три гола, плюс ассист.

«Ред Булл»

Оскар Глух, пз (7). Три гола и ассист за три матча чемпионата Австрии. Второй в команде по ударам (11).

«Брюгге»

Андреас Ольсен, пз (6,5) / Густаф Нильссон, нап (6,5). Хавбек лучший в «Брюгге» по результативным действиям (три гола и ассист), форвард – по ударам (19) и касаниям в штрафной (46).

Максим де Кейпер, защ (5,5). Атакующий защитник, уже сделал один ассист, есть удары (6), подает угловые.

«Боруссия»

Серу Гирасси, нап (8). В прошлом сезоне за «Штутгарт» забил 28 мячей в Бундеслиге, первый после Кейна. Но за «Боруссию» пока отыграл только 72 минуты.

Юлиан Брандт, пз (7,5). Отвечает за креатив, календарь в начале хороший: выезд к «Брюгге», домашний «Селтик».

«Манчестер Сити»

Эрлинг Холанд, нап (9). Главный претендент на титул лучшего бомбардира турнира. Кевин де Брюйне, пз (8,5). Постоянно снабжает норвежского форварда голевыми. В первом туре у «Сити» чемпион Италии «Интер», зато дальше – аутсайдеры «Слован» и «Спарта». Главное – следить за ротацией Пепа Гвардиолы.

«Интер»

Маркус Тюрам, нап (8). Четыре мяча в Серии А – два дубля. С отрывом лучший в команде по ударам и касаниям в штрафной.

Лаутаро Мартинес, нап (8,5). Лучший бомбардир прошлого чемпионата Италии, в этом сезоне пока без голов.

Федерико Димарко, защ (6,5). Атакующий премиум-защитник. После игры с «Сити» нужно смело брать под «Црвену Звезду» и «Янг Бойз».

«ПСЖ»

Ашраф Хакими, защ (6,5). Топ-защитник, способный на результативное действие в любом матче.

Брэдли Барколя, пз (7,5) и Усман Дембеле, пз (7,5). У обоих по три гола в Лиге 1, оба в топе «ПСЖ» по ударам.

«Жирона»

Абель Руис, нап (7) и Брайан Хиль, пз (6,5). Оба лучшие в команде по ударам и касаниям в штрафной. У Руиса два гола, у Хиля один.

«Селтик»

Алистер Джонстон, защ (5). У «Cелтика» пять побед в пяти матчах чемпионата, 14 голов и ни одного пропущенного. Джонстон один забил и один раз отдал.

Кего Фурухаси, нап (6,5). В прошлом сезоне чемпионата Шотландии забил 14 мячей, в этом пока по одному голу и ассисту.

«Слован»

Тигран Барсегян, пз (6). В последних шести матчах за «Слован» пять голов и два ассиста. По котировкам букмекеров «Слован» – самая слабая команда ЛЧ.

«Фейеноорд»

Сантьяго Хименес, нап (7). В прошлом сезоне забил 23 мяча в Эредивизи, в новом – два гола и ассист.

Давид Ганцко, защ (5,5). Лучший в «Фейеноорде» по ударам (12), уже есть один гол.

«Байер»

Флориан Виртц, пз (8,5). Лучший игрок прошлого сезона чемпионата Германии, в этом за три тура уже три гола и ассист.

Алекс Гримальдо, защ (6,5) и Джереми Фримпонг (6,5). Суператакующие защитники. Испанец подает угловые и бьет штрафные, нидерландец часто бывает в чужой штрафной.

«Црвена Звезда»

Бруно Дуарте, защ (6,5) и Шериф Ндиайе, нап (6,5). «Црвена Звезда» лидирует в чемпионате с 19 голами в шести матчах. У обоих нападающих по четыре мяча.

«Бенфика»

Эвангелос Павлидис, нап (7,5). Центральный нападающий, пришедший из АЗ. В этом сезоне за «Бенфику» в чемпионате пока один гол, но в прошлом сезоне было 29 мячей в Эредивизи.

«Аталанта»

Матео Ретеги, нап (7,5). Лучший в команде по голам (4), ударам и касаниям в штрафной.

Адемола Лукман, пз (7,5). На выходных забил и отдал голевую. В прошлом сезоне 18 результативных действий в Серии А.

«Арсенал»

Букайо Сака, пз (8,5). В каждом матч сезона АПЛ делал что-то результативное. Бен Уайт, защ (6,5) и Габриэл Магальяэс, защ (6). «Арсенал» в этом сезоне пропустил лишь один мяч, лучшая оборона прошлого сезона АПЛ. Уайт больше по навесам и прострелам, Габриэль очень опасен на стандартах.

«Атлетико»

Антуан Гризманн, пз (8,5). Два гола и два ассиста в Ла Лиге, но показатели ударов и касаний в штрафной слабенькие.

Робен Ле Норман, защ (6). У «Атлетико» четыре сухих матча из пяти. Робен – надежный выбор.

«РБ Лейпциг»

Лои Опенда, нап (8). В этом сезоне два гола в трех матчах Бундеслиги, в прошлом – 24 гола и семь ассистов.

Хави Симонс, пз (7,5). Отвечает за креатив, подает угловые, в этом сезоне пока без результативных действий.

Бенджамин Хенрихс, защ (6). Крайний защитник с атакующим потенциалом.

«Брест»

Ромен Дель Кастийо, пз (7). Лучший игрок «Бреста» по результативным действиям в прошлом сезоне: восемь голов и восемь ассистов. Исполняет пенальти и подает угловые.

Кенни Лала, защ (5,5). Атакующий защитник, в прошлом сезоне было два гола и три ассиста, в новом уже есть один гол.

«Штурм»

Мика Бирет, нап (6,5). Лучший по результативным действиям в команде: три гола и ассист.

«Монако»

Вандерсон, защ (6). В четырех матчах чемпионата у «Монако» три сухих, а у Вандерсона гол и ассист.

Бреэль Эмболо, нап (7,5). На старте сезона лучший в «Монако» по ударам (10) и касаниям в штрафной (18), но пока без голов. Со второго тура хороший календарь: «Динамо» Загреб, «Црвена Звезда» и «Болонья».

«Барселона»

Ламин Ямаль, пз (8). Продолжает разрывать: три гола и четыре ассиста в пяти матчах Ла Лиги. Часто играет полные матчи.

Рафинья, пз (8). С приходом Ханси Флика вышел на новый уровень: три гола и два ассиста в чемпионате, подает угловые, лучший по касаниям в чужой штрафной.

Роберт Левандовски, нап (8,5). Четыре гола и два ассиста в Ла Лиге. Мешает то, что классных нападающих в турнире много, а в «Барселоне» есть два варианта дешевле.

Дедлайн на 1-й тур – 19:45 мск во вторник, 17 сентября . Турнир стартует матчами «Ювентус» – «ПСВ» и «Янг Бойз» – «Астон Вилла».

Фото: East News /Darren Staples / AFP, IPA Sport/ABACA, Matthieu Mirville / DPPI via AFP; Valter Gouveia/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/Broer van den Boom, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Kirchner/David Inderlied, IMAGO/Federico Pestellini, IMAGO/imago-images.de, IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press ; Gettyimages.ru /Marco Luzzani, Alex Caparros, Carlos Rodrigues, Denis Doyle