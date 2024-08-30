Разбор жеребьевки ЛЧ: «ПСЖ» влип, а «Дортмунд» пронесло?

Лига чемпионов обновилась . Насыщенная жеребьевка (надо привыкать!) очертила путь 36 команд – все узнали соперников.

УЕФА опубликует календарь только в субботу, но основные перспективы клубов уже просматриваются.

Топы, которым повезло

«Ювентус»

Только один вызов кажется неподъемным – «Ман Сити». Остальные по силам. Это не значит, что будет легко, особенно учитывая текущий статус «Ювентуса» – клуб начал с нуля. Но могло быть намного хуже.

Есть проходные матчи: ПСВ, «Брюгге». Есть не слишком сложные, как «Штутгарт» дома. И почти все проблемы, которыми грозит жеребьевка – вполне разрешимые.

Самый классный сюжет – матчи со «Штутгартом» и «Ман Сити»: реляционно-позиционный гибрид Мотты против классических позиционных стилей.

«Реал Мадрид»

Окей, два непростых выезда – к «Ливерпулю» с новым тренером на «Энфилд» и к «Аталанте», они дома всегда намного сильнее.

«Дортмунд», «Милан» и «Штутгарт» ощутимо проигрывают в классе. «Зальцбург» явно даст бой, но даже проблемному «Мадриду» не соперник.

Отдельная линия: матч с «Лиллем», дерби братьев Мбаппе – Килиана и Этана.

«Боруссия Дортмунд»

В шести из восьми игр «Дортмунд» фаворит – иногда явный. Исключения – «Барса» и «Реал».

Из четырех домашних матчей сразу три можно занести в категорию проходных: «Шахтер», «Селтик», «Штурм». В случае осечек можно будет исправиться на выезде против «Брюгге» и «Динамо» Загреб. «Болонья» – чуть сложнее, но при прочих равных «Боруссия» сильнее.

«Манчестер Сити»

Из восьми соперников «Ман Сити» лишь три представляют топ-лиги. И пускай это статусное трио («ПСЖ», «Юве» и «Интер»), каждый в матче против Пепа будет андердогом. Игра с «Интером» для англичан домашняя.

С остальными «Сити» должен разобраться – ничего не поделать, мы уже приучены.

«Милан»

Половина календаря – явно проходные матчи. «Брюгге», «Црвена Звезда», «Динамо» Загреб и «Слован». Есть еще домашняя встреча с крайне проблемной «Жироной». 15 очков – вполне адекватное ожидание.

Прогулки балансируются тремя топ-проверками – «Ливерпуль», «Мадрид» и «Байер», но если «Милан» соберет плановые очки, эти игры будут не такими уж важными.

Топы, которым не очень повезло

«Ливерпуль»

Кажется, вообще без проходных соперников − пусть и не такой конкурентный набор, как у «ПСЖ»

«Байер», сохранивший костяк и Хаби Алонсо, из второй корзины. Дерзкие (пусть и не такие, как в прошлом сезоне) «Болонья» и «Жирона» − из четвертой. Где-то рядом ПСВ из плей-офф предыдущей ЛЧ и «Лейпциг», который дома всегда может пободаться.

И мы уже не говорим про мадридский «Реал». А стоит!

«Интер»

Получить «Ман Сити» из первой корзины, «Арсенал» с «Байером» из второй и «Монако» из четвертой – не самый приветливый расклад. Но удача все-таки чуть сохранила баланс. У «Интера» будет передышка. Есть матчи, которые можно пройти ротацией: «Црвена Звезда» дома, «Янг Бойз» и «Спарта» в гостях.

Впрочем, в прошлогодней форме и монегасков дома можно погонять игроками ротации. Тем не менее действительно проходным можно назвать один, с натяжкой два матча.

Топы, которым ОЧЕНЬ не повезло

«ПСЖ»

Всего один соперник не из топ-7 лиг – «Зальцбург» Пепа Лейндерса. Даже тут достался далеко не «Слован».

Остальные – либо крепкие команды (три матча), либо явные топы (четыре). В их числе три из четверки главных фаворитов турнира по версии букмекеров: «Сити», «Арсенал» и «Бавария».

Разумеется, невозможно получить только топ-соперников или только андердогов, но у «ПСЖ» баланс сильно сдвинут в пользу трудных матчей. Плюс внутри каждой категории получили самые неприятные варианты.

«Бенфика»

Всего один соперник из периферийных лиг – «Црвена Звезда». И тут не повезло – в гостях (пожалуй, это важно, когда речь про «Црвену Звезду»).

Четыре оппонента – четкие топы («Бавария», «Барса», «Атлетико», «Юве»). Еще три – крепкие команды, которые не слабее португальцев («Фейеноорд», «Монако», «Болонья»). Гарантированных очков вообще не видно.

Топы, которым будет сложнее, чем вам кажется

«Атлетико»

Кажется, «Атлетико» повезло: да, тяжелый выезд к «ПСЖ», зато с «Лейпцигом» и «Байером» сыграют дома. «Бенфика» – приемлемый вариант. Приятные «Слован» и «Спарта». «Лилль» и «Зальцбург» – непростые соперники, но точно не страшные.

Однако заранее отправлять «Атлетико» в плей-офф не стоит. Симеоне перестраивает проект, пришло много новых игроков. Хулиан Альварес ищет позицию. Гризманн пока в странной форме.

Возможно, адаптация затянется – и тогда «Атлетико» правда будет сложно.

«Барселона»

Скорее говорим не о календаре (тут «Барселоне» повезло − даже в первой корзине «Бавария» и «Боруссия» с новыми тренерами), а о процессах внутри клуба. «Барса» потеряла основного опорника на старте Марка Берналя, отдав Ромеу в «Жирону», разорвав контракт с Гюндоганом и отзаявив Кристенсена ради регистрации Дани Ольмо.

Когда-то восстановится Френки де Йонг − но не придется ли Лапорте к тому моменту выгнать еще кого-то? Флик пока справляется, но и Хави отлично держался.

Кто из андердогов может удивить?

«Астон Вилла»

Кроме качества соперников, очень привлекательным кажется баланс домашних и выездных игр.

Два самых статусных соперника – «Бавария» и «Юве». С ними команда Унаи Эмери играет на «Вилла Парк».

Все остальные команды сопоставимые по уровню или слабее. Вполне может так получиться, что дома «Вилла» наберет даже внеплановые очки, потому что просто прекрасна играет перед своими болельщиками, а на выезде возьмет свое из-за перевеса в классе.

«Болонья»

Толика удачи – обязательное условие сказки. По этому критерию «Болонья» прошла: вытащила самые вкусные варианты из самых сложных корзин.

Если б мы говорили о ее прошлогодней версии, сенсацию уже можно было бы гарантировать. Но сейчас болонцы не проходят по главному критерию – игровому: Итальяно мучительно и пока безуспешно ищет баланс, и легких соперников для него пока нет.

«Селтик»

Важный бонус «Селтика» – три домашних матча с периферийными командами («Брюгге», «Янг Бойз», «Слован»). Есть еще выезд в Загреб.

Из элитных соперников – «Астон Вилла», «Аталанта», «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Противники этой категории в любом случае попались бы, но у «Селтика» далеко не самая страшная компания.

Все это может наложиться на второй сезон Брендана Роджерса. Он вывел команду на еще более впечатляющий уровень доминирования внутри Шотландии. Интересно, как пройдет европейские тесты.

Эти андердоги, кажется, влипли

«Слован»

«Слован» удачно заскочил в первый розыгрыш нового формата (как абсолютный дебютант основного раунда) и привезет «Сити» с «Миланом». Побывать в высшем свете и прилично заработать – главная задача словаков на эту осень.

«Жирона»

Как же жаль, что «Жирона» не сыграет с «Ман Сити». В остальном: соперники из первой и второй корзины – кошмар. С «Миланом», самым приемлемым, играют в гостях. «Фейеноорд» и ПСВ тоже сильны.

Из хорошего: «Слован» и «Спарта». Только вряд ли «Жироне» хватит шести очков.

«Шахтер»

Главное чудо для «Шахтера» уже случилось: не попались ни «Реал», ни «Барса», как обычно бывало в прошлые сезоны. Дальше − сплошные минусы: в соперниках шесть команд, с которыми очки придется выгрызать («Бавария», «Боруссия», «Арсенал», «Аталанта», ПСВ и даже «Болонья»).

А тут еще играют не дома, постоянные переезды ради еврокубков, проблемы на старте УПЛ − и у команды целиком, и у лидера Георгия Судакова.

Авторы: Вадим Лукомский, Руслан Копылов, Тимур Боков, Андрей Клещенок и Никита Киселев

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Фото: Felice De Martino/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Florencia Tan Jun, Michael Regan; East News /Matthieu Mirville / DPPI via AFP