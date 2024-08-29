Дайте шанс новому формату ЛЧ

Идея Артема Денисова.

Один график здорово подсвечивает недостаток прежнего формата ЛЧ.

Заметный разрыв между 1-2 и 3-4 местами. В ЛЧ-2023/24 только в половине групп перед шестым туром не было понятно, какие две команды выйдут в плей-офф. Печальный расклад для короткой дистанции в шесть туров.

В поиске альтернативы нет ничего страшного.

Говорят, новый формат непонятный.

Что ж, вот объяснение в один абзац. 36 команд поделены на четыре корзины по 9 клубов, каждый проведет 8 матчей: по два с соперниками из каждой корзины. Групп нет, все 36 команд – в одной таблице. По итогам восьми туров 8 лучших проходят сразу в 1/8 Лиги чемпионов. Команды с 9-го места по 24-е участвуют в стыковом раунде плей-офф – победители тоже выходят в 1/8. Команды, занявшие места ниже 24-го, выбывают из еврокубков.

Неужели это правда тяжелый для усвоения регламент?

Говорят, новый формат убивает соревновательную ценность из-за разного набора соперников на лиговом этапе (да, теперь это лиговой этап, а не групповой).

Здесь уместны споры. С прежним форматом ведь тоже законна претензия к соревновательности. Условно: «Штурм» из четвертой корзины попадает в группу к «Реалу» (первая), «Арсеналу» (вторая) и «Лиллю» (третья). «Штурм» играет только с командами из корзин покрепче. «Реал» играет только с командами из корзин послабее. Соревновательное неравенство между «Реалом» и «Штурмом» выражается в изначальном делении на корзины.

Теперь и «Штурм» (четвертая корзина), и «Реал» (первая) играют по два матча против двух команд из каждой корзины. Да, соперники разные. Из второй могут попасться «Брюгге» и «Шахтер», а могут «Арсенал» и «Байер». Но и раньше люди негодовали из-за полярных групп: где-то «Дортмунд», «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл», а где-то «Барса», «Порту», «Шахтер» и «Антверпен».

Претензии бы исчезли, только если бы каждый участник играл с каждым. Но в еврокубках это невозможно. Теперь есть интересная идея, что каждый играет по два матча с представителями каждой корзины. Теперь у «Штурма» набор соперников необязательно труднее, чем у «Реала».

Да, у кого-то соперники относительно легче, у кого-то – относительно тяжелее. Но у большинства – сопоставимая средняя сила. И учитывая, что теперь в плей-офф ЛЧ выходят 24 команды из 36, будет странно, если топ-клуб займет 25-е место и оправдает это тяжелым календарем. Если он не в силах попасть в топ-24 (даже с учетом тяжелых соперников), то вряд ли заслуживает борьбы за победу в ЛЧ.

Говорят, новое устройство жеребьевки с включением искусственного интеллекта – шанс подкрутить удобных соперников кому надо. При новом формате жеребьевка человеческими руками потребовала бы 3-4 часа и 900 шаров. Теперь суперкомпьютер просто выдает набор из восьми соперников для каждого клуба.

На мой взгляд, УЕФА недостаточно поработал над имиджем прозрачности этого суперкомпьютера, но конспирологов во время жеребьевок ЛЧ хватало и раньше.

Еще говорят, новый формат – лишь бы выбить побольше денег.

Ну и правильно говорят, тут все очевидно, спорить невозможно. Еще больше матчей, чтобы зарабатывать еще больше денег.

Хотя число матчей топ-команд осенью может стать недооцененным бонусом. В прошлом сезоне, например, о «Баварии» было трудно делать выводы осенью с учетом слабой группы в ЛЧ: «МЮ» в ужасной форме, «Галатасарай», «Копенгаген». В этот раз посмотрим на «Баварию» против «ПСЖ» и «Барселоны».

Теперь у топ-команд могут быть сразу четыре топ-соперника в основной части. Больше данных для анализа. При этом соревновательная ценность матчей выше. В прошлом сезоне «Ман Сити» и «Лейпциг» могли не париться в очных матчах, ведь наверняка обгонят «Црвену Звезду» и «Янг Бойз». Теперь ситуация сложнее.

Еще есть полезное разделение на топ-8 и на команды с 9-го места по 24-е. Грандам недостаточно только финишировать в топ-24 – желательно попасть именно в топ-8, чтобы миновать лишний раунд плей-офф. Это минус два матча в плотном календаре и сэкономленные нервы. Претендентов на топ-8 много, в последнем туре точно сохранится интрига.

Я не уверен, что новый формат ЛЧ – супер и точно лучше старого. Но я уверен, что хотя бы как эксперимент это увлекательный опыт. Не расстраивайтесь раньше времени и дайте шанс.

Фото: Gettyimages /Stu Forster / Staff, Florencia Tan Jun / Stringer, Lars Baron / Staff, Harold Cunningham / Stringer